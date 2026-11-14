Hatmilliónál is több ellopott belépési adat került elő - így ellenőrizheted, hogy köztük van-e a jelszavad

Nemzetközi összefogással sikerült súlyos csapást mérni a világ egyik jelentős kiberbűnözői hálózatára. A rendőrség kilenc ország közreműködésével 235 szervert és 257 internetes címet vont ellenőrzése alá, amelyekkel veszélyes számítógépes kártevőket terjesztettek, írja a BleepingComputer. Az akció során 6,4 millió ellopott adatrekordot is azonosítottak, köztük olyan bejelentkezési adatokkal, amelyekkel a bűnözők újabb internetes fiókokhoz férhettek hozzá. Az ellopott jelszavak ellenőrzése ezért most különösen aktuális kérdés. Bár a hatóságok jelentős eredményt értek el, a korábban megszerzett adatok továbbra is veszélyt jelenthetnek, különösen akkor, ha valaki ugyanazt a jelszót több internetes szolgáltatásnál is használja.

Ellopott jelszavak ellenőrzése: 6,4 millió adat került elő (illusztráció)

Fotó: Clint Patterson / Unsplash

A Google keresési találatain keresztül is támadtak

Az Europol tájékoztatása szerint a mostani akcióban három kártevőhálózat, a Gootloader, a CastleRAT és a StealC infrastruktúráját támadták meg. Ezek különböző módon működtek, de közös bennük, hogy segítségükkel a bűnözők hozzáférhettek mások számítógépeihez és személyes adataihoz. Különösen alattomos módszert alkalmazott a Gootloader, amely a Google és más internetes keresők találatait is kihasználta. A támadók korábban feltört, gyakran WordPress-alapú weboldalakon helyeztek el fertőzött fájlokat. Ezeket például jogi dokumentumoknak álcázták, miközben a keresőmotorokban igyekeztek minél előkelőbb helyre juttatni a veszélyes oldalakat. Így egy teljesen hétköznapi internetes keresés során is bele lehetett futni a csapdába. A fertőzés végül akár zsarolóvírusos támadáshoz is vezethetett. Ilyenkor a bűnözők titkosítják az áldozat fájljait, majd pénzt követelnek azért, hogy ismét hozzáférhessen az adataihoz.

A másik két kártevő szintén komoly veszélyt jelentett.

A StealC elsősorban adatlopásra készült. A fertőzött számítógépekről többek között elmentett jelszavakat, bejelentkezési adatokat és kriptovalutákhoz kapcsolódó információkat gyűjthetett össze.

A CastleRAT ezzel szemben egy távoli hozzáférést biztosító trójai program volt. Segítségével a támadók távolról irányíthatták a megfertőzött számítógépeket, és további támadásokat indíthattak.

A megszerzett információkat a kiberbűnözők később továbbértékesíthették, vagy maguk használhatták fel újabb visszaélésekhez. A veszély tehát nem feltétlenül ér véget azzal, hogy valaki eltávolítja a számítógépéről a vírust. Ha a jelszavait már ellopták, azok később is felhasználhatók lehetnek.

Több millió ellopott adatot találtak

A nemzetközi akció az Operation Endgame nevű, hosszabb ideje zajló rendőrségi műveletsorozat része.

Ez nem feltétlenül jelent ugyanennyi különböző áldozatot, hiszen egyetlen emberhez több ellopott adat is tartozhat. A szám azonban jól mutatja, milyen jelentős mennyiségű információ halmozódhat fel a kiberbűnözők kezében. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Gootloader 2018 óta legalább 25 ezer számítógépet fertőzött meg világszerte. A kártevőt legalább 44 amerikai áldozatot érintő zsarolóvírusos támadásban használták, amelyek összesen mintegy 28,8 millió dolláros veszteséget okoztak.