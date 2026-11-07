Így tisztítsd meg a régi bakelitlemezeket, hogy újra szépen szóljanak

Sok háztartásban lapulnak még a magnókazetták mellett régi bakelitlemezek, amelyeken annak idején a teljesség igénye nélkül az ABBA, az Omega, az LGT vagy éppen a Neoton Família dalai szóltak. A lemezjátszók újbóli népszerűségével pedig egyre többen veszik elő a családi gyűjteményt, vagy kezdenek újra hanglemezeket vásárolni. A régi lemezek azonban gyakran recsegnek, pattognak, esetleg tompábban szólnak, mint ahogyan emlékszünk rájuk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy menthetetlenek. A hangminőséget sokszor a barázdákba rakódott por és szennyeződés rontja, amely megfelelő tisztítással eltávolítható. A bakelitlemez tisztítása ráadásul nem feltétlenül igényel drága berendezéseket. Már néhány egyszerű eszközzel is sokat tehetünk a lemezek állapotának megőrzéséért.
Miért recseg a bakelitlemez?
A hagyományos hanglemezeken a hangot apró barázdák tárolják, amelyeket a lemezjátszó tűje követ lejátszás közben. A barázdákba kerülő porszemek és egyéb szennyeződések megzavarhatják a tű mozgását, ami hallható pattogásként, recsegésként jelentkezhet. A problémát súlyosbíthatja a statikus elektromosság, amely miatt a lemez felülete könnyebben magához vonzza a port.
Fontos azonban különbséget tenni a szennyeződés és a fizikai sérülés között. Míg a por és a lerakódások eltávolíthatók, a karcolásokat és a kopott barázdákat a tisztítás nem tudja helyreállítani.
A bakelitlemez tisztítása otthon: ezzel érdemes kezdeni
A legegyszerűbb megoldás az Engadget szerint egy kifejezetten hanglemezekhez készített antisztatikus, szénszálas tisztítókefe beszerzése.
Használata nem bonyolult:
- a lemezt a lemezjátszó tányérjára helyezzük,
- majd forgás közben finoman hozzáérintjük a kefét.
- Néhány fordulat után a kefét óvatosan a lemez széle felé vezetjük, így eltávolíthatjuk a felületen összegyűlt port.
- A kefét nem szabad erősen rányomni a lemezre, mert ezzel éppen az ellenkező hatást érhetjük el.
Ez a módszer elsősorban a mindennapi portalanításra alkalmas. Ha a lemez hosszú éveket töltött a szekrényben, és a szennyeződés már mélyen beült a barázdákba, alaposabb tisztításra lehet szükség.
Mivel tisztítsuk a nagyon koszos bakelitlemezt?
A makacsabb szennyeződések eltávolítására a nedves tisztítás jelenthet megoldást. Ehhez célszerű kifejezetten bakelitlemezekhez gyártott tisztítófolyadékot használni, amelyet puha, megfelelő tisztítópárnával vagy kefével vihetünk fel a felületre.
- A folyadékot lehetőleg ne közvetlenül a lemezre permetezzük, hanem a tisztítóeszközre.
- A tisztítást finoman, a barázdák körkörös irányát követve végezzük,
- és ügyeljünk arra, hogy a középen található papírcímke ne ázzon el.
- A nedves tisztítást jobb a lemezjátszótól külön végezni. Így elkerülhető, hogy a folyadék a készülék belsejébe jusson, vagy a tisztítás feleslegesen terhelje a lemezjátszó motorját.
Az alkoholos tisztítás különösen körültekintést igényel. Bár bizonyos modern vinyllemezekhez készült tisztítószerek tartalmaznak alkoholt, házilag kevert, ismeretlen összetételű oldatokkal nem érdemes kísérletezni. A régi, 78-as fordulatszámú sellaklemezek esetében az alkohol kifejezetten veszélyes, mert károsíthatja, akár fel is oldhatja az anyagukat.
Ezekkel soha ne próbáljuk megtisztítani a lemezeket
Bármennyire kézenfekvőnek tűnik, a hagyományos háztartási tisztítószerek nem megfelelőek a hanglemezek ápolására. Az ablaktisztítók, az agresszív vegyszerek és az ismeretlen összetételű tisztítószerek olyan maradványokat hagyhatnak maguk után, amelyek rontják a hangminőséget, vagy károsíthatják a lemez felületét. A papírtörlő sem jó választás: apró szálakat hagyhat maga után, és a felület dörzsölése is kockázatos. A szárításhoz tiszta, szöszmentes mikroszálas kendőt használhatunk, de a lemezt csak teljes száradás után szabad visszahelyezni a tokjába. A tisztítókendőt öblítő nélkül érdemes mosni, mert az öblítőszer maradványai a lemezre kerülhetnek.
Mivel tisztítsuk a bakelitlemezt? Érdemes bakelitlemez-mosó gépet vásárolni?
Aki csak néhány régi lemezt szeretne meghallgatni, annak valószínűleg nincs szüksége drága berendezésre. Egy megfelelő tisztítókefe és a szükség esetén alkalmazott nedves tisztítás elegendő kiindulópont lehet. Nagyobb gyűjteménynél azonban már megfontolandó egy bakelitlemez-mosó beszerzése.
A kézi lemezmosók speciális kefék és tisztítófolyadék segítségével távolítják el a szennyeződéseket. Léteznek olyan készülékek is, amelyek vákuummal szívják ki a folyadékot és a fellazított koszt a barázdákból.
A drágább ultrahangos lemezmosók egészen más elven működnek: a folyadékban nagy frekvenciájú hanghullámok apró buborékokat hoznak létre, amelyek segítenek fellazítani a nehezen hozzáférhető szennyeződéseket.
Ezek a berendezések elsősorban a komolyabb gyűjtők számára lehetnek érdekesek. Egy átlagos otthoni lemezgyűjtemény gondozásához nem feltétlenül szükségesek. Viszont lemezjátszó tűjéről se feledkezzünk meg! Hiába tiszta a bakelitlemez, ha a lemezjátszó tűjén por és szennyeződés gyűlt össze. A lemezjátszó tű tisztításához speciális, puha tűtisztító kefét érdemes használni, amellyel nagyon óvatosan, hátulról előrefelé haladva távolíthatjuk el a lerakódásokat. Mindig vegyük figyelembe a hangszedő gyártójának útmutatóját, mert a tű rendkívül sérülékeny alkatrész. A szennyezett vagy elhasználódott tű nemcsak a hangminőséget ronthatja, hanem a lemezek állapotát is veszélyeztetheti.
Így tároljuk a bakelitlemezeket, hogy évtizedek múlva is hallgathatók legyenek
A megfelelő tárolás legalább olyan fontos, mint a tisztítás.
- A bakelitlemezeket mindig függőlegesen, egymás mellett tároljuk, ne pedig nagy halmokban egymásra fektetve. Óvjuk őket a közvetlen napsütéstől, a magas hőmérséklettől és a túlzott nedvességtől.
- A lemezeket lehetőleg a szélüknél és a középső címkénél fogjuk meg, mert az ujjainkról a felületre kerülő zsír és szennyeződés megtapadhat a barázdákban.
- Hasznos lehet a régi, poros belső papírtokokat korszerű, antisztatikus vagy polietilénnel bélelt tasakokra cserélni. Ellenkező esetben a gondosan megtisztított lemez a visszahelyezés után ismét beszennyeződhet.
A csapvíz használata nem ajánlott, mert az oldott ásványi anyagok lerakódhatnak a barázdákban. Ha vízre van szükség, inkább desztillált vizet válasszunk.