1,3 millió androidos tévéokosítóba rejtett vírust a gyártó, a Google kitiltotta

Sokan vásárolnak olcsó Android TV-eszközöket, hogy okostévét varázsoljanak régebbi televíziójukból, vagy egyszerűen használhassák rajtuk a különböző streamingalkalmazásokat. A vásárlók azonban aligha számítanak arra, hogy egy ilyen tévéokosító már a dobozból kivéve is vírust tartalmazhat. Pedig a Google legújabb vizsgálata szerint pontosan ez történt több mint 1,3 millió készülékkel. A Google és biztonsági partnerei felszámolták az XCPE nevű kártevő által működtetett botnetet, írja a BleepingComputer, vagyis a távolról irányítható, fertőzött eszközök hálózatát. A történet különösen súlyos része, hogy a Google szerint az Android TV vírus nem véletlenül került a készülékekre: azt maga az egyik gyártó telepítette rájuk.
A gyártó maga fertőzhette meg a tévéokosítókat
A Google vizsgálata a kínai Videostrong Technology nevű vállalathoz vezette a kutatókat. A cég különböző márkák számára gyártott Android-alapú eszközöket, amelyek között számos tévéokosító is megtalálható.
A kutatók szerint a vállalat szándékosan épített hátsó kaput a készülékek szoftverébe. Ez lehetővé tette, hogy az eszközök a tulajdonosok tudta nélkül kapcsolatba lépjenek a támadók szervereivel, és távolról utasításokat fogadjanak.
A rosszindulatú programot XCPE néven azonosították. Különlegessége, hogy nem egy gyanús alkalmazás letöltésével került a készülékekre, hanem már az Android rendszer részét képező gyári szoftverben megbújt. A fertőzés ráadásul különösen makacs volt: a kártevő egyes összetevői újraindítás után automatikusan visszatelepülhettek, így a hagyományos víruseltávolítás sem feltétlenül jelentett megoldást.
Mire használták a fertőzött Android TV-eszközöket?
A fertőzött tévéokosítók többféle módon is pénzt termelhettek a kiberbűnözőknek.
- Az egyik módszer a reklámcsalás volt. A rosszindulatú programok a háttérben hirdetéseket jeleníthettek meg, illetve reklámokra kattinthattak, így hamis forgalmat generálva a hirdetési rendszerekben.
- Egyes eszközöket úgynevezett proxykiszolgálóvá alakítottak. Ez azt jelenti, hogy idegenek internetes forgalma a fertőzött készüléken, illetve annak otthoni internetkapcsolatán keresztül haladhatott át. A gyakorlatban tehát a tulajdonos internetkapcsolatát mások használhatták anélkül, hogy erről bármit tudott volna.
- A Google vizsgálata szerint a támadók ennél jóval többre is képesek voltak: távolról alkalmazásokat telepíthettek, képernyőképeket készíthettek, adatokat gyűjthettek, sőt egyes esetekben a Google Play Protect biztonsági ellenőrzését is kikapcsolhatták.
Mindez úgy történhetett, hogy a tévéokosító látszólag teljesen normálisan működött.
Android TV vírus: a Google a gyártót is kitiltotta
A botrányra reagálva a Google megszakította együttműködését a Videostrong vállalattal, és megtiltotta, hogy a cég, illetve jövőbeli leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai tanúsított Android-eszközöket gyártsanak vagy ilyen gyártóknak szoftvert szállítsanak.
A Google és partnerei emellett felléptek a fertőzött eszközöket irányító szerverek és internetes címek ellen. A vállalat becslése szerint az akció nemcsak az 1,3 millió XCPE-fertőzött készüléket érintette: a kapcsolódó kártevők infrastruktúrájának felszámolásával legalább további 10 millió kompromittált eszköz elérését is megszakíthatták.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden fertőzött készülékről automatikusan eltűnt a vírus.
Honnan tudhatjuk, hogy biztonságos a tévéokosítónk?
Olcsó, ismeretlen eredetű Android TV-eszközök vásárlásakor különösen körültekintőnek kell lenni.
Érdemes olyan készüléket választani,
- amely hivatalos Google-tanúsítvánnyal rendelkezik,
- és rendszeresen kap biztonsági frissítéseket.
A már meglévő tévéokosítón ellenőrizzük, elérhetők-e rendszerfrissítések, valamint aktív-e a Google Play Protect.
Ha egy ismeretlen gyártótól származó eszközről kiderül, hogy gyárilag fertőzött, a gyári visszaállítás sem feltétlenül segít, hiszen a rosszindulatú program magában a rendszerszoftverben is jelen lehet.
Az, hogy egy eszközön Android fut, önmagában még nem jelenti azt, hogy az adott termék hivatalosan tanúsított Android TV- vagy Google TV-készülék.