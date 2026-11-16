Rengeteg tárhelyet foglalhatnak ezek a fájlok a telefonodon: mutatjuk, hol találod őket

Amikor kevés a tárhely a telefonon, sokan automatikusan a fényképeket és videókat kezdik átnézni. Pedig a készülék memóriáját számos olyan fájl is megtöltheti, amelyre már régóta nincs szükség. Ilyenek lehetnek a korábban letöltött dokumentumok, az offline megtekintésre mentett filmek, az alkalmazások ideiglenes állományai vagy a régi képernyőképek. A probléma különösen bosszantó lehet, ha a telefon egyébként megfelelően működik, de az új alkalmazások telepítése vagy a rendszerfrissítések letöltése már nehézségekbe ütközik. Szerencsére az Android tárhely felszabadítása nem feltétlenül igényel gyári visszaállítást vagy a fontos személyes fájlok törlését.

Az Android tárhely felszabadítása nem lehetlen küldetés, eláruljuk, hogy hol keresd a felesleges fájlokat (illusztráció) - Fotó: Mediaworks

Android tárhely felszabadítása: ellenőrizd, mely alkalmazások gyorsítótára nőtt meg

Az androidos alkalmazások használat közben különböző ideiglenes fájlokat tárolnak. Ezeket összefoglaló néven gyorsítótárnak, vagy angolul cache-nek nevezzük. A céljuk, hogy a programok gyorsabban működjenek, és ne kelljen minden alkalommal újra letölteniük ugyanazokat az adatokat. A gyorsítótár azonban idővel jelentős méretűre nőhet. Különösen a közösségi alkalmazások, a böngészők és a videós szolgáltatások esetében fordulhat elő, hogy több száz megabájtnyi, esetenként akár több gigabájtnyi ideiglenes adat halmozódik fel.

Az Android gyorsítótár törlése a legtöbb készüléken néhány lépésben elvégezhető:

Nyisd meg a Beállítások menüt! Lépj az Alkalmazások részbe! Válaszd ki a sok tárhelyet használó alkalmazást! Keresd meg a Tárhely vagy Tárhely és gyorsítótár menüpontot! Koppints a Gyorsítótár törlése lehetőségre!

A gyorsítótár törlése nem azonos az alkalmazás adatainak törlésével. Utóbbi eltávolíthatja a beállításokat, a bejelentkezési információkat és más mentett adatokat is. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy ugyan a gyorsítótár ürítése biztonságos, de az alkalmazások később újra létrehozhatják ezeket a fájlokat, ezért a felszabadított hely egy része idővel ismét elfogyhat.

Nézd át a letöltések mappáját

A telefonon található egyik leginkább elhanyagolt terület a Letöltések mappa. Ide kerülhetnek a böngészőből mentett dokumentumok, a különböző weboldalakról letöltött képek, a tömörített állományok és sok más fájl. Egy-egy dokumentum önmagában általában nem foglal sok helyet, de a hónapok vagy évek alatt összegyűlt letöltések már jelentős tárhelyet használhatnak. Különösen igaz ez a nagyméretű videókra, tömörített fájlokra és alkalmazástelepítőkre. A felesleges fájlok megkereséséhez használhatod a telefon gyári fájlkezelőjét vagy a Google Files by Google nevű alkalmazását. Nyisd meg a fájlkezelőt, keresd meg a Letöltések mappát, majd lehetőség szerint

rendezd a fájlokat méret szerint! Így gyorsan kiderülhet, mely állományok foglalják a legtöbb helyet. A törlés előtt érdemes ellenőrizni a fájlok tartalmát, különösen a dokumentumok esetében.

Töröld a már megnézett filmeket és az offline letöltéseket

Az egyik legnagyobb tárhelyfoglaló sokszor nem is a telefon galériájában található. A streamingalkalmazások ugyanis lehetővé teszik, hogy filmeket, sorozatokat és zenéket töltsünk le offline használatra. Ez praktikus megoldás utazás közben, amikor nincs megfelelő internetkapcsolat, de a letöltött tartalmak könnyen a telefonon maradhatnak, ha elfeledkezünk róluk. Egyetlen jó minőségű film több gigabájtot is elfoglalhat, egy teljes sorozatévad pedig ennél jóval többet.