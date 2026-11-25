Sokak számára ismerős lehet a helyzet: hiába mentettük el korábban a bankkártyánk adatait, bizonyos műveleteknél ismét meg kell adnunk a kártyán található háromjegyű számsort. A bankkártya biztonsági kódja azonban könnyen feledésbe merülhet, ilyenkor pedig keresgélhetjük a pénztárcánkat. A Google legújabb fejlesztése éppen ezen a kellemetlenségen enyhíthet. A 9to5Google beszámolója szerint a Google Play-szolgáltatások november 23-án közzétett frissítése egy olyan funkciót is tartalmaz, amely lehetővé teszi a korábban elmentett bankkártya-biztonsági kódok automatikus kitöltését a Google Wallet kártyaellenőrző felületein.

Bankkártya biztonsági kódja: már a telefon is kitöltheti Androidon (illusztráció) - Fotó: Julio Lopez / Pexels

Már a bankkártya biztonsági kódja is automatikusan megjelenhet

A Google Wallet, vagyis a Google Tárca segítségével már régóta használhatjuk mobiltelefonunkat a hagyományos bankkártyánk helyett. A digitális pénztárca most egy újabb kényelmi funkcióval gazdagodik. Amikor a Google Wallet egy bankkártya ellenőrzéséhez elkéri annak biztonsági kódját, az új funkció segítségével a telefon automatikusan kitöltheti a korábban elmentett számsort. A Google ugyanakkor egy fontos biztonsági feltételhez köti az újdonság használatát, írja az Android Authority:

a bankkártya biztonsági kódjának automatikus kitöltése előtt a felhasználónak a telefon képernyőzárához tartozó hitelesítéssel kell igazolnia magát.

Ez készüléktől és beállítástól függően történhet például ujjlenyomattal vagy a telefon feloldásához használt PIN-kóddal.

Mi az a CVC vagy CVV kód, és hol található?

A bankkártya biztonsági kódja egy olyan, általában három számjegyből álló azonosító, amelyet többek között internetes bankkártyás fizetéseknél kérhetnek el.

Fontos, hogy ez a számsor nem azonos a bankkártya PIN-kódjával, amelyet például a készpénzfelvétel során használunk. A biztonsági kód automatikus kitöltése nem jelenti azt sem, hogy megszűnik az internetes vásárlásoknál esetenként szükséges banki jóváhagyás. A két biztonsági megoldás eltérő célt szolgál.