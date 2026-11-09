Egy aligátor gyomrában lapul a működő Xbox - videó

Nem mindennapi nyereménnyel rukkolt elő az Xbox: egy életnagyságú, több mint másfél méteres aligátor testébe építettek be egy teljesen működő Series X konzolt. A különleges szerkezetet egy szerencsés rajongó nyerheti meg – írja a Dexerto.

Harapásnyomos kontroller és óriási aligátor: ilyen Xboxot még nem készített a Microsoft

Fotó: Xbox/X

Az Xbox Series X-BITE névre keresztelt alkotást november 3-án mutatták be. A floridai aligátorok ihlették a különleges konzolt, amelyhez még egy harapásnyomokkal díszített kontrollert is készítettek.

Egy aligátor gyomrában kapott helyet a működő Xbox

Az élethű hüllő hátán egy megvilágított Xbox-logó mögött látható a beépített konzol, a vezeték nélküli kontroller pedig az aligátor nyitott állkapcsai között kapott helyet. A zöld szemek, a részletes pikkelyek és a kidolgozott felületek még élethűbbé teszik a különleges szerkezetet.

Built to play. Not to pet. Enter for a chance win! Follow and repost with #XbiteSweepstakes for a chance to win the one-of-a-kind playable XBOX Series X-BITE. No Purchase Necessary. US/DC/PR 18+. Ends on 11/10/26. Rules: https://t.co/tngcGpYvRR https://t.co/rmumLc3rAH — XBOX (@XBOX) November 3, 2026

A Microsoft a John Nolan Studio szakembereivel közösen készítette el a nem mindennapi konzolt. A stúdió korábban többek között a Vaják és a Jurassic World: Világuralom című produkciókon is dolgozott.

A vállalat szerint a beépített Xbox Series X teljesen működőképes, bár elsősorban kiállítási darabnak szánják.

Az elkészítéséhez valódi aligátort nem használtak.

Nyereményjátékon lehet megszerezni az egyedi konzolt

Az Xbox közösségi médiás nyereményjátékon sorsolja ki az egyetlen elkészült példányt, amelyen kizárólag az Egyesült Államok legalább 18 éves lakosai vehetnek részt. A játék november 10-én zárul, a kisorsolt nyertesnek pedig mindössze 48 órája lesz jelentkezni az értesítés után.

A különleges darabot nem lehet megvásárolni, így a nyereményjáték az egyetlen bejelentett lehetőség arra, hogy valaki a gyűjteményébe kerítse az aligátorba épített konzolt.