Megvetted egy játék digitális változatát? Attól még nem biztos, hogy a tiéd marad - valamit sokan nem tudnak

Egy videojáték megvásárlása ma már egészen mást jelenthet, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Korábban a játékos hazavitte a dobozt, behelyezte a lemezt a számítógépbe vagy a konzolba, és már kezdődhetett is a játék. Manapság viszont egyre többen a Steamen, a PlayStation Store-ban vagy az Xbox digitális áruházában szerzik be kedvenceiket. A digitális játékok kényelmesek, gyorsan letölthetők, és nincs szükség a lemezek tárolására sem. Van azonban egy fontos különbség a fizikai és a digitális játékok között: a digitális áruházakban történő vásárlás sok esetben nem jelent korlátlan tulajdonjogot a megvásárolt videojáték felett.

Digitális játékok: hiába fizetsz, nem garantált az örök hozzáférés (illusztráció)

Fotó: Javier Martínez / Unsplash

Digitális játékok: megvetted, de valójában csak használhatod, nem birtoklod

A Steam felhasználói szerződése például egyértelműen kimondja, hogy a szolgáltatáson keresztül elérhető játékokat nem adják el a felhasználóknak a szó hagyományos értelmében. Ehelyett személyes felhasználási engedélyt, vagyis licencet biztosítanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a játékos a szolgáltató és a kiadó által meghatározott feltételek szerint használhatja a programot. A licenc nem feltétlenül ruházható át másra, és bizonyos esetekben a hozzáférés is megszűnhet.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a kiadók minden esetben következmények nélkül elvehetik a megvásárolt játékokat. A felhasználókat fogyasztóvédelmi jogok is megillethetik, amelyek országonként eltérhetnek.

Egy játék, amelynek hamarosan véget ér a története

Az NBA 2K25 jó példa arra, milyen következményekkel járhat egy videojáték szervereinek leállítása.

A 2024 szeptemberében megjelent kosárlabdás játékot 2026. október 30-án kivonták a digitális értékesítésből, hozza fel a játék példáját az Engadget.

A kiadó, a 2K bejelentése szerint 2026. december 31-én a játék online szolgáltatásai is megszűnnek.

Ez azt jelenti, hogy 2027. január 1-jétől többek között a MyCareer és a MyTeam játékmód sem lesz elérhető.

Különösen érdekes a MyCareer esete, hiszen ez alapvetően egyetlen játékosra épülő karriermód, működéséhez mégis szükség van a kiadó szervereire. A játékot korábban megvásárlók továbbra is letölthetik az NBA 2K25-öt, és a kapcsolatot nem igénylő játékmódok használhatók maradnak. A teljes, eredetileg megvásárolt játékélmény azonban már nem lesz elérhető.