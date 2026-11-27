A háztartási gépeket árusító üzletek kínálatában egymást érik a látványos kijelzővel, beépített kávédarálóval és automatikus tejhabosítóval felszerelt készülékek. Egy drágább kávéfőző azonban nem feltétlenül készít finomabb kávét, mint egy egyszerűbb, jóval olcsóbb modell. Könnyen lehet, hogy a magasabb vételárral elsősorban a kényelmet fizetjük meg. De milyen kávéfőzőt vegyünk, ha hosszú évekre szeretnénk megoldani az otthoni kávézást? Automata vagy karos kávéfőző az ideális választás? A Tom's Guide egy korábban baristaként dolgozó szakértője, valamint az ausztrál CHOICE fogyasztóvédelmi szervezet útmutatója is segít eligazodni a kínálatban.

Automata vagy karos kávéfőző? Több dolgot érdemes megfontolni - Fotó: Tai's Captures / Unsplash

Automata vagy karos kávéfőző: mi a különbség?

A két készüléktípus között a legfontosabb különbség, hogy mennyi feladatot végez el helyettünk a gép.

Az automata kávéfőző beépített darálóval rendelkezik, kiméri a szükséges kávémennyiséget, és elkészíti az italt. A megfelelő tejhabosító rendszerrel felszerelt modelleknél akár egyetlen gombnyomással cappuccinót vagy lattét is készíthetünk. Máris összefut a nyál az ember szájában!

A karos kávéfőző esetében ezzel szemben nekünk kell az őrölt kávét a készülék szűrőtartójába adagolni, tömöríteni, majd a kart a helyére illeszteni. A tejhab elkészítése is jellemzően ránk hárul. Ez elsőre felesleges macerának tűnhet, ugyanakkor éppen ebben rejlik a karos kávéfőző egyik legnagyobb előnye: jóval nagyobb szabadságot kapunk a kávé ízének alakításában.

Kinek éri meg automata kávéfőzőt vásárolni?

Ha reggelente minden perc számít, vagy a család több tagja is rendszeresen kávézik, az automata kávéfőző jelentősen megkönnyítheti a mindennapokat. Nem kell külön kávédarálót használni, méricskélni vagy minden csésze után kiüríteni a szűrőtartót. A készülék a beállított program alapján dolgozik, így különösebb gyakorlat nélkül is hasonló minőségű kávéitalokat készíthetünk.

Egy automata, darálós kávéfőző különösen jó választás lehet, ha:

naponta több csésze kávét fogyasztunk,

fontos a gyors és egyszerű kezelés,

többféle kávéitalt szeretünk,

vagy éppen nem akarunk vacakolni a kávékészítéssel.

Az automata kávéfőzők hátránya általában a magasabb vételár, a nagyobb helyigény és az összetettebb karbantartás. Utóbbiról hajlamosak megfeledkezni a vásárlók, amikor elsőre csak arra gondolnak, hogy mennyire egyszerű lesz a capuccinokészítés reggelente. De erről mindjárt.