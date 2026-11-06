Egyetlen alkalmazás tönkreteheti az androidos telefonodat, és megoldás sincs rá

Komoly biztonsági hibát fedeztek fel az Android operációs rendszerben a Bitdefender kiberbiztonsági vállalat kutatói. A GhostMap névre keresztelt Android sebezhetőség lehetővé teszi, hogy egy speciálisan elkészített alkalmazás telepítése után az androidos telefon folyamatosan összeomoljon, és többé ne lehessen rendesen elindítani. A különösen aggasztó felfedezésről a BleepingComputer és az Android Authority is beszámolt. A kutatók szerint ez az Android biztonsági hiba az Android 10-től kezdődő rendszerverziókon is előidézhető, és még a legújabb Android 17 sem bizonyult védettnek a tesztjeik során.
Elég telepíteni az alkalmazást, és máris megtörténhet a baj
A legtöbb androidos kártevőnek valamilyen felhasználói közreműködésre van szüksége. Előfordulhat, hogy különleges engedélyeket kér, hozzáférést szeretne az üzenetekhez, vagy ráveszi a tulajdonost, hogy bekapcsoljon egy veszélyes funkciót. A GhostMap esetében azonban egészen más a helyzet. A kutatók olyan alkalmazást készítettek, amely
- egyáltalán nem tartalmazott futtatható programkódot,
- nem kért semmilyen engedélyt,
- és elindítani sem kellett.
A telefon mégis szinte azonnal összeomlott a telepítése után. A probléma az Android alkalmazáscsomagjainak, vagyis az APK-fájloknak a feldolgozásában keresendő. Ezek a fájlok lényegében tömörített állományok, amelyek az alkalmazások működéséhez szükséges összetevőket tartalmazzák. A kutatók azt fedezték fel, hogy az Android bizonyos rendszerelemei eltérően értelmezik az alkalmazáscsomagokban található tömörítési információkat. Egy szándékosan hibásan összeállított fájl ezért elérheti, hogy a rendszer olyan memóriaterületet próbáljon olvasni, amely mögött nincs tényleges fájltartalom. Ennek eredménye az érintett rendszerfolyamat összeomlása lehet.
Hiába indítjuk újra a telefont
A GhostMap legsúlyosabb következménye az úgynevezett Android boot loop, vagyis a végtelen újraindulási ciklus. A támadáshoz előkészített alkalmazás egyik fájlját az Android egy alapvető rendszerszolgáltatása automatikusan megpróbálja beolvasni. A hibás állomány miatt a szolgáltatás összeomlik, majd a rendszer újraindítja. Csakhogy az újrainduló szolgáltatás ismét megpróbálja beolvasni ugyanazt a fájlt, ezért újra összeomlik. A folyamat újra és újra megismétlődik, miközben a telefon képtelen eljutni a használható állapotig.
A Bitdefender szakemberei egy Android 17-et futtató Google Pixel 10 készüléken demonstrálták a sérülékenységet. A mobil a rosszindulatúan előkészített alkalmazás telepítése után körülbelül egy másodperccel kezdett összeomlani. Az egyik teszt során 110 egymást követő összeomlást rögzítettek, miközben a készülék kijelzőjén végig az indítási animáció látszott. A helyzetet súlyosbítja, hogy a telefon újraindítása sem oldja meg a problémát. A kutatók szerint még az Android csökkentett módja sem jelent biztos menekülőutat, mert a hibás fájl feldolgozása már azelőtt megtörténik, hogy a rendszer megfelelően használhatóvá válna.
Akár minden adatunk elveszhet
Ha egy androidos telefon a GhostMap miatt ilyen állapotba kerül, a helyreállítás rendkívül nehéz lehet. A kutatók két lehetséges megoldást azonosítottak.
- Az egyik a hibás fájl eltávolítása számítógépről, az Android Debug Bridge (ADB) fejlesztői eszköz segítségével. Ehhez azonban az USB-hibakeresésnek már korábban engedélyezve kell lennie, és a beavatkozásra rendkívül rövid idő állhat rendelkezésre. Egy teljes újraindítás után ez a lehetőség is megszűnhet.
- A másik megoldás a telefon gyári visszaállítása. Ez ugyan ismét használhatóvá teheti a készüléket, de törli a helyben tárolt adatokat. A korábban nem mentett fényképek, dokumentumok és más személyes fájlok így végleg elveszhetnek.
Érdemes megjegyezni, hogy a GhostMap önmagában nem alkalmas a telefonon tárolt adatok ellopására, hanem a készülék működésének megzavarására használható, ami viszont már biztonsági problémákat is jelenthet. Elméletileg olyan alkalmazás is készíthető, amelynek hibásan kialakított ikonja miatt összeomlik a kezdőképernyőt kezelő rendszeralkalmazás vagy a Beállítások alkalmazáslistája. Ebben az esetben a telefon tovább működhet, de a felhasználó nem feltétlenül tudja megnyitni azokat a menüpontokat, amelyekkel eltávolíthatná a problémás alkalmazást. A sérülékenység biztonsági szoftverek működését is megzavarhatja.
Android biztonsági hiba: a Google már augusztus óta tud a problémáról
A Bitdefender először 2026. augusztus 20-án jelentette a GhostMap sérülékenységet a Google számára. A vállalat azonban a beszámoló szerint azzal zárta le az ügyet, hogy a hibát nem sikerült reprodukálni, és a bejelentés kívül esik a program hatókörén. A kutatók augusztus 25-én újabb, részletesebb jelentést küldtek, amely már a tartós rendszerösszeomlás bemutatását és a reprodukáláshoz szükséges információkat is tartalmazta. A Google válasza szerint a probléma nem tartozik a biztonsági frissítéssel javítandó hibák körébe, ugyanakkor továbbították az illetékes fejlesztőcsapatnak egy későbbi rendszerfrissítésben történő esetleges megoldás érdekében.
A sérülékenység 2026. november 5-i nyilvánosságra hozatalakor még nem állt rendelkezésre ismert javítás.
Mit tehetünk, hogy megvédjük a telefonunkat?
A jó hír, hogy a kutatók egyelőre nem találkoztak olyan támadással, amelyben a GhostMap segítségével tették volna használhatatlanná a felhasználók telefonját. A veszély ugyanakkor valós, és a sérülékenység részleteinek nyilvánosságra kerülése növelheti a visszaélések kockázatát.
Érdemes elsősorban a Google Play Áruházat és a megbízható alkalmazásforrásokat használni, bár a kutatás nem bizonyította, hogy minden hivatalos alkalmazásterjesztési ellenőrzés képes lenne felismerni a problémát. A biztonsági figyelmeztetéseket szintén komolyan kell venni. Legalább ilyen fontos a rendszeres biztonsági mentés. A Google-fiókkal szinkronizált fényképek, a felhőben tárolt dokumentumok és a megfelelően mentett egyéb adatok nem tűnnek el, ha esetleg gyári visszaállításra lenne szükség.
A legfontosabb óvintézkedés, hogy ne telepítsünk ismeretlen forrásból származó APK-fájlokat, különösen akkor, ha azok üzenetben, hirdetésben vagy gyanús weboldalon keresztül jutnak el hozzánk.