Egy rendkívül olcsó iPad, egy kihagyhatatlannak tűnő repülőjegy vagy egy Facebook-csoportban megosztott, elképesztő kedvezmény - bármelyik mögött internetes csalás állhat. A Black Friday csalások idén már szeptember elsején megjelentek, több mint egy hónappal korábban, mint tavaly. A kiberbűnözők ráadásul egyre ügyesebben rejtik el az árulkodó jeleket. Bár a Black Friday 2026-ban hivatalosan november 27-re esik, a csalók már jóval korábban megkezdték a felkészülést, pláne, hogy az áruházak sokszor már nem 1-1 napra időzítenek, hanem kampányszerűen használják a fogalmat.

Black Friday csalások: nem minden akció mögött van valódi termék (illusztráció)

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Black Friday csalások: több ezer gyanús weboldalra készülhetünk

A Check Point Research kiberbiztonsági vállalat október elseje és november nyolcadika között több mint négyezer olyan új internetcímet azonosított, amely a nagy bevásárlási eseményekhez vagy ismert márkákhoz kapcsolódik. A TechRadar beszámolója szerint ezeknek csaknem az ötödét már kockázatosnak minősítették a szakemberek. Egy részük a vizsgálat idején még nem működött, így elképzelhető, hogy csak az akciós időszakban aktiválják őket.

A csalók számítása egyszerű: amikor mindenki a legjobb ajánlatokat keresi, kevesebb időt szánunk azok ellenőrzésére.

A Facebook-csoportokban is vadásznak az áldozatokra

A Doppel kiberbiztonsági vállalat kutatása szerint az általuk szeptember eleje és október vége között feltárt közösségi médiás márkamegszemélyesítések fele Facebook-csoportokban jelent meg. Még ennél is beszédesebb adat, hogy a vizsgálatban azonosított csalárd hirdetések 99,7 százaléka a Facebook hirdetési rendszerében futott. A kedvezményes vásárlási lehetőségeket megosztó Facebook-csoportok különösen alkalmasak a megtévesztésre. Az ilyen közösségek tagjai könnyen feltételezhetik, hogy az ajánlatokat valaki már ellenőrizte előttük. A csalók éppen ezt a bizalmat használják ki.

A csalárd hirdetések 99,7 százaléka a Facebook hirdetési rendszerében futott. (illusztráció)

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Már a Google szolgáltatásaival is visszaélnek a csalók

A Help Net Security által ismertetett kutatás szerint a megtévesztő weboldalak nagyjából negyede olyan ismert internetes szolgáltatásokon működik, mint a Google Sites, a Blogger vagy a GitHub Pages. Ezeken bárki létrehozhat saját weboldalt, így a jól ismert szolgáltató internetcíme önmagában nem garantálja a biztonságot. A csaló oldalak több mint harmadát meglévő felhasználói fiókok bejelentkezési adatainak megszerzésére hozták létre. A kutatók olyan megtévesztő weboldalt is találtak, amely csak a mobiltelefonról érkező látogatóknak jelenítette meg a fizetési felületet.