Megérkezett a ChatGPT egyik legérdekesebb új funkciója – sokan várhattak erre

Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket. Az OpenAI által bevezetett Locked Chats funkció segítségével a kiválasztott társalgások külön, védett felületre kerülnek, amelyet csak megfelelő azonosítás után lehet megnyitni. Az újításnak azonban vannak fontos korlátai, és a PIN-kód elvesztése akár végleges adatvesztéshez is vezethet – olvasható a Fox News oldalán megjelent technológiai témájú cikkben.

Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket (illusztráció)

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Az új funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók négyjegyű PIN-kóddal zárolják ChatGPT-beszélgetéseiket.

A védett társalgások eltűnnek a hagyományos beszélgetési előzményekből és a keresési találatok közül, így mások nem férhetnek hozzájuk egyszerűen a fiók megnyitásával.

Hogyan lehet PIN-kóddal zárolni a ChatGPT-beszélgetéseket?

A személyes beszélgetések elrejtéséhez mindössze néhány lépést kell követni:

Nyisd meg a ChatGPT-t, és jelentkezzen be a fiókjába. Keresd meg azt a beszélgetést, amelyet szeretne elrejteni. Kattints a beszélgetés melletti hárompontos menüre. Válaszd a Lock chat (Beszélgetés zárolása) lehetőséget, majd erősítse meg a műveletet. Első használatkor hozz létre egy négyjegyű PIN-kódot. A megerősítéshez írd be ismét a kiválasztott kódot.

A beszélgetés ezután automatikusan átkerül a védett területre, és eltűnik a hagyományos előzményekből. A PIN-kód a felhasználó OpenAI-fiókjához kapcsolódik, így több támogatott eszközön is használható.

Amennyiben a zárolási lehetőség még nem jelenik meg, elképzelhető, hogy az új funkció egyelőre nem érhető el az adott fiókban.

Hol találhatók a zárolt ChatGPT-beszélgetések, és hogyan lehet megnyitni őket?

Az elrejtett társalgások a ChatGPT Projects (Projektek) menüjének Locked chats (Zárolt beszélgetések) részében találhatók.

Megnyitásukhoz a következőket kell tenni:

Nyissa meg a Projects menüt. Válassza a Locked chats lehetőséget. Adja meg a négyjegyű PIN-kódját. Nyissa meg a folytatni kívánt beszélgetést.

A megfelelő készülékeken a PIN-kód helyett arcfelismerés vagy ujjlenyomatos azonosítás is használható. iPhone-on ez a Face ID vagy Touch ID segítségével működhet, Androidon pedig a telefon támogatott feloldási módjával.

A zárolt beszélgetések továbbra is folytathatók, és új társalgások is indíthatók közvetlenül a védett területen.

Mobiltelefonon a hozzáférés egy percnyi távollét után automatikusan megszűnik. Böngészőben az oldal frissítése vagy a lap bezárása is megszünteti a hozzáférést.