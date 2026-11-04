Veszélyes titkot rejtettek ártatlannak tűnő mobilalkalmazások százai

A deepfake alkalmazások egy része már nem is próbálja nyíltan hirdetni valódi képességeit: ártalmatlan képszerkesztőknek, nyelvtanulást segítő programoknak vagy edzéstervezőknek álcázva kerülnek a felhasználók elé. Egy ártalmatlannak látszó, mesterséges intelligenciát használó alkalmazás mögött egészen más szolgáltatás is rejtőzhet. A WIRED vizsgálata szerint több mint 400 alkalmazás és weboldal kapcsolódik ahhoz a hálózathoz, amelynek tagjai hétköznapi AI-eszközöknek álcázva kínálnak szexuális visszaélésekre alkalmas deepfake-funkciókat. A megtévesztő programok közül több az Apple App Store és a Google Play Áruház kínálatába is bekerült.
Ártalmatlan AI-képszerkesztők mögé rejtették a deepfake alkalmazásokak
Egy háziállatokról vicces képeket készítő alkalmazás, egy nyelvtanulást segítő program vagy egy mesterséges intelligenciával működő személyi edző aligha tűnik különösebben veszélyesnek. A WIRED által feltárt hálózatban azonban éppen ilyen szolgáltatások mögé rejtették el a problémás funkciókat.
A kutatók több mint 400 összekapcsolható deepfake alkalmazást és webes címet azonosítottak. Ezek egy része úgynevezett nudify funkciót kínált. Az ilyen digitális vetkőztető alkalmazások mesterséges intelligencia segítségével képesek valós személyek fényképeiből hamis meztelen képeket vagy szexuális tartalmú videókat előállítani.
A technológia különösen veszélyes, mert a képeken szereplő emberek beleegyezése nélkül használják a fotóikat, többnyire nem is tudnak arról, hogy a fényképükkel visszaéltek. A vizsgálatban olyan funkciókat is találtak, amelyek szexuális erőszakot vagy fenyegetést ábrázoló jelenetek előállítására szolgáltak.
Így rejtették el a valódi funkciókat a deepfake alkalmazások
A megtévesztés egyik legrafináltabb része az alkalmazások működése volt. A felhasználó a telepítés után sokszor pontosan azt látta az Android Authority szerint, amit az alkalmazás leírása ígért: például egy egyszerű, mesterséges intelligenciával működő képszerkesztőt. A háttérben azonban az alkalmazás kapcsolatba lépett egy távoli szerverrel, amely eldönthette, milyen felület jelenjen meg a képernyőn.
A hálózatot feltáró kutatók szerint nem sikerült egyértelműen meghatározni, milyen feltételek alapján jelent meg a felhasználóknál a hagyományos felület, illetve a szexuális tartalmú deepfake-képek készítésére alkalmas változat. Egy lehetséges kiváltó tényezőt azonban azonosítottak: a kutatók szerint az egyik lehetséges kiváltó ok az volt, ha valaki egy Facebookon vagy Instagramon megjelenő hirdetésből jutott el a deepfake képek generálására alkalmas alkalmazás letöltési oldalára.
Több százezer letöltés, több ezer hirdetés
A vizsgálat szerint a hálózathoz tartozó alkalmazások 2025 végén kezdtek megjelenni, majd 2026 tavaszán jelentősen felgyorsult a terjedésük. Egy időszakban hetente mintegy 30 új alkalmazáshoz vagy weboldalhoz kapcsolódó címet regisztráltak.
Az azonosított alkalmazások egy részét összesen több mint 350 ezerszer töltötték le. Különösen aggasztó, hogy több program minden korosztály számára megfelelő besorolást kapott, miközben a rejtett funkciók között súlyosan visszaélésszerű tartalmak előállítására alkalmas eszközök is szerepeltek.
A terjesztésben a közösségi média is fontos szerepet játszott. A kutatók több ezer olyan Facebook- és Instagram-hirdetéshez jutottak el, amelyek a megtévesztő alkalmazásokat népszerűsítették. A WIRED által ismertetett bizonyítékok a hálózatot kínai fejlesztőkhöz és egy hongkongi bejegyzésű, KeLing Technology Limited nevű vállalathoz kötötték. A vállalat nyilvános kapcsolódásainak egy része Az újságírói megkereséseket követően kámforrá vált néhány olyan nyilvános információ, amely a vállalatot az alkalmazásokhoz kapcsolta.
Az Apple, a Google és a Meta is lépett
A botrány különösen kellemetlen az Apple és a Google számára, hiszen mindkét vállalat szigorú szabályokat alkalmaz a szexuális visszaélésekre alkalmas alkalmazásokkal szemben. Az Apple a WIRED megkeresését követően 19 érintett alkalmazást távolított el az App Store-ból. A vállalat magyarázata szerint az ellenőrzés idején a programok még megfeleltek a szabályoknak, a fejlesztők azonban később módosították az alkalmazások által betöltött webes tartalmakat. A Google már a megkeresés előtt eltávolította az azonosított androidos alkalmazások jelentős részét. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta szintén intézkedésekről számolt be. A vállalat közlése szerint több ezer hirdetési fiókkal, oldallal és felhasználóval szemben lépett fel, és több mint 200 alkalmazást tiltott el a hirdetéstől.
A probléma azonban ezzel nem oldódott meg teljesen: a vizsgálat lezárásakor továbbra is jelentek meg hasonló alkalmazások és hirdetések.
Érdemes ezért néhány alapvető óvintézkedést betartani:
- Ismeretlen fejlesztő alkalmazásának telepítése előtt ellenőrizzük a kiadó nevét, a véleményeket és az adatkezelési tájékoztatót.
- Ne töltsünk fel másokról készült fényképeket kétes hátterű AI képszerkesztőkbe, ne is használjunk ilyeneket!
- Legyünk óvatosak a közösségi médiában hirdetett, látványos képszerkesztési lehetőségeket ígérő szolgáltatásokkal.
- Ha egy alkalmazás a leírásától eltérő, visszaélésre alkalmas funkciókat kínál, jelentsük azt az alkalmazásbolt üzemeltetőjének.
- Gyermekek eszközeinél különösen fontos ellenőrizni, milyen alkalmazásokhoz és AI-szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá.
Ez azt is megmagyarázhatja, hogyan kerülhettek be a programok a hivatalos alkalmazásboltokba: az ellenőrzést végzők nem feltétlenül ugyanazokat a funkciókat látták, mint azok, akiket a hirdetések kifejezetten a rejtett szolgáltatáshoz irányítottak.