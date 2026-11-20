A Commodore 64, amely az 1980-as évek egyik legismertebb otthoni számítógépe volt világszerte, Magyarországon is. Generációkat vezetett be a számítástechnika és a videójátékok világába A legendás C64-ről most elkészítettek egy modern változatot. Ilyet már láttunk persze, de a legújabb változat története egészen különleges: a gyártó állítása szerint az eredeti, negyvenéves gyártószerszámokat is sikerült megmenteni, és ezekkel az öntőformákkal gyártották az új gépet. A Commodore 64C Ultimate így egyszerre idézi fel a számítástechnika hőskorát, és kínál olyan korszerű megoldásokat, amelyekkel a régi játékok és programok ma is kényelmesen használhatók.

Commodore 64 a krakkói Mérnöki és Technológiai Múzeumban

Fotó: Pawel Suder - Mérnöki és Technológiai Múzeum, Krakkó / Wikimedia Commons / Public Domain

Amikor a Commodore 64 meghódította a világot

Az eredeti Commodore 64 1982-ben jelent meg. Abban az időben az otthoni számítógépek még korántsem számítottak mindennapos eszköznek, a C64 azonban sok család számára elérhetővé tette a számítástechnikát. A készülék nevét 64 kilobájtos memóriájáról kapta. Ez mai szemmel szinte elképzelhetetlenül kevésnek tűnik, akkoriban azonban komoly lehetőségeket kínált. A Commodore 64-en játékokat lehetett futtatni, egyszerű programokat írni, zenét készíteni, és sokan ezen tanulták meg a számítógép-használat alapjait. A gép egyik jellegzetessége a vaskos, bézs színű ház volt, amely a billentyűzetet és a számítógép elektronikáját is magában foglalta. 1986-ban megjelent a Commodore 64C, amely lényegében ugyanazt a számítógépet kínálta, de laposabb, szögletesebb, akkoriban modernebbnek számító külsővel. A két gép közötti különbség elsősorban a megjelenésben volt, ezért aki a nyolcvanas évek második felében találkozott először a Commodore 64-gyel, könnyen lehet, hogy éppen a C64C formájára emlékszik "Commodore 64"-ként.

Előkerültek a negyvenéves gyártóformák

Az új Commodore 64C Ultimate legérdekesebb tulajdonsága nem a processzora, nem a memóriája, és még csak nem is a modern csatlakozók megjelenése, nanem a műanyag burkolata. A gyártó ugyanis azt állítja, hogy sikerült visszaszereznie azokat az eredeti fröccsöntő szerszámokat, amelyekkel az 1986-os Commodore 64C számítógépek házát készítették. A The Verge beszámolója szerint az új gépházak az eredeti gyártóeszközökkel készülnek, vagyis a formájuk nem csak egyszerűen hasonlít a negyven évvel ezelőtti számítógépére. A részletekben még az egykori gyártási eljárás apró nyomai is megjelennek. A műanyag hűlése miatt kialakuló finom mintázatok például ugyanott figyelhetők meg, ahol a régi Commodore 64C burkolatain. A novemberben megjelent beszámolójában a Time Extension külön kiemelte ezt a szokatlan megoldást.

A gyártó tehát nem pusztán egy retró kinézetű számítógépet készített, hanem az eredeti gyártási örökség egy részét is továbbviszi.

Az új gépet kifejezetten a régi Commodore működésének és időzítéseinek pontos utánzására tervezték. Ennek köszönhetően a régi játékok és programok jelentős része ugyanúgy használható, mint az eredeti számítógépen. Ráadásul nem csak a szoftverekkel igyekeztek megőrizni a kompatibilitást. A Commodore 64C Ultimate a klasszikus kiegészítők csatlakoztatását is támogatja, így

a régi joystickok,

kazettás egységek

és lemezmeghajtók sem feltétlenül válnak feleslegessé.

Érdemes körülnézni, hátha a padláson vagy a szekrény mélyén még mindig ott lapulnak a gyerekkorunkból megőrzött Commodore-kiegészítők.