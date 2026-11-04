Veszélyes titkot rejtettek ártatlannak tűnő mobilalkalmazások százai

A deepfake alkalmazások egy része már nem is próbálja nyíltan hirdetni valódi képességeit: ártalmatlan képszerkesztőknek, nyelvtanulást segítő programoknak vagy edzéstervezőknek álcázva kerülnek a felhasználók elé. Egy ártalmatlannak látszó, mesterséges intelligenciát használó alkalmazás mögött egészen más szolgáltatás is rejtőzhet. A WIRED vizsgálata szerint több mint 400 alkalmazás és weboldal kapcsolódik ahhoz a hálózathoz, amelynek tagjai hétköznapi AI-eszközöknek álcázva kínálnak szexuális visszaélésekre alkalmas deepfake-funkciókat. A megtévesztő programok közül több az Apple App Store és a Google Play Áruház kínálatába is bekerült.

Deepfake alkalmazások: több száz program rejt veszélyes funkciókat (illusztráció) - Fotó: cottonbro studio / Pexels

Ártalmatlan AI-képszerkesztők mögé rejtették a deepfake alkalmazásokak

Egy háziállatokról vicces képeket készítő alkalmazás, egy nyelvtanulást segítő program vagy egy mesterséges intelligenciával működő személyi edző aligha tűnik különösebben veszélyesnek. A WIRED által feltárt hálózatban azonban éppen ilyen szolgáltatások mögé rejtették el a problémás funkciókat.

A kutatók több mint 400 összekapcsolható deepfake alkalmazást és webes címet azonosítottak. Ezek egy része úgynevezett nudify funkciót kínált. Az ilyen digitális vetkőztető alkalmazások mesterséges intelligencia segítségével képesek valós személyek fényképeiből hamis meztelen képeket vagy szexuális tartalmú videókat előállítani.

A technológia különösen veszélyes, mert a képeken szereplő emberek beleegyezése nélkül használják a fotóikat, többnyire nem is tudnak arról, hogy a fényképükkel visszaéltek. A vizsgálatban olyan funkciókat is találtak, amelyek szexuális erőszakot vagy fenyegetést ábrázoló jelenetek előállítására szolgáltak.

Így rejtették el a valódi funkciókat a deepfake alkalmazások

A megtévesztés egyik legrafináltabb része az alkalmazások működése volt. A felhasználó a telepítés után sokszor pontosan azt látta az Android Authority szerint, amit az alkalmazás leírása ígért: például egy egyszerű, mesterséges intelligenciával működő képszerkesztőt. A háttérben azonban az alkalmazás kapcsolatba lépett egy távoli szerverrel, amely eldönthette, milyen felület jelenjen meg a képernyőn.