Mostantól az Android-telefon is szólhat, ha valamit otthagyunk

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy egy étteremben felejtette a táskáját, a munkahelyén hagyta a kulcsát, vagy csak később vette észre, hogy valami fontos hiányzik a zsebéből. A Google Find Hub Android eszközkereső most egy olyan új funkcióval bővült, amely segíthet megelőzni az ilyen kellemetlen helyzeteket. A Google szolgáltatása eddig elsősorban az elveszett telefonok, illetve a kompatibilis Bluetooth-os nyomkövetőkkel felszerelt tárgyak megtalálásában segített. A most bevezetett újítás azonban már azelőtt figyelmeztethet, hogy végleg szem elől tévesztenénk valamelyik értékünket.

Android eszközkereső: új funkció figyelmeztet az otthagyott tárgyakra - a képen egy kulcscsomó látható Bluetooth nyomkövetővel (illusztráció)

Fotó: Erik Mclean / Unsplash

Az Android-telefon figyelmeztethet, ha valamit otthagyunk

A Google Find Hub új funkciójának a működése egyszerű: ha a telefon és a hozzá társított, kompatibilis Bluetooth-os nyomkövető eltávolodik egymástól, az alkalmazás értesítést küldhet a felhasználónak. Ehhez természetesen szükség van egy megfelelő nyomkövetőre. Ezek apró, többnyire elemmel működő eszközök, amelyeket például kulcscsomóra, hátizsákra vagy bőröndre lehet rögzíteni. Képzeljük el, hogy egy kávézóban letesszük a táskánkat, majd távozáskor megfeledkezünk róla. Ha a táskában kompatibilis nyomkövető található, az Android-telefon figyelmeztethet, amikor a két eszköz eltávolodik egymástól.

Az újítás legfontosabb előnye, hogy a rendszer magától jelez, így jó esetben még időben visszafordulhatunk érte. Hozzá kell tenni, hogy a figyelmeztetés nem garantáltan azonnali, és nem helyettesíti azt, hogy odafigyeljünk a holminkra...

Android eszközkereső: így kapcsolható be a Google új funkciója

Az új figyelmeztetés a Find Hub alkalmazáson belül állítható be. A következő lépések szükségesek:

Nyissuk meg a Google Find Hub alkalmazást az Android-telefonon. Válasszuk ki azt a Bluetooth-os nyomkövetőt, amelyhez figyelmeztetést szeretnénk beállítani. A megjelenő eszközpanelen érintsük meg a jobb felső sarokban található fogaskerék ikont. Keressük meg a hátrahagyott tárgyakról szóló értesítések beállítását (angolul: Notify when left behind), majd kapcsoljuk be.

Ezt követően a telefon figyelmeztethet, ha a kiválasztott nyomkövető eltávolodik tőle.

Otthon nem fog feleslegesen figyelmeztetni

A Google egy fontos kényelmi megoldásra is gondolt.

A Find Hub alapértelmezés szerint kivételként kezeli a Google-fiókban, illetve a Google Térképen megadott otthoni címet. Ez azért hasznos, mert otthon teljesen természetes, hogy a telefonunkat magunkkal visszük egyik helyiségből a másikba, miközben a kulcsunk vagy a táskánk máshol marad.

A kivételnek ugyanakkor van egy hátránya: ha éppen otthon felejtjük a kulcsunkat, az otthoni címre vonatkozó kizárás miatt nem feltétlenül kapunk figyelmeztetést. Érdemes tehát ellenőrizni, milyen helyszíneken szeretnénk használni az új funkciót.