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mesterséges intelligencia

Megérkezett a ChatGPT egyik legérdekesebb új funkciója – sokan várhattak erre

47 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Újabb adatvédelmi funkcióval bővül az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia-alkalmazás. A ChatGPT-ben fokozatosan elérhetővé válik a PIN-kódos védelem, amellyel lezárhatjuk a beszélgetéseinket. A funkció egyelőre nem minden felhasználónál érhető el. Mutatjuk a beállítás lépéseit és az adatvesztés kockázatát.
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mesterséges intelligenciaChat GPTAI

Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket. Az OpenAI által bevezetett Locked Chats funkció segítségével a kiválasztott társalgások külön, védett felületre kerülnek, amelyet csak megfelelő azonosítás után lehet megnyitni. Az újításnak azonban vannak fontos korlátai, és a PIN-kód elvesztése akár végleges adatvesztéshez is vezethet – olvasható a Fox News oldalán megjelent technológiai témájú cikkben.

Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket
Új adatvédelmi funkcióval bővül a ChatGPT, amellyel a felhasználók PIN-kóddal védhetik és elrejthetik személyes beszélgetéseiket (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az új funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók négyjegyű PIN-kóddal zárolják ChatGPT-beszélgetéseiket.

 A védett társalgások eltűnnek a hagyományos beszélgetési előzményekből és a keresési találatok közül, így mások nem férhetnek hozzájuk egyszerűen a fiók megnyitásával.

Hogyan lehet PIN-kóddal zárolni a ChatGPT-beszélgetéseket?

A személyes beszélgetések elrejtéséhez mindössze néhány lépést kell követni:

  1. Nyisd meg a ChatGPT-t, és jelentkezzen be a fiókjába.
  2. Keresd meg azt a beszélgetést, amelyet szeretne elrejteni.
  3. Kattints a beszélgetés melletti hárompontos menüre.
  4. Válaszd a Lock chat (Beszélgetés zárolása) lehetőséget, majd erősítse meg a műveletet.
  5. Első használatkor hozz létre egy négyjegyű PIN-kódot.
  6. A megerősítéshez írd be ismét a kiválasztott kódot.

A beszélgetés ezután automatikusan átkerül a védett területre, és eltűnik a hagyományos előzményekből. A PIN-kód a felhasználó OpenAI-fiókjához kapcsolódik, így több támogatott eszközön is használható. 

Amennyiben a zárolási lehetőség még nem jelenik meg, elképzelhető, hogy az új funkció egyelőre nem érhető el az adott fiókban.

Hol találhatók a zárolt ChatGPT-beszélgetések, és hogyan lehet megnyitni őket?

Az elrejtett társalgások a ChatGPT Projects (Projektek) menüjének Locked chats (Zárolt beszélgetések) részében találhatók.

Megnyitásukhoz a következőket kell tenni:

  1. Nyissa meg a Projects menüt.
  2. Válassza a Locked chats lehetőséget.
  3. Adja meg a négyjegyű PIN-kódját.
  4. Nyissa meg a folytatni kívánt beszélgetést.

A megfelelő készülékeken a PIN-kód helyett arcfelismerés vagy ujjlenyomatos azonosítás is használható. iPhone-on ez a Face ID vagy Touch ID segítségével működhet, Androidon pedig a telefon támogatott feloldási módjával.

A zárolt beszélgetések továbbra is folytathatók, és új társalgások is indíthatók közvetlenül a védett területen.

Mobiltelefonon a hozzáférés egy percnyi távollét után automatikusan megszűnik. Böngészőben az oldal frissítése vagy a lap bezárása is megszünteti a hozzáférést.

Fontos azonban, hogy ha egy beszélgetést korábban valamelyik projekthez rendeltek, a zárolás megszünteti ezt a kapcsolatot. A társalgás így elveszíti a projekt fájljaihoz, utasításaihoz és memóriájához való hozzáférését.

Mi történik, ha elfelejti a ChatGPT PIN-kódját?

Ha a felhasználó elfelejti a kódját, és visszaállítja azt, valamennyi zárolt beszélgetése végleg törlődik. Az adatvesztés a kizárólag ezekhez kapcsolódó fájlokat és emlékeket is érintheti. Az OpenAI tájékoztatása szerint a törölt tartalmakat az ügyfélszolgálat sem tudja visszaállítani. Aki viszont emlékszik a jelenlegi PIN-kódjára, az adatvesztés nélkül megváltoztathatja azt a biztonsági beállítások között.

A zárolásnak további adatvédelmi korlátai is vannak. A Locked Chats nem biztosít végpontok közötti titkosítást, és nem változtatja meg a beszélgetések megőrzésére vagy a mesterséges intelligencia tanítására vonatkozó beállításokat.

Arra is érdemes figyelni, hogy a korábban megosztott beszélgetések hivatkozásai a zárolás után is működhetnek. Ezeket külön kell törölni, ha a felhasználó meg akarja szüntetni a hozzáférést.

A Locked Chats fokozatosan válik elérhetővé az ingyenes és fizetős ChatGPT-felhasználók számára. A funkció számítógépen, valamint Android- és iOS-készülékeken is használható lesz.

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