Egy rendkívül olcsó iPad, egy kihagyhatatlannak tűnő repülőjegy vagy egy Facebook-csoportban megosztott, elképesztő kedvezmény - bármelyik mögött internetes csalás állhat. A Black Friday csalások idén már szeptember elsején megjelentek, több mint egy hónappal korábban, mint tavaly. A kiberbűnözők ráadásul egyre ügyesebben rejtik el az árulkodó jeleket. Bár a Black Friday 2026-ban hivatalosan november 27-re esik, a csalók már jóval korábban megkezdték a felkészülést, pláne, hogy az áruházak sokszor már nem 1-1 napra időzítenek, hanem kampányszerűen használják a fogalmat.
Black Friday csalások: több ezer gyanús weboldalra készülhetünk
A Check Point Research kiberbiztonsági vállalat október elseje és november nyolcadika között több mint négyezer olyan új internetcímet azonosított, amely a nagy bevásárlási eseményekhez vagy ismert márkákhoz kapcsolódik. A TechRadar beszámolója szerint ezeknek csaknem az ötödét már kockázatosnak minősítették a szakemberek. Egy részük a vizsgálat idején még nem működött, így elképzelhető, hogy csak az akciós időszakban aktiválják őket.
A csalók számítása egyszerű: amikor mindenki a legjobb ajánlatokat keresi, kevesebb időt szánunk azok ellenőrzésére.
A Facebook-csoportokban is vadásznak az áldozatokra
A Doppel kiberbiztonsági vállalat kutatása szerint az általuk szeptember eleje és október vége között feltárt közösségi médiás márkamegszemélyesítések fele Facebook-csoportokban jelent meg. Még ennél is beszédesebb adat, hogy a vizsgálatban azonosított csalárd hirdetések 99,7 százaléka a Facebook hirdetési rendszerében futott. A kedvezményes vásárlási lehetőségeket megosztó Facebook-csoportok különösen alkalmasak a megtévesztésre. Az ilyen közösségek tagjai könnyen feltételezhetik, hogy az ajánlatokat valaki már ellenőrizte előttük. A csalók éppen ezt a bizalmat használják ki.
Már a Google szolgáltatásaival is visszaélnek a csalók
A Help Net Security által ismertetett kutatás szerint a megtévesztő weboldalak nagyjából negyede olyan ismert internetes szolgáltatásokon működik, mint a Google Sites, a Blogger vagy a GitHub Pages. Ezeken bárki létrehozhat saját weboldalt, így a jól ismert szolgáltató internetcíme önmagában nem garantálja a biztonságot. A csaló oldalak több mint harmadát meglévő felhasználói fiókok bejelentkezési adatainak megszerzésére hozták létre. A kutatók olyan megtévesztő weboldalt is találtak, amely csak a mobiltelefonról érkező látogatóknak jelenítette meg a fizetési felületet.
A Check Point kutatói egy olyan hamis webáruházat is felfedeztek, amely az amerikai Walmart áruházlánc nevével visszaélve átszámítva nagyjából
17 ezer forintért kínált egy Apple iPadet.
A megtévesztő weboldalon vásárlói értékelésekre utaló jelzés, készletinformáció és még a rendkívül alacsony ár magyarázata is szerepelt. A megrendelés során a látogató nevét, e-mail-címét, telefonszámát és lakcímét kérték el. Az ilyen adatok akkor is értékesek a bűnözők számára, ha a vásárló végül nem fizet. Későbbi, személyre szabott csalásokhoz is felhasználhatják őket. A szakemberek hamis Amazon-visszatérítési és Temu-bejelentkezési oldalakat is azonosítottak.
Hogyan ismerjük fel a hamis akciókat?
A Black Friday akciók ma már nem kizárólag a műszaki cikkekről és a ruházati termékekről szólnak. Egy kedvezményes szoftver-előfizetés, egy olcsó repülőjegy vagy szállásajánlat mögött is állhatnak csalók. A Doppel idei vizsgálatában az üzleti szoftvereket kínáló vállalatok nevével éltek vissza a leggyakrabban, de az utazási és pénzügyi szolgáltatók is a kiemelt célpontok közé tartoznak. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük annak veszélyét, hogy a Black Friday csalások áldozatává váljunk.
- Ne a hirdetésből nyisd meg a webáruházat! Keresd fel közvetlenül a kereskedő hivatalos oldalát, és ellenőrizd, hogy ott is elérhető-e a kedvezmény.
- Ne hagyd, hogy sürgessenek! A visszaszámláló órák és a gyorsan fogyó készletekre figyelmeztető üzenetek meggondolatlan döntésekre ösztönözhetnek.
- Hasonlítsd össze az árakat! Ha egy termék máshol többször annyiba kerül, érdemes gyanakodni.
- Ellenőrizd a webáruház adatait! Nézd meg a kereskedő elérhetőségeit, cégadatait és a független vásárlói véleményeket.
- Ne adj meg feleslegesen személyes adatokat! Különösen gyanús, ha egy ajánlat megtekintéséhez más szolgáltatásban használt jelszavadat kérik.
- Használj virtuális bankkártyát vagy állíts be vásárlási limitet! Ezzel mérsékelheted az esetleges pénzügyi visszaélések következményeit.
A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is fokozott óvatosságra int az ünnepi vásárlási időszakban, és azt javasolja, hogy a fogyasztók közvetlenül a kereskedők honlapján ellenőrizzék az akciókat.
Mit tegyünk, ha már átvertek minket?
Ha gyanús internetes oldalon adtuk meg a bankkártyaadatainkat, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal. Amennyiben a jelszavunk kerülhetett illetéktelen kezekbe, azonnal változtassuk meg azt az érintett szolgáltatás hivatalos oldalán, és kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást.
A legfontosabb azonban - nem árulunk el nagy titkot - a megelőzés. Egy kihagyott Black Friday-akció még mindig kisebb veszteség, mint egy ellopott internetes fiók vagy a bankszámlánkról eltűnő pénz.
Őrizzük meg a hirdetésről és a megrendelésről készült képernyőfotókat, az e-maileket és a fizetési bizonylatokat. Ha csalás történt, tegyünk rendőrségi feljelentést.