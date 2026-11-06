Ingyenes ChatGPT Pro előfizetéssel verik át az embereket a csalók

Újabb ChatGPT-csalásra figyelmeztetnek a kiberbiztonsági szakértők: a támadók ezúttal a mesterséges intelligencia iránti hatalmas érdeklődést használják ki. Olyan hamis rendezvénymeghívókat készítenek, amelyek látszólag az OpenAI, a SpaceX vagy az Anthropic nevéhez kapcsolódnak. A céljuk azonban nem az, hogy valóban meghívják az érdeklődőket egy különleges eseményre, hanem hogy megszerezzék a Google- és Microsoft-fiókokhoz tartozó bejelentkezési adatokat. A Push Security kiberbiztonsági vállalat október végén észlelte és blokkolta a rosszindulatú regisztrációs oldalak felkeresését. A november 5-én nyilvánosságra került adathalász csalásról a BleepingComputer számolt be részletesen.
ChatGPT-csalás: ingyenes ChatGPT Pro előfizetéssel csábítanak
A csalók meglehetősen hihető ajánlatokat találtak ki.
- Az egyik hamis rendezvény például a ChatGPT marketingcélú felhasználásáról szólt, és azt ígérte, hogy a résztvevők három hónapig ingyenesen használhatják a ChatGPT Pro előfizetést.
- Egy másik, állítólag a SpaceX által szervezett, november 12-re meghirdetett privát esemény három hónap Grok Heavy hozzáférést vagy egy SpaceX-részvényt ígért. A kutatók az Anthropic nevével visszaélő, az AWS re konferenciához kapcsolódó hamis meghívót is találtak.
Az ajánlatok közös jellemzője, hogy valamilyen különleges előnyt helyeznek kilátásba. Az ingyenes ChatGPT Pro előfizetés különösen vonzó csali lehet, hiszen egy egyébként fizetős szolgáltatás használatát ígéri.
A hamis rendezvényoldalak külsőre meggyőzőek, és ismert vállalatok arculatát utánozzák. A látogatók ráadásul először egy Cloudflare-ellenőrzéssel találkozhatnak, amely azt kéri tőlük, igazolják, hogy nem robotok.
Ez az ellenőrzés tovább erősítheti a megbízhatóság látszatát, valójában azonban a támadóknak is segít, mert megnehezítheti az automatikus biztonsági ellenőrzőrendszerek munkáját.
Így zajlik a Google-fiók feltörése, Microsoft-fiók ellopása hamis ChatGPT-előfizetés ígéretével
A csalás legveszélyesebb része a regisztrációnál kezdődik. A látogatóknak azt mondják, hogy az eseményen való részvételhez és az ajándékok megszerzéséhez munkahelyi Google- vagy Microsoft-fiókjukkal kell bejelentkezniük. A hamis oldalon két lehetőség jelenik meg: bejelentkezés Microsofttal vagy Google-lel.
A Microsoft-fiókot választó felhasználóknál a támadók egy olyan azonosítási eljárást használnak ki, amelyet eredetileg például okostévék és más eszközök egyszerűbb bejelentkeztetésére fejlesztettek ki. A felhasználó kap egy kódot, amelyet a Microsoft valódi bejelentkezési oldalán kell megadnia. Ez első pillantásra biztonságosnak tűnhet, hiszen nem egy hamis Microsoft-oldalra kerül. A probléma az, hogy a kódot a támadók kezdeményezésére hozták létre. Amikor az áldozat jóváhagyja a bejelentkezést, valójában a csalók által indított hozzáférési folyamatot engedélyezheti. Így a támadók hitelesítési tokenekhez juthatnak, amelyekkel bizonyos szolgáltatásokhoz a jelszó közvetlen megszerzése nélkül is hozzáférhetnek. A kutatók szerint a támadás itt nem feltétlenül ér véget: a felhasználót ezután egy újabb, megtévesztő Microsoft-bejelentkezési oldalra irányíthatják, ahol már a jelszavát és a bejelentkezett munkamenet adatait is megpróbálják ellopni.
A Google-fiókok esetében más módszert alkalmaznak. A csalók olyan közvetítő rendszert használnak, amely a felhasználó és a valódi Google-bejelentkezési szolgáltatás közé ékelődik. A felhasználó látszólag a megszokott bejelentkezési folyamaton halad végig, a támadók azonban közben megszerezhetik a beírt adatokat és a sikeres azonosítás után létrejövő munkamenethez tartozó információkat.
A kétlépcsős azonosítás sem jelent teljes védelmet
A támadás azért különösen veszélyes, mert bizonyos esetekben a kétlépcsős azonosítást is ki tudják játszani. Normál esetben a kétlépcsős azonosítás jelentősen megnehezíti a fióklopást. Hiába szerzi meg valaki a jelszavunkat, a belépéshez egy további ellenőrzésre is szükség lehet.
Az új adathalász módszer azonban nem feltétlenül ezt az ellenőrzést próbálja feltörni. Ehelyett a támadók a már sikeresen hitelesített bejelentkezési munkamenetet próbálják megszerezni. Ez leegyszerűsítve olyan, mintha valaki nem a lakáskulcsunkat lopná el, hanem a már kinyitott ajtón keresztül jutna be. A támadók által megszerzett munkamenet-azonosítók bizonyos körülmények között lehetővé tehetik, hogy a csalók újabb jelszó- vagy ellenőrzőkód-kérés nélkül férjenek hozzá a fiókhoz.
Ez nem jelenti minden kétlépcsős azonosítási módszer hatástalanságát. A megfelelően beállított, adathalászatnak ellenálló megoldások, például a biztonsági kulcsok és a passkey-alapú bejelentkezés, jelentősen csökkenthetik az ilyen támadások sikerének esélyét.
Nemcsak a levelezés kerülhet veszélybe
A támadók elsősorban munkahelyi fiókokra vadásznak, ami különösen súlyossá teszi az esetet. Egy megszerzett Microsoft 365- vagy Google Workspace-fiók ugyanis nem feltétlenül csak az elektronikus levelezéshez biztosít hozzáférést. Sok vállalatnál ugyanazzal az azonosítóval több üzleti szolgáltatás is használható.
A csalók ráadásul nem kizárólag gyanús kinézetű internetes címeket használnak. A kutatók olyan hivatkozásokat is azonosítottak, amelyek ismert szolgáltatások, például a Google átirányítási megoldásain keresztül vezették a látogatókat a rosszindulatú oldalakra. Korábbi hasonló támadások során valódi Zoom-rendezvényoldalakat is felhasználtak a megtévesztéshez. Ezért önmagában az sem bizonyítja egy meghívó hitelességét, hogy az elsőként megnyitott hivatkozás egy ismert szolgáltatáshoz tartozik.
Hogyan védekezhetünk az új internetes csalás ellen?
- A legfontosabb, hogy az ingyenes előfizetéseket és különleges ajándékokat ígérő meghívókat mindig kellő óvatossággal kezeljük.
- Különösen gyanús, ha egy ismeretlen rendezvényoldal a munkahelyi Microsoft- vagy Google-fiókunkkal történő bejelentkezést követeli meg egy ajándék megszerzéséhez.
- Microsoft-fiók esetében soha ne adjunk meg olyan eszközbejelentkezési kódot, amelyet egy ismeretlen weboldal vagy kéretlen meghívó adott nekünk. Még akkor sem, ha a kódot végül a Microsoft valódi weboldalán kell beírni.
- A bejelentkezés előtt mindig ellenőrizzük a webcímet, és ha kétségeink vannak, a rendezvényt inkább a szervező hivatalos weboldalán keressük meg, ne a meghívóban szereplő hivatkozáson keresztül.
Ha már megadtuk az adatainkat egy gyanús oldalon, vagy jóváhagytunk egy ismeretlen bejelentkezési kérést, azonnal értesítsük a munkahelyi informatikai biztonsági csapatot. A jelszó megváltoztatása mellett a meglévő bejelentkezési munkamenetek visszavonására is szükség lehet.
A támadók így a jogosultságoktól és a vállalati beállításoktól függően más rendszerekhez, dokumentumokhoz vagy belső alkalmazásokhoz is hozzáférhetnek.