Hatmilliónál is több ellopott belépési adat került elő - így ellenőrizheted, hogy köztük van-e a jelszavad

Nemzetközi összefogással sikerült súlyos csapást mérni a világ egyik jelentős kiberbűnözői hálózatára. A rendőrség kilenc ország közreműködésével 235 szervert és 257 internetes címet vont ellenőrzése alá, amelyekkel veszélyes számítógépes kártevőket terjesztettek, írja a BleepingComputer. Az akció során 6,4 millió ellopott adatrekordot is azonosítottak, köztük olyan bejelentkezési adatokkal, amelyekkel a bűnözők újabb internetes fiókokhoz férhettek hozzá. Az ellopott jelszavak ellenőrzése ezért most különösen aktuális kérdés. Bár a hatóságok jelentős eredményt értek el, a korábban megszerzett adatok továbbra is veszélyt jelenthetnek, különösen akkor, ha valaki ugyanazt a jelszót több internetes szolgáltatásnál is használja.
A Google keresési találatain keresztül is támadtak
Az Europol tájékoztatása szerint a mostani akcióban három kártevőhálózat, a Gootloader, a CastleRAT és a StealC infrastruktúráját támadták meg. Ezek különböző módon működtek, de közös bennük, hogy segítségükkel a bűnözők hozzáférhettek mások számítógépeihez és személyes adataihoz. Különösen alattomos módszert alkalmazott a Gootloader, amely a Google és más internetes keresők találatait is kihasználta. A támadók korábban feltört, gyakran WordPress-alapú weboldalakon helyeztek el fertőzött fájlokat. Ezeket például jogi dokumentumoknak álcázták, miközben a keresőmotorokban igyekeztek minél előkelőbb helyre juttatni a veszélyes oldalakat. Így egy teljesen hétköznapi internetes keresés során is bele lehetett futni a csapdába. A fertőzés végül akár zsarolóvírusos támadáshoz is vezethetett. Ilyenkor a bűnözők titkosítják az áldozat fájljait, majd pénzt követelnek azért, hogy ismét hozzáférhessen az adataihoz.
A másik két kártevő szintén komoly veszélyt jelentett.
- A StealC elsősorban adatlopásra készült. A fertőzött számítógépekről többek között elmentett jelszavakat, bejelentkezési adatokat és kriptovalutákhoz kapcsolódó információkat gyűjthetett össze.
- A CastleRAT ezzel szemben egy távoli hozzáférést biztosító trójai program volt. Segítségével a támadók távolról irányíthatták a megfertőzött számítógépeket, és további támadásokat indíthattak.
A megszerzett információkat a kiberbűnözők később továbbértékesíthették, vagy maguk használhatták fel újabb visszaélésekhez. A veszély tehát nem feltétlenül ér véget azzal, hogy valaki eltávolítja a számítógépéről a vírust. Ha a jelszavait már ellopták, azok később is felhasználhatók lehetnek.
Több millió ellopott adatot találtak
A nemzetközi akció az Operation Endgame nevű, hosszabb ideje zajló rendőrségi műveletsorozat része.
Ez nem feltétlenül jelent ugyanennyi különböző áldozatot, hiszen egyetlen emberhez több ellopott adat is tartozhat. A szám azonban jól mutatja, milyen jelentős mennyiségű információ halmozódhat fel a kiberbűnözők kezében. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Gootloader 2018 óta legalább 25 ezer számítógépet fertőzött meg világszerte. A kártevőt legalább 44 amerikai áldozatot érintő zsarolóvírusos támadásban használták, amelyek összesen mintegy 28,8 millió dolláros veszteséget okoztak.
Az ellopott jelszavak ellenőrzése most mindennél fontosabb
A rendőrség tájékoztatása szerint az azonosított áldozatok adatait több olyan szolgáltatással is megosztják, amelyek segítségével a felhasználók értesülhetnek a kiszivárgott belépési adataikról.
Ezek közül az egyik legismertebb a Have I Been Pwned, amely ingyenesen használható:
- Nyisd meg a https://haveibeenpwned.com weboldalt.
- Írd be az ellenőrizni kívánt e-mail-címet.
- A szolgáltatás megmutatja, hogy az adott cím szerepel-e az adatbázisában nyilvántartott adatszivárgások között.
- Ha találatot kap, nézd meg, melyik szolgáltatást és milyen adatokat érintett az incidens.
- Az érintett fiókok jelszavát változtasd meg, és minden más helyen is cseréld le, ahol ugyanazt használtad
Az oldal elsősorban az ismert adatszivárgásokról ad tájékoztatást. Ha egy e-mail-címre nem talál eredményt, az még nem bizonyítja, hogy a felhasználó semmilyen támadásban nem volt érintett. A most lefoglalt adatok feldolgozása és közzététele is időt vehet igénybe, ezért érdemes később ismét ellenőrizni az e-mail-címet.
A holland rendőrség külön ellenőrzési lehetőséget is biztosít a CastleRAT kártevővel kapcsolatos adatokhoz a https://www.politie.nl/en/information/checkyourhack.html oldalon.
Mit tegyek, ha ellopták a jelszavamat?
Ha kiderül, hogy valamelyik fiókhoz tartozó bejelentkezési adataid kiszivárogtak, érdemes minél hamarabb intézkedni.
- Elsőként változtasd meg az érintett jelszót, lehetőleg egy olyan számítógépről vagy telefonról, amelyről biztosan tudod, hogy nem fertőzött. Ha ugyanazt a jelszót más szolgáltatásoknál is használtad, ott is szükség van a cserére.
- Kapcsold be a kétlépcsős azonosítást, ahol erre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy a jelszó mellett egy második megerősítésre is szükség van a bejelentkezéshez, ami jelentősen megnehezítheti az illetéktelen hozzáférést.
- Érdemes átnézni a Google-, Microsoft- és más fontos fiókok bejelentkezési előzményeit, valamint a csatlakoztatott eszközök listáját is. Az ismeretlen munkameneteket célszerű megszüntetni.
Ha felmerül a számítógépes fertőzés gyanúja, indíts teljes vírusellenőrzést egy naprakész biztonsági programmal.
A mostani művelet fontos eredmény a nemzetközi kiberbűnözés elleni harcban, de a kártevők terjesztéséhez használt szerverek felszámolása nem jelenti azt, hogy minden korábbi fertőzés megszűnt. Az sem zárható ki, hogy a bűnözők idővel új infrastruktúrát építenek ki, vagy más módszerekkel folytatják tevékenységüket.
A felhasználók számára ezért továbbra is az egyik legfontosabb védekezési módszer az egyedi, erős jelszavak használata, a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása és az ismeretlen forrásból származó fájlok kerülése.
A mostani rajtaütés során a hatóságok 235 szerver és 257 internetes tartománynév ellen intézkedtek. A Gootloaderhez kapcsolódóan 681 korábban megfertőzött weboldalt is megtisztítottak. A rendőrök emellett mintegy 6,4 millió ellopott adatot azonosítottak a bűnözők rendszereiben.