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televízióokosító

1,3 millió androidos tévéokosítóba rejtett vírust a gyártó, a Google kitiltotta

23 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Egy ártalmatlannak tűnő tévéokosító is veszélyt jelenthet az otthoni hálózatra. A Google most egy olyan Android TV vírus működését állította le, amely több mint egymillió készüléket fertőzött meg, ráadásul a rosszindulatú program már gyárilag rajtuk volt.
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Sokan vásárolnak olcsó Android TV-eszközöket, hogy okostévét varázsoljanak régebbi televíziójukból, vagy egyszerűen használhassák rajtuk a különböző streamingalkalmazásokat. A vásárlók azonban aligha számítanak arra, hogy egy ilyen tévéokosító már a dobozból kivéve is vírust tartalmazhat. Pedig a Google legújabb vizsgálata szerint pontosan ez történt több mint 1,3 millió készülékkel. A Google és biztonsági partnerei felszámolták az XCPE nevű kártevő által működtetett botnetet, írja a BleepingComputer,  vagyis a távolról irányítható, fertőzött eszközök hálózatát. A történet különösen súlyos része, hogy a Google szerint az Android TV vírus nem véletlenül került a készülékekre: azt maga az egyik gyártó telepítette rájuk.

Android TV vírus
Android TV vírus: 1,3 millió eszközt fertőztek meg (illusztráció)
Fotó: Nicolas J Leclercq / Unsplash

A gyártó maga fertőzhette meg a tévéokosítókat

A Google vizsgálata a kínai Videostrong Technology nevű vállalathoz vezette a kutatókat. A cég különböző márkák számára gyártott Android-alapú eszközöket, amelyek között számos tévéokosító is megtalálható.

A kutatók szerint a vállalat szándékosan épített hátsó kaput a készülékek szoftverébe. Ez lehetővé tette, hogy az eszközök a tulajdonosok tudta nélkül kapcsolatba lépjenek a támadók szervereivel, és távolról utasításokat fogadjanak.

A rosszindulatú programot XCPE néven azonosították. Különlegessége, hogy nem egy gyanús alkalmazás letöltésével került a készülékekre, hanem már az Android rendszer részét képező gyári szoftverben megbújt. A fertőzés ráadásul különösen makacs volt: a kártevő egyes összetevői újraindítás után automatikusan visszatelepülhettek, így a hagyományos víruseltávolítás sem feltétlenül jelentett megoldást.

Mire használták a fertőzött Android TV-eszközöket?

A fertőzött tévéokosítók többféle módon is pénzt termelhettek a kiberbűnözőknek.

  • Az egyik módszer a reklámcsalás volt. A rosszindulatú programok a háttérben hirdetéseket jeleníthettek meg, illetve reklámokra kattinthattak, így hamis forgalmat generálva a hirdetési rendszerekben.
  • Egyes eszközöket úgynevezett proxykiszolgálóvá alakítottak. Ez azt jelenti, hogy idegenek internetes forgalma a fertőzött készüléken, illetve annak otthoni internetkapcsolatán keresztül haladhatott át. A gyakorlatban tehát a tulajdonos internetkapcsolatát mások használhatták anélkül, hogy erről bármit tudott volna.
  • A Google vizsgálata szerint a támadók ennél jóval többre is képesek voltak: távolról alkalmazásokat telepíthettek, képernyőképeket készíthettek, adatokat gyűjthettek, sőt egyes esetekben a Google Play Protect biztonsági ellenőrzését is kikapcsolhatták.

Mindez úgy történhetett, hogy a tévéokosító látszólag teljesen normálisan működött.

Sokan vásárolnak olcsó Android TV-eszközöket, hogy okostévét varázsoljanak régebbi televíziójukból (illusztráció)
Fotó: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Android TV vírus: a Google a gyártót is kitiltotta

A botrányra reagálva a Google megszakította együttműködését a Videostrong vállalattal, és megtiltotta, hogy a cég, illetve jövőbeli leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai tanúsított Android-eszközöket gyártsanak vagy ilyen gyártóknak szoftvert szállítsanak.

A Google és partnerei emellett felléptek a fertőzött eszközöket irányító szerverek és internetes címek ellen. A vállalat becslése szerint az akció nemcsak az 1,3 millió XCPE-fertőzött készüléket érintette: a kapcsolódó kártevők infrastruktúrájának felszámolásával legalább további 10 millió kompromittált eszköz elérését is megszakíthatták.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden fertőzött készülékről automatikusan eltűnt a vírus.

Honnan tudhatjuk, hogy biztonságos a tévéokosítónk?

Olcsó, ismeretlen eredetű Android TV-eszközök vásárlásakor különösen körültekintőnek kell lenni.

Érdemes olyan készüléket választani, 

  • amely hivatalos Google-tanúsítvánnyal rendelkezik, 
  • és rendszeresen kap biztonsági frissítéseket. 

Az, hogy egy eszközön Android fut, önmagában még nem jelenti azt, hogy az adott termék hivatalosan tanúsított Android TV- vagy Google TV-készülék.

A már meglévő tévéokosítón ellenőrizzük, elérhetők-e rendszerfrissítések, valamint aktív-e a Google Play Protect.

Ha egy ismeretlen gyártótól származó eszközről kiderül, hogy gyárilag fertőzött, a gyári visszaállítás sem feltétlenül segít, hiszen a rosszindulatú program magában a rendszerszoftverben is jelen lehet.

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