Vége a Cybertrucknak, Musk leállítja a gyártást

A Cybertruck gyártása 2027 közepén érhet véget a Tesla texasi üzemében. Elon Musk a közösségi oldalán, az X-en közölte, hogy a felszabaduló kapacitást a Cybercab nevű önvezető taxi előállítására használják majd.

Cybertruck: Elon Musk 2027-ben leállítja a Tesla pickupjának gyártását

Fotó: Frederic J. BROWN / AFP /

A Tesla 2019-ben mutatta be a futurisztikus, szögletes kialakítású elektromos pickupot, amelyet kezdetben hatalmas várakozás övezett. Musk korábban évi 250 ezer darabos értékesítést jósolt, a valós eredmények azonban messze elmaradtak ettől.

A Kelley Blue Book adatai szerint 2025-ben mindössze 20 237 Cybertruckot adtak el, szemben az előző évi 38 965 darabbal. A modell kezdeti ára 60 990 dollár volt. A járművet ráadásul minőségi problémák és több visszahívás is sújtotta.

Egyelőre nem tudni, hogy a Tesla más gyárában folytatódhat-e a Cybertruck előállítása, erre azonban kevés az esély, mivel jelenleg a texasi üzem az egyetlen gyártóhelye.

A Cybertruck Elon Musk politikai szerepvállalása miatt is a figyelem középpontjába került. Miután a milliárdos a Trump-kormányzatban a kormányzati hatékonyságért felelős hivatal vezetőjeként dolgozott, egyes tiltakozók Tesla-kereskedéseknél rongálták meg a járműveket.