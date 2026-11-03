1,3 millió androidos tévéokosítóba rejtett vírust a gyártó, a Google kitiltotta

Sokan vásárolnak olcsó Android TV-eszközöket, hogy okostévét varázsoljanak régebbi televíziójukból, vagy egyszerűen használhassák rajtuk a különböző streamingalkalmazásokat. A vásárlók azonban aligha számítanak arra, hogy egy ilyen tévéokosító már a dobozból kivéve is vírust tartalmazhat. Pedig a Google legújabb vizsgálata szerint pontosan ez történt több mint 1,3 millió készülékkel. A Google és biztonsági partnerei felszámolták az XCPE nevű kártevő által működtetett botnetet, írja a BleepingComputer, vagyis a távolról irányítható, fertőzött eszközök hálózatát. A történet különösen súlyos része, hogy a Google szerint az Android TV vírus nem véletlenül került a készülékekre: azt maga az egyik gyártó telepítette rájuk.

Android TV vírus: 1,3 millió eszközt fertőztek meg (illusztráció)

Fotó: Nicolas J Leclercq / Unsplash

A gyártó maga fertőzhette meg a tévéokosítókat

A Google vizsgálata a kínai Videostrong Technology nevű vállalathoz vezette a kutatókat. A cég különböző márkák számára gyártott Android-alapú eszközöket, amelyek között számos tévéokosító is megtalálható.

A kutatók szerint a vállalat szándékosan épített hátsó kaput a készülékek szoftverébe. Ez lehetővé tette, hogy az eszközök a tulajdonosok tudta nélkül kapcsolatba lépjenek a támadók szervereivel, és távolról utasításokat fogadjanak.

A rosszindulatú programot XCPE néven azonosították. Különlegessége, hogy nem egy gyanús alkalmazás letöltésével került a készülékekre, hanem már az Android rendszer részét képező gyári szoftverben megbújt. A fertőzés ráadásul különösen makacs volt: a kártevő egyes összetevői újraindítás után automatikusan visszatelepülhettek, így a hagyományos víruseltávolítás sem feltétlenül jelentett megoldást.

Mire használták a fertőzött Android TV-eszközöket?

A fertőzött tévéokosítók többféle módon is pénzt termelhettek a kiberbűnözőknek.

Az egyik módszer a reklámcsalás volt. A rosszindulatú programok a háttérben hirdetéseket jeleníthettek meg, illetve reklámokra kattinthattak, így hamis forgalmat generálva a hirdetési rendszerekben.

Egyes eszközöket úgynevezett proxykiszolgálóvá alakítottak. Ez azt jelenti, hogy idegenek internetes forgalma a fertőzött készüléken, illetve annak otthoni internetkapcsolatán keresztül haladhatott át. A gyakorlatban tehát a tulajdonos internetkapcsolatát mások használhatták anélkül, hogy erről bármit tudott volna.

A Google vizsgálata szerint a támadók ennél jóval többre is képesek voltak: távolról alkalmazásokat telepíthettek, képernyőképeket készíthettek, adatokat gyűjthettek, sőt egyes esetekben a Google Play Protect biztonsági ellenőrzését is kikapcsolhatták.

Mindez úgy történhetett, hogy a tévéokosító látszólag teljesen normálisan működött.