Rengeteg tárhelyet foglalhatnak ezek a fájlok a telefonodon: mutatjuk, hol találod őket

Amikor kevés a tárhely a telefonon, sokan automatikusan a fényképeket és videókat kezdik átnézni. Pedig a készülék memóriáját számos olyan fájl is megtöltheti, amelyre már régóta nincs szükség. Ilyenek lehetnek a korábban letöltött dokumentumok, az offline megtekintésre mentett filmek, az alkalmazások ideiglenes állományai vagy a régi képernyőképek. A probléma különösen bosszantó lehet, ha a telefon egyébként megfelelően működik, de az új alkalmazások telepítése vagy a rendszerfrissítések letöltése már nehézségekbe ütközik. Szerencsére az Android tárhely felszabadítása nem feltétlenül igényel gyári visszaállítást vagy a fontos személyes fájlok törlését.
Android tárhely felszabadítása: ellenőrizd, mely alkalmazások gyorsítótára nőtt meg
Az androidos alkalmazások használat közben különböző ideiglenes fájlokat tárolnak. Ezeket összefoglaló néven gyorsítótárnak, vagy angolul cache-nek nevezzük. A céljuk, hogy a programok gyorsabban működjenek, és ne kelljen minden alkalommal újra letölteniük ugyanazokat az adatokat. A gyorsítótár azonban idővel jelentős méretűre nőhet. Különösen a közösségi alkalmazások, a böngészők és a videós szolgáltatások esetében fordulhat elő, hogy több száz megabájtnyi, esetenként akár több gigabájtnyi ideiglenes adat halmozódik fel.
Az Android gyorsítótár törlése a legtöbb készüléken néhány lépésben elvégezhető:
- Nyisd meg a Beállítások menüt!
- Lépj az Alkalmazások részbe!
- Válaszd ki a sok tárhelyet használó alkalmazást!
- Keresd meg a Tárhely vagy Tárhely és gyorsítótár menüpontot!
- Koppints a Gyorsítótár törlése lehetőségre!
A gyorsítótár törlése nem azonos az alkalmazás adatainak törlésével. Utóbbi eltávolíthatja a beállításokat, a bejelentkezési információkat és más mentett adatokat is. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy ugyan a gyorsítótár ürítése biztonságos, de az alkalmazások később újra létrehozhatják ezeket a fájlokat, ezért a felszabadított hely egy része idővel ismét elfogyhat.
Nézd át a letöltések mappáját
A telefonon található egyik leginkább elhanyagolt terület a Letöltések mappa. Ide kerülhetnek a böngészőből mentett dokumentumok, a különböző weboldalakról letöltött képek, a tömörített állományok és sok más fájl. Egy-egy dokumentum önmagában általában nem foglal sok helyet, de a hónapok vagy évek alatt összegyűlt letöltések már jelentős tárhelyet használhatnak. Különösen igaz ez a nagyméretű videókra, tömörített fájlokra és alkalmazástelepítőkre. A felesleges fájlok megkereséséhez használhatod a telefon gyári fájlkezelőjét vagy a Google Files by Google nevű alkalmazását. Nyisd meg a fájlkezelőt, keresd meg a Letöltések mappát, majd lehetőség szerint
rendezd a fájlokat méret szerint! Így gyorsan kiderülhet, mely állományok foglalják a legtöbb helyet. A törlés előtt érdemes ellenőrizni a fájlok tartalmát, különösen a dokumentumok esetében.
Töröld a már megnézett filmeket és az offline letöltéseket
Az egyik legnagyobb tárhelyfoglaló sokszor nem is a telefon galériájában található. A streamingalkalmazások ugyanis lehetővé teszik, hogy filmeket, sorozatokat és zenéket töltsünk le offline használatra. Ez praktikus megoldás utazás közben, amikor nincs megfelelő internetkapcsolat, de a letöltött tartalmak könnyen a telefonon maradhatnak, ha elfeledkezünk róluk. Egyetlen jó minőségű film több gigabájtot is elfoglalhat, egy teljes sorozatévad pedig ennél jóval többet.
Érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni a következő alkalmazások letöltéseit:
- Netflix: a letöltött filmek és sorozatok között.
- YouTube: az offline megtekintésre mentett videóknál.
- Spotify: a letöltött albumoknál és lejátszási listáknál.
- Egyéb streamingalkalmazások: az offline tartalmakat kezelő menüpontokban.
A már megnézett vagy meghallgatott tartalmak eltávolításával, vagyis az offline letöltések törlésével akár több gigabájtnyi szabad helyet is visszanyerhetünk.
Nem érdemes megfeledkezni a Google Térképről sem. Az alkalmazásban a profilképre koppintva, az Offline térképek menüpontban ellenőrizhetjük a korábban letöltött térképeket. A már nem használt területek eltávolításával további tárhely szabadulhat fel.
Keresd meg a nagyméretű és ismétlődő fájlokat
A telefon tárhelyének felszabadításában sokat segíthet, ha nem egyenként böngésszük végig a mappákat, hanem célzottan megkeressük a legnagyobb állományokat. A már korábban is említett Files by Google alkalmazás többek között a nagyméretű és az ismétlődő fájlok felismerésében is segítséget nyújthat, az Andoid Authority is kiemeli vonatkozó cikkében a hasznosságát. A rendelkezésre álló tisztítási javaslatok az alkalmazás verziójától és a készüléktől függhetnek.
Különösen érdemes figyelni a régi képernyőképekre, a többször letöltött dokumentumokra és a különböző alkalmazásokból elmentett videókra. Az ismétlődő fájlok esetében azonban nem szabad automatikusan mindent törölni. Előfordulhat, hogy egy dokumentum több példányára is szükségünk van, például különböző mappákban. A törlés után érdemes a fájlkezelő lomtárát is ellenőrizni. Egyes alkalmazások a törölt állományokat még egy ideig megőrzik, így azok továbbra is foglalhatnak tárhelyet.
Helyezd át a nagy videókat és dokumentumokat
Ha a felesleges fájlok törlése után is kevés a szabad hely, érdemes megvizsgálni, hogy mely állományokat lehetne áthelyezni a telefonról. A nagy felbontású, különösen a 4K-videók gyorsan megtölthetik a készülék belső tárhelyét. Egy hosszabb felvétel akár több gigabájtot is elfoglalhat. Sok modern androidos telefonhoz közvetlenül csatlakoztatható USB-C pendrive vagy külső SSD-meghajtó. A kompatibilis eszközök között a telefon fájlkezelőjével egyszerűen átmásolhatók a fényképek, videók és dokumentumok.
A másolás után azonban mindig ellenőrizni kell, hogy a fájlok megfelelően megnyithatók-e a külső meghajtón. Csak ezt követően szabad eltávolítani az eredeti példányokat a telefonról.
Alternatívát jelenthet a felhőalapú tárolás is. A Google Fotók például rendelkezik olyan tárhely-felszabadítási funkcióval, amely a már biztonsági mentéssel rendelkező fényképek és videók helyi példányait távolítja el. Fontos ugyanakkor, hogy a felhőben tárolt tartalmak eléréséhez később internetkapcsolatra lehet szükség, és a rendelkezésre álló felhőtárhely mérete is korlátozott lehet.
Nem kell megvárni, amíg teljesen megtelik a telefon
A tárhelyhiány nemcsak kellemetlen figyelmeztetéseket okozhat, hanem az alkalmazások frissítését és a rendszer megfelelő működését is akadályozhatja. Éppen ezért érdemes időnként ellenőrizni a készülék tárhelyhasználatát. A legtöbb androidos telefonon ezt a Beállítások → Tárhely menüpontban tehetjük meg, bár az elnevezés és az elérési út gyártónként eltérhet. A legnagyobb eredményt általában nem az apró fájlok egyenkénti törlése hozza, hanem a feleslegessé vált offline videók, a nagyméretű letöltések és az ismétlődő állományok eltávolítása. Van továbbá egy másik hasznos és hatékony funkció is, az alkalmazások archiválására, erről itt írtunk bővebben. Néhány percnyi ellenőrzéssel akár több gigabájtnyi tárhelyet is visszanyerhetünk anélkül, hogy a fontos fényképeinktől vagy dokumentumainktól meg kellene válnunk.