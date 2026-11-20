A Commodore 64, amely az 1980-as évek egyik legismertebb otthoni számítógépe volt világszerte, Magyarországon is. Generációkat vezetett be a számítástechnika és a videójátékok világába A legendás C64-ről most elkészítettek egy modern változatot. Ilyet már láttunk persze, de a legújabb változat története egészen különleges: a gyártó állítása szerint az eredeti, negyvenéves gyártószerszámokat is sikerült megmenteni, és ezekkel az öntőformákkal gyártották az új gépet. A Commodore 64C Ultimate így egyszerre idézi fel a számítástechnika hőskorát, és kínál olyan korszerű megoldásokat, amelyekkel a régi játékok és programok ma is kényelmesen használhatók.
Amikor a Commodore 64 meghódította a világot
Az eredeti Commodore 64 1982-ben jelent meg. Abban az időben az otthoni számítógépek még korántsem számítottak mindennapos eszköznek, a C64 azonban sok család számára elérhetővé tette a számítástechnikát. A készülék nevét 64 kilobájtos memóriájáról kapta. Ez mai szemmel szinte elképzelhetetlenül kevésnek tűnik, akkoriban azonban komoly lehetőségeket kínált. A Commodore 64-en játékokat lehetett futtatni, egyszerű programokat írni, zenét készíteni, és sokan ezen tanulták meg a számítógép-használat alapjait. A gép egyik jellegzetessége a vaskos, bézs színű ház volt, amely a billentyűzetet és a számítógép elektronikáját is magában foglalta. 1986-ban megjelent a Commodore 64C, amely lényegében ugyanazt a számítógépet kínálta, de laposabb, szögletesebb, akkoriban modernebbnek számító külsővel. A két gép közötti különbség elsősorban a megjelenésben volt, ezért aki a nyolcvanas évek második felében találkozott először a Commodore 64-gyel, könnyen lehet, hogy éppen a C64C formájára emlékszik "Commodore 64"-ként.
Előkerültek a negyvenéves gyártóformák
Az új Commodore 64C Ultimate legérdekesebb tulajdonsága nem a processzora, nem a memóriája, és még csak nem is a modern csatlakozók megjelenése, nanem a műanyag burkolata. A gyártó ugyanis azt állítja, hogy sikerült visszaszereznie azokat az eredeti fröccsöntő szerszámokat, amelyekkel az 1986-os Commodore 64C számítógépek házát készítették. A The Verge beszámolója szerint az új gépházak az eredeti gyártóeszközökkel készülnek, vagyis a formájuk nem csak egyszerűen hasonlít a negyven évvel ezelőtti számítógépére. A részletekben még az egykori gyártási eljárás apró nyomai is megjelennek. A műanyag hűlése miatt kialakuló finom mintázatok például ugyanott figyelhetők meg, ahol a régi Commodore 64C burkolatain. A novemberben megjelent beszámolójában a Time Extension külön kiemelte ezt a szokatlan megoldást.
A gyártó tehát nem pusztán egy retró kinézetű számítógépet készített, hanem az eredeti gyártási örökség egy részét is továbbviszi.
Az új gépet kifejezetten a régi Commodore működésének és időzítéseinek pontos utánzására tervezték. Ennek köszönhetően a régi játékok és programok jelentős része ugyanúgy használható, mint az eredeti számítógépen. Ráadásul nem csak a szoftverekkel igyekeztek megőrizni a kompatibilitást. A Commodore 64C Ultimate a klasszikus kiegészítők csatlakoztatását is támogatja, így
- a régi joystickok,
- kazettás egységek
- és lemezmeghajtók sem feltétlenül válnak feleslegessé.
Érdemes körülnézni, hátha a padláson vagy a szekrény mélyén még mindig ott lapulnak a gyerekkorunkból megőrzött Commodore-kiegészítők.
Mit tud az új Commodore 64, amit a régi nem?
Bár a külső a nyolcvanas éveket idézi, az új Commodore 64C Ultimate használatához már nem szükséges minden régi tartozékot előkeresni. A számítógépet HDMI-csatlakozón keresztül modern televízióhoz vagy monitorhoz is hozzá lehet kötni. Ez óriási könnyebbség ahhoz képest, amikor a régi gépeket hagyományos televíziókkal kellett összekapcsolni. Az USB-csatlakozók révén korszerű adathordozók és bizonyos perifériák is használhatók. A Wi-Fi-kapcsolat szintén a modern felszereltség része. A gép emellett több memóriát és nagyobb sebességet kínáló üzemmódokat is támogat, miközben megőrzi az eredeti Commodore 64 működésének lehetőségét.
A klasszikus programozási környezet sem tűnt el. Bekapcsolás után továbbra is elérhető a jól ismert BASIC, amelyben annak idején sokan életük első számítógépes programját írták.
A modern Commodore tehát nem egyszerűen egy régi számítógép dísztárgynak szánt másolata, hanem valóban használható gép, amely megpróbálja összekapcsolni a nyolcvanas évek élményét a mai technológia kényelmével.
Miért akar bárki Commodore 64-et vásárolni 2026-ban?
Első pillantásra nehéz megérteni, miért költene valaki több száz dollárt egy olyan számítógépre, amelynek alapvető működése egy negyven évvel ezelőtti konstrukciót idéz. De csak első pillantásra. A Commodore 64 sok ember számára nem csupán egy régi elektronikai eszköz, hanem egy olyan retró számítógép, amely a gyerekkor, az első videójátékok és a számítógépekkel való ismerkedés emléke.
A gyerekkorunk, a kamaszkorunk, a fiatal felnőttkorunk, az édes gondtalanság időszakának édesbús mementója.
Aki annak idején hosszú percekig várta, hogy kazettáról betöltődjön egy játék, vagy maga gépelt be egy egyszerű BASIC-programot, annak a Commodore 64 egészen mást jelent, mint egy mai laptop. Az új gép ezt az élményt kínálja, de már a régi hardverekkel járó bizonytalanságok egy része nélkül. Már nincs szükség egy 40 éves hardverre a véget nem érő nosztalgiázáshoz.
Mennyibe kerül az új Commodore 64?
A Commodore 64C Ultimate alapváltozatának induló ára 299,99 dollár, ami már önmagában jelzi, hogy nem egy olcsó retró játékkonzolról van szó. A kínálatban különlegesebb kivitelek is szerepelnek, köztük áttetsző burkolatú, látványos világítással felszerelt változatok. A drágább, gyűjtőknek szánt kiadások ára akár 499,99 dollárig is emelkedhet. A készülék tehát elsősorban azoknak szól, akik szeretnének újra leülni egy Commodore 64 elé, és átélni valamit abból, amit a számítógépek negyven évvel ezelőtt jelentettek. Az időutazást pedig ebben az esetben az eredeti gyártóeszközök is segítik.