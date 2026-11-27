A kibertámadás november 26-án, hajnali fél kettőkor kezdődött, és az AFP Forum nevű felületet célozta, amelyen keresztül a hírügynökség ügyfelei hozzáférhetnek a különböző médiatartalmakhoz – számolt be a Le Monde az AFP vezetőségének belső tájékoztatása alapján.

Kibertámadás érte az AFP-t. Fotó: Unsplash

A behatolás észlelését követően a szakemberek azonnal elkülönítették az érintett rendszert. A platformot elővigyázatosságból ideiglenesen elérhetetlenné tették, az előfizetők számára pedig alternatív megoldásokat biztosítanak.

AFP: Egyelőre nem tudni, kik állnak a kibertámadás mögött

A hírügynökség külső szakértők bevonásával vizsgálja az incidenst. A vezetőség közlése szerint egyelőre semmilyen információval nem rendelkeznek az elkövetők kilétéről.

Franciaországban az elmúlt hónapokban megszaporodtak a vállalatok és közintézmények elleni informatikai támadások.

Az AFP az AP és a Reuters mellett a világ három nagy nemzetközi hírügynökségének egyike. Világszerte 210 irodában 135 különböző nemzetiségű, összesen 1840 újságírót foglalkoztat, és hat nyelven szolgáltat szöveges, képi és videós tartalmakat.

A hírügynökség 2025-ös éves jelentése szerint naponta átlagosan 2300 szöveges hírt, 3000 fényképet és 300 videót készít.