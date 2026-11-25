Sokak számára ismerős lehet a helyzet: hiába mentettük el korábban a bankkártyánk adatait, bizonyos műveleteknél ismét meg kell adnunk a kártyán található háromjegyű számsort. A bankkártya biztonsági kódja azonban könnyen feledésbe merülhet, ilyenkor pedig keresgélhetjük a pénztárcánkat. A Google legújabb fejlesztése éppen ezen a kellemetlenségen enyhíthet. A 9to5Google beszámolója szerint a Google Play-szolgáltatások november 23-án közzétett frissítése egy olyan funkciót is tartalmaz, amely lehetővé teszi a korábban elmentett bankkártya-biztonsági kódok automatikus kitöltését a Google Wallet kártyaellenőrző felületein.
Már a bankkártya biztonsági kódja is automatikusan megjelenhet
A Google Wallet, vagyis a Google Tárca segítségével már régóta használhatjuk mobiltelefonunkat a hagyományos bankkártyánk helyett. A digitális pénztárca most egy újabb kényelmi funkcióval gazdagodik. Amikor a Google Wallet egy bankkártya ellenőrzéséhez elkéri annak biztonsági kódját, az új funkció segítségével a telefon automatikusan kitöltheti a korábban elmentett számsort. A Google ugyanakkor egy fontos biztonsági feltételhez köti az újdonság használatát, írja az Android Authority:
a bankkártya biztonsági kódjának automatikus kitöltése előtt a felhasználónak a telefon képernyőzárához tartozó hitelesítéssel kell igazolnia magát.
Ez készüléktől és beállítástól függően történhet például ujjlenyomattal vagy a telefon feloldásához használt PIN-kóddal.
Mi az a CVC vagy CVV kód, és hol található?
A bankkártya biztonsági kódja egy olyan, általában három számjegyből álló azonosító, amelyet többek között internetes bankkártyás fizetéseknél kérhetnek el.
Fontos, hogy ez a számsor nem azonos a bankkártya PIN-kódjával, amelyet például a készpénzfelvétel során használunk. A biztonsági kód automatikus kitöltése nem jelenti azt sem, hogy megszűnik az internetes vásárlásoknál esetenként szükséges banki jóváhagyás. A két biztonsági megoldás eltérő célt szolgál.
Hogyan juthatunk hozzá az Android új funkciójához?
A fejlesztés a Google Play-szolgáltatások 26.46-os verziójával érkezik, vagyis nem feltétlenül kell megvárnunk hozzá telefonunk következő nagy Android-frissítését.
- Érdemes ellenőrizni, hogy naprakészek-e a készülékünkön a Google Play-szolgáltatások,
- illetve telepítettük-e a Google Wallet legfrissebb verzióját.
A Google újdonságai ugyanakkor gyakran fokozatosan válnak elérhetővé, így előfordulhat, hogy egyes telefonokon a frissítés telepítése után sem jelenik meg azonnal az új lehetőség. A Google keresője is megváltozik, van, ahol már látható is az új verzió, erről itt írtunk.
A bankkártyás csalásokra továbbra is figyelni kell
Bármennyire kényelmes is a bankkártyaadatok automatikus kitöltése, a karácsonyi vásárlási szezonban különösen fontos az óvatosság. A bankkártyánk biztonsági kódját soha ne adjuk meg telefonon, e-mailben vagy üzenetküldő alkalmazásban egy magát banki ügyintézőnek kiadó személynek. Az ismeretlen forrásból érkező fizetési linkekkel is legyünk óvatosak. Az Android új funkciója kényelmesebbé teheti a bankkártyáink kezelését, de az internetes csalásokkal szembeni körültekintést természetesen nem helyettesíti.
A Mastercard kártyáinál jellemzően CVC kódnak, a Visa esetében pedig CVV kódnak nevezik. A legtöbb hagyományos bankkártyán a hátoldalon található, egyes virtuális bankkártyák esetében pedig a mobilbanki alkalmazásban tekinthető meg.