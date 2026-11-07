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Android

Mostantól az Android-telefon is szólhat, ha valamit otthagyunk

Tegnap, 8:15
Olvasási idő: 9 perc
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Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Google egy régóta várt funkcióval bővítette az androidos Find Hub alkalmazást. Az új figyelmeztetésnek köszönhetően a telefon jelezheti, ha a felhasználó véletlenül otthagyja a kulcsát, táskáját vagy más, Bluetooth-os nyomkövetővel ellátott tárgyát. Az újdonság Európában is megjelent, és néhány lépésben bekapcsolható az Android eszközkeresőben.
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AndroidGooglekereső

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy egy étteremben felejtette a táskáját, a munkahelyén hagyta a kulcsát, vagy csak később vette észre, hogy valami fontos hiányzik a zsebéből. A Google Find Hub Android eszközkereső most egy olyan új funkcióval bővült, amely segíthet megelőzni az ilyen kellemetlen helyzeteket. A Google szolgáltatása eddig elsősorban az elveszett telefonok, illetve a kompatibilis Bluetooth-os nyomkövetőkkel felszerelt tárgyak megtalálásában segített. A most bevezetett újítás azonban már azelőtt figyelmeztethet, hogy végleg szem elől tévesztenénk valamelyik értékünket.

Android eszközkereső: új funkció figyelmeztet az otthagyott tárgyakra - a képen egy kulcscsomó látható Bluetooth nyomkövetőve
Android eszközkereső: új funkció figyelmeztet az otthagyott tárgyakra - a képen egy kulcscsomó látható Bluetooth nyomkövetővel (illusztráció)
Fotó: Erik Mclean / Unsplash

Az Android-telefon figyelmeztethet, ha valamit otthagyunk

A Google Find Hub új funkciójának a működése egyszerű: ha a telefon és a hozzá társított, kompatibilis Bluetooth-os nyomkövető eltávolodik egymástól, az alkalmazás értesítést küldhet a felhasználónak. Ehhez természetesen szükség van egy megfelelő nyomkövetőre. Ezek apró, többnyire elemmel működő eszközök, amelyeket például kulcscsomóra, hátizsákra vagy bőröndre lehet rögzíteni. Képzeljük el, hogy egy kávézóban letesszük a táskánkat, majd távozáskor megfeledkezünk róla. Ha a táskában kompatibilis nyomkövető található, az Android-telefon figyelmeztethet, amikor a két eszköz eltávolodik egymástól. 

Az újítás legfontosabb előnye, hogy a rendszer magától jelez, így jó esetben még időben visszafordulhatunk érte. Hozzá kell tenni, hogy a figyelmeztetés nem garantáltan azonnali, és nem helyettesíti azt, hogy odafigyeljünk a holminkra...

Android eszközkereső: így kapcsolható be a Google új funkciója

Az új figyelmeztetés a Find Hub alkalmazáson belül állítható be. A következő lépések szükségesek:

  1. Nyissuk meg a Google Find Hub alkalmazást az Android-telefonon.
  2. Válasszuk ki azt a Bluetooth-os nyomkövetőt, amelyhez figyelmeztetést szeretnénk beállítani.
  3. A megjelenő eszközpanelen érintsük meg a jobb felső sarokban található fogaskerék ikont.
  4. Keressük meg a hátrahagyott tárgyakról szóló értesítések beállítását (angolul: Notify when left behind), majd kapcsoljuk be.

Ezt követően a telefon figyelmeztethet, ha a kiválasztott nyomkövető eltávolodik tőle. 

 A beállítás csak akkor jelenik meg, ha a funkció már elérhető az adott készüléken és a társított nyomkövető támogatott.

Otthon nem fog feleslegesen figyelmeztetni

A Google egy fontos kényelmi megoldásra is gondolt.

A Find Hub alapértelmezés szerint kivételként kezeli a Google-fiókban, illetve a Google Térképen megadott otthoni címet. Ez azért hasznos, mert otthon teljesen természetes, hogy a telefonunkat magunkkal visszük egyik helyiségből a másikba, miközben a kulcsunk vagy a táskánk máshol marad.

A kivételnek ugyanakkor van egy hátránya: ha éppen otthon felejtjük a kulcsunkat, az otthoni címre vonatkozó kizárás miatt nem feltétlenül kapunk figyelmeztetést. Érdemes tehát ellenőrizni, milyen helyszíneken szeretnénk használni az új funkciót.

Nem minden Bluetooth-os nyomkövetővel működik

Az új Android-funkció bevezetése fokozatosan történik.

A 9to5Google beszámolója szerint a figyelmeztetés már megjelent a Chipolo és a Motorola Moto Tag nyomkövetőknél, a Find Hub 3.1.787-06-os verziójában.

A funkciót az Egyesült Államokban és Európában is észlelték, így nem kizárólag az amerikai felhasználóknak szánt újdonságról van szó.

Ugyanakkor a megjelenése nem jelenti azt, hogy minden androidos készüléken és minden nyomkövetővel azonnal használható.  A Google további fejlesztéseket is előkészít. Ezek közé tartozik a nyomkövetők egyszerűbb regisztrációja, a tárgyak kategorizálása és az NFC-technológia szélesebb körű alkalmazása, amely lehetővé teheti az eszközök adatainak gyors elérését egy kompatibilis telefon hozzáérintésével.

Egyre hasznosabb a Google Find Hub

A Find Hub a Google válasza az Apple Lokátor alkalmazására és az AirTag nyomkövetőkre épülő rendszerre. A két szolgáltatás célja hasonló: segítséget nyújtani az elveszett vagy elkallódott eszközök, illetve személyes tárgyak megtalálásában. Az Android eszközkereső hálózata kompatibilis készülékek segítségével az olyan tárgyak helyzetének meghatározásában is közreműködhet, amelyek nincsenek közvetlenül a tulajdonos telefonjának közelében.

Az új, hátrahagyott tárgyakra figyelmeztető funkció azonban más problémát old meg. Különösen azoknak lehet hasznos, akik rendszeresen utaznak, sokat ingáznak, vagy gyakran felejtenek maguk mögött kisebb-nagyobb tárgyakat. Az újdonság tehát nem látványos technológiai forradalom, hanem egy olyan hétköznapi fejlesztés, amely megfelelő nyomkövetővel valóban megkönnyítheti az Android-felhasználók életét.

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