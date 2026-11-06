Egyetlen alkalmazás tönkreteheti az androidos telefonodat, és megoldás sincs rá

Komoly biztonsági hibát fedeztek fel az Android operációs rendszerben a Bitdefender kiberbiztonsági vállalat kutatói. A GhostMap névre keresztelt Android sebezhetőség lehetővé teszi, hogy egy speciálisan elkészített alkalmazás telepítése után az androidos telefon folyamatosan összeomoljon, és többé ne lehessen rendesen elindítani. A különösen aggasztó felfedezésről a BleepingComputer és az Android Authority is beszámolt. A kutatók szerint ez az Android biztonsági hiba az Android 10-től kezdődő rendszerverziókon is előidézhető, és még a legújabb Android 17 sem bizonyult védettnek a tesztjeik során.

Android biztonsági hiba: egy app tönkreteheti a telefonod (illusztráció)

Fotó: Masakaze Kawakami / Unsplash

Elég telepíteni az alkalmazást, és máris megtörténhet a baj

A legtöbb androidos kártevőnek valamilyen felhasználói közreműködésre van szüksége. Előfordulhat, hogy különleges engedélyeket kér, hozzáférést szeretne az üzenetekhez, vagy ráveszi a tulajdonost, hogy bekapcsoljon egy veszélyes funkciót. A GhostMap esetében azonban egészen más a helyzet. A kutatók olyan alkalmazást készítettek, amely

egyáltalán nem tartalmazott futtatható programkódot,

nem kért semmilyen engedélyt,

és elindítani sem kellett.

A telefon mégis szinte azonnal összeomlott a telepítése után. A probléma az Android alkalmazáscsomagjainak, vagyis az APK-fájloknak a feldolgozásában keresendő. Ezek a fájlok lényegében tömörített állományok, amelyek az alkalmazások működéséhez szükséges összetevőket tartalmazzák. A kutatók azt fedezték fel, hogy az Android bizonyos rendszerelemei eltérően értelmezik az alkalmazáscsomagokban található tömörítési információkat. Egy szándékosan hibásan összeállított fájl ezért elérheti, hogy a rendszer olyan memóriaterületet próbáljon olvasni, amely mögött nincs tényleges fájltartalom. Ennek eredménye az érintett rendszerfolyamat összeomlása lehet.

Hiába indítjuk újra a telefont

A GhostMap legsúlyosabb következménye az úgynevezett Android boot loop, vagyis a végtelen újraindulási ciklus. A támadáshoz előkészített alkalmazás egyik fájlját az Android egy alapvető rendszerszolgáltatása automatikusan megpróbálja beolvasni. A hibás állomány miatt a szolgáltatás összeomlik, majd a rendszer újraindítja. Csakhogy az újrainduló szolgáltatás ismét megpróbálja beolvasni ugyanazt a fájlt, ezért újra összeomlik. A folyamat újra és újra megismétlődik, miközben a telefon képtelen eljutni a használható állapotig.