Újabb súlyos bankkártyaadat-lopás történt az interneten: hackerek jutottak be a Cleverbridge online fizetési szolgáltató rendszereibe, és ügyfelek fizetési adatait szerezték meg. Az incidens különösen aggasztó, mert az ellopott bankkártyaadatok között a bankkártyák biztonsági kódjai is szerepelnek. Ezeket az adatokat az internetes vásárlások során is használják, így a kiszivárgás komoly visszaélési kockázatot jelenthet. A BleepingComputer beszámolója szerint a Cleverbridge november 4-én észlelt illetéktelen tevékenységet a rendszereiben. A vállalat azonnal intézkedett, és átmenetileg leállította az érintett szolgáltatásokat. Bár a rendszereket még aznap újraindították, a későbbi vizsgálat során kiderült, hogy a támadók fizetési adatokat másoltak ki.

Bankkártyaadatok kerültek hackerekhez: a CVV-kódokat is ellopták (illusztráció) - Fotó: rupixen / Unsplash

Bankkártyaadatok kerültek illetéktelen kezekbe

A Cleverbridge neve sok internetes vásárlónak ismeretlen lehet, pedig a vállalat számos szoftvergyártó és digitális szolgáltatás fizetési hátterét biztosítja. Segítségével a cégek szoftvereket, előfizetéseket és különféle online szolgáltatásokat értékesítenek. A szolgáltató ügyfelei között olyan ismert technológiai vállalatok is megtalálhatók, mint a Sony, a Red Hat, a Veeam vagy a Parallels. Azt azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mely cégek vásárlóit érintette az adatlopás. A Cleverbridge november 20-án kezdte értesíteni az érintett ügyfeleket. A BleepingComputer birtokába került egyik értesítés alapján a hackerek a következő adatokat szerezhették meg:

a bankkártya számát;

a bankkártya lejárati dátumát;

a bankkártya CVV vagy CVC biztonsági kódját.

Az értesítés szerint más személyes adatokat, például neveket, elérhetőségeket vagy számlázási információkat nem másoltak le a támadók.

Miért különösen veszélyes a bankkártya biztonsági kódjának ellopása?

Az internetes bankkártyás fizetéseknél gyakran nem elegendő pusztán a kártyaszám megadása. A vásárláshoz szükség lehet a lejárati dátumra és a kártyán található három- vagy négyjegyű biztonsági kódra is. Ez a CVV vagy CVC kód, amelynek célja, hogy segítsen ellenőrizni, a vásárló rendelkezik-e a fizetéshez használt kártya adataival. Ha a kártyaszám, a lejárati dátum és a biztonsági kód egyszerre kerül illetéktelen kezekbe, a csalók bizonyos internetes kereskedőknél jogosulatlan fizetéseket kezdeményezhetnek. Tudni kell, hogy az ellopott adatok önmagukban nem jelentenek automatikus hozzáférést a bankszámlához. Az erős ügyfélhitelesítés, például a banki alkalmazásban történő jóváhagyás vagy más ellenőrzési módszer, számos online tranzakciónál további védelmet nyújt. Nem minden fizetésnél történik azonban ugyanolyan ellenőrzés. A történtek további kérdéseket is felvetnek. A nemzetközi bankkártya-biztonsági szabványok ugyanis tiltják a CVV és CVC kódok megőrzését a fizetés engedélyezését követően, még titkosított formában is. Egyelőre nem ismert, hogyan férhettek hozzá a támadók ezekhez az információkhoz.