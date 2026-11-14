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adatlopás

Hatmilliónál is több ellopott belépési adat került elő - így ellenőrizheted, hogy köztük van-e a jelszavad

29 perce
Olvasási idő: 12 perc
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Egy nagyszabású nemzetközi rendőrségi akció során több száz, kiberbűnözők által használt szervert kapcsoltak le. A hatóságok 6,4 millió ellopott adatrekordot is lefoglaltak, amelyek között bejelentkezési adatok szerepelnek. Most az ellopott jelszavak ellenőrzése különösen fontos lehet, hiszen a megszerzett információkkal akár további támadásokat is végrehajthatnak.
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Nemzetközi összefogással sikerült súlyos csapást mérni a világ egyik jelentős kiberbűnözői hálózatára. A rendőrség kilenc ország közreműködésével 235 szervert és 257 internetes címet vont ellenőrzése alá, amelyekkel veszélyes számítógépes kártevőket terjesztettek, írja a BleepingComputer. Az akció során 6,4 millió ellopott adatrekordot is azonosítottak, köztük olyan bejelentkezési adatokkal, amelyekkel a bűnözők újabb internetes fiókokhoz férhettek hozzá. Az ellopott jelszavak ellenőrzése ezért most különösen aktuális kérdés. Bár a hatóságok jelentős eredményt értek el, a korábban megszerzett adatok továbbra is veszélyt jelenthetnek, különösen akkor, ha valaki ugyanazt a jelszót több internetes szolgáltatásnál is használja.

Ellopott jelszavak ellenőrzése: 6,4 millió adat került elő
Ellopott jelszavak ellenőrzése: 6,4 millió adat került elő (illusztráció)
Fotó:  Clint Patterson / Unsplash

A Google keresési találatain keresztül is támadtak

Az Europol tájékoztatása szerint a mostani akcióban három kártevőhálózat, a Gootloader, a CastleRAT és a StealC infrastruktúráját támadták meg. Ezek különböző módon működtek, de közös bennük, hogy segítségükkel a bűnözők hozzáférhettek mások számítógépeihez és személyes adataihoz. Különösen alattomos módszert alkalmazott a Gootloader, amely a Google és más internetes keresők találatait is kihasználta. A támadók korábban feltört, gyakran WordPress-alapú weboldalakon helyeztek el fertőzött fájlokat. Ezeket például jogi dokumentumoknak álcázták, miközben a keresőmotorokban igyekeztek minél előkelőbb helyre juttatni a veszélyes oldalakat. Így egy teljesen hétköznapi internetes keresés során is bele lehetett futni a csapdába. A fertőzés végül akár zsarolóvírusos támadáshoz is vezethetett. Ilyenkor a bűnözők titkosítják az áldozat fájljait, majd pénzt követelnek azért, hogy ismét hozzáférhessen az adataihoz.

A másik két kártevő szintén komoly veszélyt jelentett.

  • A StealC elsősorban adatlopásra készült. A fertőzött számítógépekről többek között elmentett jelszavakat, bejelentkezési adatokat és kriptovalutákhoz kapcsolódó információkat gyűjthetett össze.
  • A CastleRAT ezzel szemben egy távoli hozzáférést biztosító trójai program volt. Segítségével a támadók távolról irányíthatták a megfertőzött számítógépeket, és további támadásokat indíthattak.

A megszerzett információkat a kiberbűnözők később továbbértékesíthették, vagy maguk használhatták fel újabb visszaélésekhez. A veszély tehát nem feltétlenül ér véget azzal, hogy valaki eltávolítja a számítógépéről a vírust. Ha a jelszavait már ellopták, azok később is felhasználhatók lehetnek.

Több millió ellopott adatot találtak

A nemzetközi akció az Operation Endgame nevű, hosszabb ideje zajló rendőrségi műveletsorozat része.

A mostani rajtaütés során a hatóságok 235 szerver és 257 internetes tartománynév ellen intézkedtek. A Gootloaderhez kapcsolódóan 681 korábban megfertőzött weboldalt is megtisztítottak. A rendőrök emellett mintegy 6,4 millió ellopott adatot azonosítottak a bűnözők rendszereiben.

Ez nem feltétlenül jelent ugyanennyi különböző áldozatot, hiszen egyetlen emberhez több ellopott adat is tartozhat. A szám azonban jól mutatja, milyen jelentős mennyiségű információ halmozódhat fel a kiberbűnözők kezében. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Gootloader 2018 óta legalább 25 ezer számítógépet fertőzött meg világszerte. A kártevőt legalább 44 amerikai áldozatot érintő zsarolóvírusos támadásban használták, amelyek összesen mintegy 28,8 millió dolláros veszteséget okoztak.

Az ellopott jelszavak ellenőrzése most mindennél fontosabb

A rendőrség tájékoztatása szerint az azonosított áldozatok adatait több olyan szolgáltatással is megosztják, amelyek segítségével a felhasználók értesülhetnek a kiszivárgott belépési adataikról.

Ezek közül az egyik legismertebb a Have I Been Pwned, amely ingyenesen használható:

  1. Nyisd meg a https://haveibeenpwned.com weboldalt.
  2. Írd be az ellenőrizni kívánt e-mail-címet.
  3. A szolgáltatás megmutatja, hogy az adott cím szerepel-e az adatbázisában nyilvántartott adatszivárgások között.
  4. Ha találatot kap, nézd meg, melyik szolgáltatást és milyen adatokat érintett az incidens.
  5. Az érintett fiókok jelszavát változtasd meg, és minden más helyen is cseréld le, ahol ugyanazt használtad

Az oldal elsősorban az ismert adatszivárgásokról ad tájékoztatást. Ha egy e-mail-címre nem talál eredményt, az még nem bizonyítja, hogy a felhasználó semmilyen támadásban nem volt érintett. A most lefoglalt adatok feldolgozása és közzététele is időt vehet igénybe, ezért érdemes később ismét ellenőrizni az e-mail-címet.

A holland rendőrség külön ellenőrzési lehetőséget is biztosít a CastleRAT kártevővel kapcsolatos adatokhoz a https://www.politie.nl/en/information/checkyourhack.html oldalon.

A rendőrök emellett mintegy 6,4 millió ellopott adatot azonosítottak a bűnözők rendszereiben.
Fotó: Rapha Wilde / Unsplash

Mit tegyek, ha ellopták a jelszavamat?

Ha kiderül, hogy valamelyik fiókhoz tartozó bejelentkezési adataid kiszivárogtak, érdemes minél hamarabb intézkedni.

  • Elsőként változtasd meg az érintett jelszót, lehetőleg egy olyan számítógépről vagy telefonról, amelyről biztosan tudod, hogy nem fertőzött. Ha ugyanazt a jelszót más szolgáltatásoknál is használtad, ott is szükség van a cserére.
  • Kapcsold be a kétlépcsős azonosítást, ahol erre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy a jelszó mellett egy második megerősítésre is szükség van a bejelentkezéshez, ami jelentősen megnehezítheti az illetéktelen hozzáférést.
  • Érdemes átnézni a Google-, Microsoft- és más fontos fiókok bejelentkezési előzményeit, valamint a csatlakoztatott eszközök listáját is. Az ismeretlen munkameneteket célszerű megszüntetni.

Ha felmerül a számítógépes fertőzés gyanúja, indíts teljes vírusellenőrzést egy naprakész biztonsági programmal.

A mostani művelet fontos eredmény a nemzetközi kiberbűnözés elleni harcban, de a kártevők terjesztéséhez használt szerverek felszámolása nem jelenti azt, hogy minden korábbi fertőzés megszűnt. Az sem zárható ki, hogy a bűnözők idővel új infrastruktúrát építenek ki, vagy más módszerekkel folytatják tevékenységüket.

A felhasználók számára ezért továbbra is az egyik legfontosabb védekezési módszer az egyedi, erős jelszavak használata, a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása és az ismeretlen forrásból származó fájlok kerülése.

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