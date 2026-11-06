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cybertruck

Vége a Cybertrucknak, Musk leállítja a gyártást

2026. november 06. 16:22
Olvasási idő: 3 perc
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Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla 2027 közepén leállítja futurisztikus elektromos pickupjának gyártását. A Cybertruck helyét az önvezető Cybercab taxik veszik át a texasi üzemben, miután a modell értékesítése jócskán elmaradt a korábbi várakozásoktól.
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cybertruckmusktesla

A Cybertruck gyártása 2027 közepén érhet véget a Tesla texasi üzemében. Elon Musk a közösségi oldalán, az X-en közölte, hogy a felszabaduló kapacitást a Cybercab nevű önvezető taxi előállítására használják majd.

Cybertruck: Elon Musk 2027-ben leállítja a Tesla pickupjának gyártását
Cybertruck: Elon Musk 2027-ben leállítja a Tesla pickupjának gyártását
Fotó: Frederic J. BROWN / AFP /  

A Tesla 2019-ben mutatta be a futurisztikus, szögletes kialakítású elektromos pickupot, amelyet kezdetben hatalmas várakozás övezett. Musk korábban évi 250 ezer darabos értékesítést jósolt, a valós eredmények azonban messze elmaradtak ettől.

A Kelley Blue Book adatai szerint 2025-ben mindössze 20 237 Cybertruckot adtak el, szemben az előző évi 38 965 darabbal. A modell kezdeti ára 60 990 dollár volt. A járművet ráadásul minőségi problémák és több visszahívás is sújtotta.

Egyelőre nem tudni, hogy a Tesla más gyárában folytatódhat-e a Cybertruck előállítása, erre azonban kevés az esély, mivel jelenleg a texasi üzem az egyetlen gyártóhelye.

A Cybertruck Elon Musk politikai szerepvállalása miatt is a figyelem középpontjába került. Miután a milliárdos a Trump-kormányzatban a kormányzati hatékonyságért felelős hivatal vezetőjeként dolgozott, egyes tiltakozók Tesla-kereskedéseknél rongálták meg a járműveket.

 

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