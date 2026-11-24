Újabb súlyos bankkártyaadat-lopás történt az interneten: hackerek jutottak be a Cleverbridge online fizetési szolgáltató rendszereibe, és ügyfelek fizetési adatait szerezték meg. Az incidens különösen aggasztó, mert az ellopott bankkártyaadatok között a bankkártyák biztonsági kódjai is szerepelnek. Ezeket az adatokat az internetes vásárlások során is használják, így a kiszivárgás komoly visszaélési kockázatot jelenthet. A BleepingComputer beszámolója szerint a Cleverbridge november 4-én észlelt illetéktelen tevékenységet a rendszereiben. A vállalat azonnal intézkedett, és átmenetileg leállította az érintett szolgáltatásokat. Bár a rendszereket még aznap újraindították, a későbbi vizsgálat során kiderült, hogy a támadók fizetési adatokat másoltak ki.
Bankkártyaadatok kerültek illetéktelen kezekbe
A Cleverbridge neve sok internetes vásárlónak ismeretlen lehet, pedig a vállalat számos szoftvergyártó és digitális szolgáltatás fizetési hátterét biztosítja. Segítségével a cégek szoftvereket, előfizetéseket és különféle online szolgáltatásokat értékesítenek. A szolgáltató ügyfelei között olyan ismert technológiai vállalatok is megtalálhatók, mint a Sony, a Red Hat, a Veeam vagy a Parallels. Azt azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mely cégek vásárlóit érintette az adatlopás. A Cleverbridge november 20-án kezdte értesíteni az érintett ügyfeleket. A BleepingComputer birtokába került egyik értesítés alapján a hackerek a következő adatokat szerezhették meg:
- a bankkártya számát;
- a bankkártya lejárati dátumát;
- a bankkártya CVV vagy CVC biztonsági kódját.
Az értesítés szerint más személyes adatokat, például neveket, elérhetőségeket vagy számlázási információkat nem másoltak le a támadók.
Miért különösen veszélyes a bankkártya biztonsági kódjának ellopása?
Az internetes bankkártyás fizetéseknél gyakran nem elegendő pusztán a kártyaszám megadása. A vásárláshoz szükség lehet a lejárati dátumra és a kártyán található három- vagy négyjegyű biztonsági kódra is. Ez a CVV vagy CVC kód, amelynek célja, hogy segítsen ellenőrizni, a vásárló rendelkezik-e a fizetéshez használt kártya adataival. Ha a kártyaszám, a lejárati dátum és a biztonsági kód egyszerre kerül illetéktelen kezekbe, a csalók bizonyos internetes kereskedőknél jogosulatlan fizetéseket kezdeményezhetnek. Tudni kell, hogy az ellopott adatok önmagukban nem jelentenek automatikus hozzáférést a bankszámlához. Az erős ügyfélhitelesítés, például a banki alkalmazásban történő jóváhagyás vagy más ellenőrzési módszer, számos online tranzakciónál további védelmet nyújt. Nem minden fizetésnél történik azonban ugyanolyan ellenőrzés. A történtek további kérdéseket is felvetnek. A nemzetközi bankkártya-biztonsági szabványok ugyanis tiltják a CVV és CVC kódok megőrzését a fizetés engedélyezését követően, még titkosított formában is. Egyelőre nem ismert, hogyan férhettek hozzá a támadók ezekhez az információkhoz.
Egyelőre nem tudni, hány bankkártya érintett
A Cleverbridge nem közölte, hány vásárló bankkártyaadatait szerezték meg a hackerek. Arról sincs információ, hogy pontosan milyen módszerrel jutottak be a rendszerbe, és mennyi ideig férhettek hozzá az adatokhoz.
A vállalat ugyanakkor megerősítette, hogy nem zsarolóvírusos támadás történt, és a hackerek nem titkosították a rendszereit.
A szolgáltató értesítette az illetékes adatvédelmi hatóságokat, a rendvédelmi szerveket és a bankkártyás fizetési rendszer érintett szereplőit. Az érintett vásárlóknak külön segítséget és bizonyos országokban díjmentes megfigyelési szolgáltatásokat is biztosítanak.
Mit tegyünk kiszivárgott bankkártyaadatok esetén?
A bankkártyaadatok ellopása után a legfontosabb, hogy minél hamarabb kiderüljön, történt-e jogosulatlan vásárlás.
- Ellenőrizd a banki tranzakciókat! Nézd át a bankszámlád és a bankkártyád legutóbbi terheléseit. Különösen figyelj az ismeretlen, akár kisebb összegű internetes vásárlásokra.
- Értesítsd a bankodat! Ha a kártyád adatai biztosan kiszivárogtak, tájékoztasd a kártyakibocsátó bankot. A bankkártya letiltása és cseréje is szükségessé válhat.
- Kapcsold be a tranzakciós értesítéseket! A banki alkalmazás azonnali figyelmeztetései segíthetnek gyorsan észlelni a gyanús terheléseket.
- Figyelj az adathalász üzenetekre! Az adatlopás hírére hivatkozva csalók is jelentkezhetnek, például hamis banki e-mailekkel vagy SMS-ekkel. Ne adj meg bankkártyaadatokat és biztonsági kódokat ilyen üzenetekre válaszolva.
Ha ismeretlen kártyaterhelést észlelsz, haladéktalanul jelezd a bankodnak, és kérd a szükséges védelmi intézkedéseket. A Cleverbridge hivatalos tájékoztatása szerint a cég az érintetteket közvetlenül értesíti. Külön hangsúlyozzák, hogy e-mailben, telefonon vagy SMS-ben soha nem kérnek bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy biztonsági kódokat.