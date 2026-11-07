Így tisztítsd meg a régi bakelitlemezeket, hogy újra szépen szóljanak

Sok háztartásban lapulnak még a magnókazetták mellett régi bakelitlemezek, amelyeken annak idején a teljesség igénye nélkül az ABBA, az Omega, az LGT vagy éppen a Neoton Família dalai szóltak. A lemezjátszók újbóli népszerűségével pedig egyre többen veszik elő a családi gyűjteményt, vagy kezdenek újra hanglemezeket vásárolni. A régi lemezek azonban gyakran recsegnek, pattognak, esetleg tompábban szólnak, mint ahogyan emlékszünk rájuk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy menthetetlenek. A hangminőséget sokszor a barázdákba rakódott por és szennyeződés rontja, amely megfelelő tisztítással eltávolítható. A bakelitlemez tisztítása ráadásul nem feltétlenül igényel drága berendezéseket. Már néhány egyszerű eszközzel is sokat tehetünk a lemezek állapotának megőrzéséért.

A bakelitlemez tisztítása ráadásul nem feltétlenül igényel drága berendezéseket

Fotó: Joe Vasquez / Unsplash

Miért recseg a bakelitlemez?

A hagyományos hanglemezeken a hangot apró barázdák tárolják, amelyeket a lemezjátszó tűje követ lejátszás közben. A barázdákba kerülő porszemek és egyéb szennyeződések megzavarhatják a tű mozgását, ami hallható pattogásként, recsegésként jelentkezhet. A problémát súlyosbíthatja a statikus elektromosság, amely miatt a lemez felülete könnyebben magához vonzza a port.

Fontos azonban különbséget tenni a szennyeződés és a fizikai sérülés között. Míg a por és a lerakódások eltávolíthatók, a karcolásokat és a kopott barázdákat a tisztítás nem tudja helyreállítani.

A bakelitlemez tisztítása otthon: ezzel érdemes kezdeni

A legegyszerűbb megoldás az Engadget szerint egy kifejezetten hanglemezekhez készített antisztatikus, szénszálas tisztítókefe beszerzése.

Használata nem bonyolult:

a lemezt a lemezjátszó tányérjára helyezzük,

majd forgás közben finoman hozzáérintjük a kefét.

Néhány fordulat után a kefét óvatosan a lemez széle felé vezetjük, így eltávolíthatjuk a felületen összegyűlt port.

A kefét nem szabad erősen rányomni a lemezre, mert ezzel éppen az ellenkező hatást érhetjük el.

Ez a módszer elsősorban a mindennapi portalanításra alkalmas. Ha a lemez hosszú éveket töltött a szekrényben, és a szennyeződés már mélyen beült a barázdákba, alaposabb tisztításra lehet szükség.