Megérkezett a ChatGPT egyik legérdekesebb új funkciója – sokan várhattak erre

Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket. Az OpenAI által bevezetett Locked Chats funkció segítségével a kiválasztott társalgások külön, védett felületre kerülnek, amelyet csak megfelelő azonosítás után lehet megnyitni. Az újításnak azonban vannak fontos korlátai, és a PIN-kód elvesztése akár végleges adatvesztéshez is vezethet – olvasható a Fox News oldalán megjelent technológiai témájú cikkben.
Az új funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók négyjegyű PIN-kóddal zárolják ChatGPT-beszélgetéseiket.
A védett társalgások eltűnnek a hagyományos beszélgetési előzményekből és a keresési találatok közül, így mások nem férhetnek hozzájuk egyszerűen a fiók megnyitásával.
Hogyan lehet PIN-kóddal zárolni a ChatGPT-beszélgetéseket?
A személyes beszélgetések elrejtéséhez mindössze néhány lépést kell követni:
- Nyisd meg a ChatGPT-t, és jelentkezzen be a fiókjába.
- Keresd meg azt a beszélgetést, amelyet szeretne elrejteni.
- Kattints a beszélgetés melletti hárompontos menüre.
- Válaszd a Lock chat (Beszélgetés zárolása) lehetőséget, majd erősítse meg a műveletet.
- Első használatkor hozz létre egy négyjegyű PIN-kódot.
- A megerősítéshez írd be ismét a kiválasztott kódot.
A beszélgetés ezután automatikusan átkerül a védett területre, és eltűnik a hagyományos előzményekből. A PIN-kód a felhasználó OpenAI-fiókjához kapcsolódik, így több támogatott eszközön is használható.
Amennyiben a zárolási lehetőség még nem jelenik meg, elképzelhető, hogy az új funkció egyelőre nem érhető el az adott fiókban.
Hol találhatók a zárolt ChatGPT-beszélgetések, és hogyan lehet megnyitni őket?
Az elrejtett társalgások a ChatGPT Projects (Projektek) menüjének Locked chats (Zárolt beszélgetések) részében találhatók.
Megnyitásukhoz a következőket kell tenni:
- Nyissa meg a Projects menüt.
- Válassza a Locked chats lehetőséget.
- Adja meg a négyjegyű PIN-kódját.
- Nyissa meg a folytatni kívánt beszélgetést.
A megfelelő készülékeken a PIN-kód helyett arcfelismerés vagy ujjlenyomatos azonosítás is használható. iPhone-on ez a Face ID vagy Touch ID segítségével működhet, Androidon pedig a telefon támogatott feloldási módjával.
A zárolt beszélgetések továbbra is folytathatók, és új társalgások is indíthatók közvetlenül a védett területen.
Mobiltelefonon a hozzáférés egy percnyi távollét után automatikusan megszűnik. Böngészőben az oldal frissítése vagy a lap bezárása is megszünteti a hozzáférést.
Fontos azonban, hogy ha egy beszélgetést korábban valamelyik projekthez rendeltek, a zárolás megszünteti ezt a kapcsolatot. A társalgás így elveszíti a projekt fájljaihoz, utasításaihoz és memóriájához való hozzáférését.
Mi történik, ha elfelejti a ChatGPT PIN-kódját?
Ha a felhasználó elfelejti a kódját, és visszaállítja azt, valamennyi zárolt beszélgetése végleg törlődik. Az adatvesztés a kizárólag ezekhez kapcsolódó fájlokat és emlékeket is érintheti. Az OpenAI tájékoztatása szerint a törölt tartalmakat az ügyfélszolgálat sem tudja visszaállítani. Aki viszont emlékszik a jelenlegi PIN-kódjára, az adatvesztés nélkül megváltoztathatja azt a biztonsági beállítások között.
A zárolásnak további adatvédelmi korlátai is vannak. A Locked Chats nem biztosít végpontok közötti titkosítást, és nem változtatja meg a beszélgetések megőrzésére vagy a mesterséges intelligencia tanítására vonatkozó beállításokat.
Arra is érdemes figyelni, hogy a korábban megosztott beszélgetések hivatkozásai a zárolás után is működhetnek. Ezeket külön kell törölni, ha a felhasználó meg akarja szüntetni a hozzáférést.
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