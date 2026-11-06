Ingyenes ChatGPT Pro előfizetéssel verik át az embereket a csalók

Újabb ChatGPT-csalásra figyelmeztetnek a kiberbiztonsági szakértők: a támadók ezúttal a mesterséges intelligencia iránti hatalmas érdeklődést használják ki. Olyan hamis rendezvénymeghívókat készítenek, amelyek látszólag az OpenAI, a SpaceX vagy az Anthropic nevéhez kapcsolódnak. A céljuk azonban nem az, hogy valóban meghívják az érdeklődőket egy különleges eseményre, hanem hogy megszerezzék a Google- és Microsoft-fiókokhoz tartozó bejelentkezési adatokat. A Push Security kiberbiztonsági vállalat október végén észlelte és blokkolta a rosszindulatú regisztrációs oldalak felkeresését. A november 5-én nyilvánosságra került adathalász csalásról a BleepingComputer számolt be részletesen.

Újabb ChatGPT-csalás a láthatáron (illusztráció)

Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

ChatGPT-csalás: ingyenes ChatGPT Pro előfizetéssel csábítanak

A csalók meglehetősen hihető ajánlatokat találtak ki.

Az egyik hamis rendezvény például a ChatGPT marketingcélú felhasználásáról szólt, és azt ígérte, hogy a résztvevők három hónapig ingyenesen használhatják a ChatGPT Pro előfizetést.

Egy másik, állítólag a SpaceX által szervezett, november 12-re meghirdetett privát esemény három hónap Grok Heavy hozzáférést vagy egy SpaceX-részvényt ígért. A kutatók az Anthropic nevével visszaélő, az AWS re konferenciához kapcsolódó hamis meghívót is találtak.

Az ajánlatok közös jellemzője, hogy valamilyen különleges előnyt helyeznek kilátásba. Az ingyenes ChatGPT Pro előfizetés különösen vonzó csali lehet, hiszen egy egyébként fizetős szolgáltatás használatát ígéri.

A hamis rendezvényoldalak külsőre meggyőzőek, és ismert vállalatok arculatát utánozzák. A látogatók ráadásul először egy Cloudflare-ellenőrzéssel találkozhatnak, amely azt kéri tőlük, igazolják, hogy nem robotok.

Ez az ellenőrzés tovább erősítheti a megbízhatóság látszatát, valójában azonban a támadóknak is segít, mert megnehezítheti az automatikus biztonsági ellenőrzőrendszerek munkáját.

Így zajlik a Google-fiók feltörése, Microsoft-fiók ellopása hamis ChatGPT-előfizetés ígéretével

A csalás legveszélyesebb része a regisztrációnál kezdődik. A látogatóknak azt mondják, hogy az eseményen való részvételhez és az ajándékok megszerzéséhez munkahelyi Google- vagy Microsoft-fiókjukkal kell bejelentkezniük. A hamis oldalon két lehetőség jelenik meg: bejelentkezés Microsofttal vagy Google-lel.