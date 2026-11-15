Megvetted egy játék digitális változatát? Attól még nem biztos, hogy a tiéd marad - valamit sokan nem tudnak

Egy videojáték megvásárlása ma már egészen mást jelenthet, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Korábban a játékos hazavitte a dobozt, behelyezte a lemezt a számítógépbe vagy a konzolba, és már kezdődhetett is a játék. Manapság viszont egyre többen a Steamen, a PlayStation Store-ban vagy az Xbox digitális áruházában szerzik be kedvenceiket. A digitális játékok kényelmesek, gyorsan letölthetők, és nincs szükség a lemezek tárolására sem. Van azonban egy fontos különbség a fizikai és a digitális játékok között: a digitális áruházakban történő vásárlás sok esetben nem jelent korlátlan tulajdonjogot a megvásárolt videojáték felett.
Digitális játékok: megvetted, de valójában csak használhatod, nem birtoklod
A Steam felhasználói szerződése például egyértelműen kimondja, hogy a szolgáltatáson keresztül elérhető játékokat nem adják el a felhasználóknak a szó hagyományos értelmében. Ehelyett személyes felhasználási engedélyt, vagyis licencet biztosítanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a játékos a szolgáltató és a kiadó által meghatározott feltételek szerint használhatja a programot. A licenc nem feltétlenül ruházható át másra, és bizonyos esetekben a hozzáférés is megszűnhet.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a kiadók minden esetben következmények nélkül elvehetik a megvásárolt játékokat. A felhasználókat fogyasztóvédelmi jogok is megillethetik, amelyek országonként eltérhetnek.
Egy játék, amelynek hamarosan véget ér a története
Az NBA 2K25 jó példa arra, milyen következményekkel járhat egy videojáték szervereinek leállítása.
- A 2024 szeptemberében megjelent kosárlabdás játékot 2026. október 30-án kivonták a digitális értékesítésből, hozza fel a játék példáját az Engadget.
- A kiadó, a 2K bejelentése szerint 2026. december 31-én a játék online szolgáltatásai is megszűnnek.
- Ez azt jelenti, hogy 2027. január 1-jétől többek között a MyCareer és a MyTeam játékmód sem lesz elérhető.
Különösen érdekes a MyCareer esete, hiszen ez alapvetően egyetlen játékosra épülő karriermód, működéséhez mégis szükség van a kiadó szervereire. A játékot korábban megvásárlók továbbra is letölthetik az NBA 2K25-öt, és a kapcsolatot nem igénylő játékmódok használhatók maradnak. A teljes, eredetileg megvásárolt játékélmény azonban már nem lesz elérhető.
Ennél is súlyosabb következményekkel járt a Ubisoft The Crew című autós játékának megszüntetése. A 2014-ben megjelent program folyamatos internetkapcsolatot igényelt, még akkor is, ha valaki egyedül szeretett volna játszani. Amikor a Ubisoft 2024 márciusának végén leállította a szervereket, a játék teljes egészében használhatatlanná vált. Ráadásul több játékos arról számolt be, hogy a The Crew később eltűnt az Ubisoft Connect alkalmazásban elérhető aktív játékkönyvtárából is. A programot az inaktív játékok közé helyezték át, ahonnan már letölteni sem lehetett. Az eset megmutatta, hogy a digitális játékok esetében nemcsak az számít, hogy a felhasználó rendelkezik-e a szükséges fájlokkal. Ha a program működéséhez elengedhetetlen egy távoli szerver, annak megszűnése a teljes játék végét is jelentheti.
A GTA 6 dobozában már lemez sem lesz
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hagyományos, lemezes játékok szerepe is folyamatosan csökken. A Rockstar Games hivatalos tájékoztatása szerint a hivatalosan november 19-én megjelenő, de már november 10. óta letölthető GTA 6 dobozos változata például nem tartalmaz majd játéklemezt. A vásárlók helyette egy letöltőkódot kapnak, amellyel digitálisan szerezhetik be a programot.
Ez lényeges különbség a korábbi dobozos játékokhoz képest. A letöltőkód beváltása után a dobozban nem marad olyan fizikai adathordozó, amely a játék másolatát tartalmazná, és amelyet egyszerűen kölcsön lehetne adni vagy tovább lehetne értékesíteni.
Ráadásul a Sony már azt is bejelentette, hogy 2028 januárjától megszünteti az új PlayStation-játékok lemezes változatainak gyártását. A korábban megjelent lemezes játékokat ez a változás nem érinti.
A Nintendo Switch 2 esetében is létezik már egy átmeneti megoldás. Az úgynevezett game-key card kártyák nem tartalmazzák a teljes játékot, hanem annak internetes letöltésére szolgálnak. A játék első indításakor internetkapcsolat szükséges, később azonban a kártya behelyezésével kapcsolat nélkül is játszhatunk, amennyiben maga a játék ezt lehetővé teszi. Mindez azt mutatja, hogy egy videojáték dobozos kiadása önmagában már nem garantálja, hogy a teljes program fizikailag is a vásárló birtokába kerül.
Van megoldás azoknak, akik meg szeretnék őrizni a játékaikat?
A GOG nevű digitális játékáruház más megközelítést alkalmaz. A platform egyik legfontosabb sajátossága, hogy másolásvédelem nélküli, úgynevezett DRM-mentes játékokat kínál. A vásárlók ezekhez önálló, internetkapcsolat nélkül használható telepítőcsomagokat is letölthetnek. A letöltött telepítőfájlokat saját merevlemezen vagy más adathordozón tárolhatják, így a későbbi telepítéshez nincs feltétlenül szükség a digitális áruház elérésére. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden játék örökké működni fog. A jövőbeli operációs rendszerekkel való kompatibilitás, illetve az internetes szolgáltatások megszűnése továbbra is problémát jelenthet.
A videojátékok hosszú távú megőrzésének problémáját akarta láthatóvá tenni egy európai kezdeményezés is, Stop Killing Games néven. Azt szeretnék elérni, hogy a kiadók ne tehessék végleg használhatatlanná a fogyasztók által megvásárolt játékokat pusztán az online szolgáltatások megszüntetésével. Csaknem 1,3 millió aláírást gyűjtöttek össze, az Európai Bizottság 2026 júniusában ugyanakkor úgy döntött, hogy egyelőre nem javasol olyan új jogszabályt, amely általánosan kötelezné a kiadókat a játékok működőképességének fenntartására a kereskedelmi támogatás megszűnése után. A bizottság szerint a már létező fogyasztóvédelmi szabályok is biztosítanak bizonyos jogokat a vásárlóknak, és egyes esetekben akár részleges visszatérítés is járhat. Emellett egyeztetéseket kezdeményez a videojáték-ipar és a fogyasztói szervezetek képviselőivel.
Mire érdemes figyelni videojáték vásárlásakor?
A digitális játékok vásárlása előtt érdemes ellenőrizni, hogy a kiszemelt program igényel-e állandó internetkapcsolatot, és milyen szolgáltatásoktól függ a működése. Különösen fontos ez az olyan játékoknál, amelyeknek egyjátékos módja is online szerverekre támaszkodik. Ha hosszú távon szeretnénk megőrizni egy játékot, előnyt jelenthet a DRM-mentes változat, amelyhez önálló telepítő is letölthető. Dobozos vásárlásnál pedig célszerű megnézni, hogy valóban játéklemezt vagy csak letöltőkódot kapunk-e.
A digitális könyvtárunkban szereplő játékok nem feltétlenül jelentenek örök hozzáférést.
A vásárlás előtt ezért már nemcsak azt érdemes mérlegelni, hogy mennyibe kerül a program, hanem azt is, hogy milyen feltételekkel és meddig lehet majd használni.