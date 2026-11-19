Újabb nagyszabású internetes csalás során használták fel Elon Musk nevét és arcképét a bűnözők. Ezúttal nem egyszerűen egy hamis hirdetést vagy megtévesztő közösségi médiás bejegyzést készítettek: a mesterséges intelligencia segítségével olyan videót állítottak elő, amelyben látszólag maga a Tesla vezetője kínált rendkívüli pénzkereseti lehetőséget. A megtévesztő közvetítést több mint 500 ezren nézték meg. A BleepingComputer beszámolója szerint a csalók a Tesla egyik látványos technológiai bemutatóját használták fel az átveréshez. A YouTube-on olyan élő közvetítést indítottak, amely a vállalat hivatalos adásának tűnt. A videóban egy mesterséges intelligenciával létrehozott Elon Musk jelent meg, miközben a képernyőn kriptovaluták fogadására alkalmas címek és QR-kódok szerepeltek. Az Elon Musk-csalás során feldobott ajánlat egyszerűnek és rendkívül csábítónak tűnt: aki kriptovalutát küld a megadott címre, állítólag a befizetett összeg kétszeresét kapja vissza. Persze a csalók valójában a nézők pénzét nem megduplázni akarták, hanem megszerezni.
Elon Musk-csalás: a hamis AI-videó sokakat megtévesztett
A deepfake olyan mesterséges intelligenciával készített vagy módosított kép-, hang- vagy videófelvétel, amelyen valaki olyasmit mond vagy tesz, ami a valóságban nem történt meg. A módszer különösen veszélyes, mert a deepfake videók ma már egyre élethűbben képesek utánozni valódi emberek megjelenését és beszédét. A csalók éppen ezt használták ki. A Tesla bemutatója hitelesnek tűnő hátteret biztosított az átveréshez, Elon Musk ismertsége pedig tovább növelhette a nézők bizalmát.
A Coinbase kriptovaluta-kereskedési szolgáltató adatai szerint körülbelül két óra alatt több száz ügyfelük próbált pénzt küldeni a csalók által megadott címekre. Az érintettek között olyanok is voltak, akik már régóta használták a szolgáltatást.
A mesterséges intelligencia ezúttal a csalókat állította meg
A történetnek azonban van egy szokatlan fordulata: miközben a bűnözők mesterséges intelligenciát használtak az emberek megtévesztésére egy hamis Elon Musk videó létrehozásához, egy másik mesterségesintelligencia-alapú rendszer éppen az áldozatok pénzét próbálta megvédeni. A Coinbase hivatalos beszámolója arról ír, hogy a vállalat automatikus csalásmegelőző rendszere mintegy 4,7 millió dollár, vagyis nagyságrendileg másfél milliárd forint értékű kriptovaluta átutalását akadályozta meg. Ez az érintett átutalások összértékének körülbelül 91 százalékát jelentette.
A védelem nem pusztán a gyanús címeket figyelte. A rendszer a tranzakciók körülményeit is elemezte, például azt, hogy a pénzt frissen létrehozott címre küldik-e, vagy az utalás olyan mintázatot mutat-e, amely korábbi csalásokra jellemző. Amikor a rendszer veszélyt észlelt, egy mesterséges intelligenciával működő segítő lépett közbe. Ez nem egyszerű figyelmeztetést jelenített meg, hanem rövid beszélgetésben próbálta elmagyarázni az ügyfélnek, miért lehet csalás az ajánlat.
A vállalat szerint az egész folyamat emberi beavatkozás nélkül működött.
A rendszer ráadásul korábban nem találkozott pontosan ezzel az átveréssel, mégis felismerte a csalás jellegzetességeit: a gyors meggazdagodás ígéretét, a sürgetést és a nehezen visszafordítható pénzmozgást.
Honnan lehet felismerni a mesterséges intelligenciával készített csalásokat?
Az AI-csalások egyik legnagyobb veszélye, hogy már nem feltétlenül lehet pusztán a videó minősége alapján felismerni a megtévesztést. Korábban a hamisított felvételeket gyakran természetellenes arckifejezések, furcsa szájmozgás vagy hibás hangzás árulta el. A technológia viszont rengeteget fejlődött. Sokkal fontosabb az ajánlat tartalmát és a közvetítés hitelességét ellenőrizni. Különösen gyanús, ha egy híresség vagy ismert vállalat:
- garantált, gyors és rendkívül magas nyereséget ígér;
- előzetes pénzküldéshez köti a nyeremény vagy jutalom megszerzését;
- QR-kód beolvasására vagy ismeretlen kriptovaluta-cím használatára kér;
- sürgeti a nézőket, hogy az ajánlat csak néhány percig érvényes;
- kizárólag egy videóban vagy közösségi médiás bejegyzésben hirdeti meg a lehetőséget.
Egy hivatalosnak látszó YouTube-közvetítés önmagában nem bizonyítja, hogy a videó valóban az adott vállalattól származik. Ha valaki ilyen ajánlattal találkozik, érdemes külön megnyitni az érintett vállalat hivatalos weboldalát, és ott ellenőrizni, valóban létezik-e a meghirdetett akció.
A kriptovaluta-csalások azért is veszélyesek, mert az ilyen átutalásokat általában nem lehet egyszerűen visszavonni.
Ha valaki gyanús címre küldött pénzt, a lehető leghamarabb kapcsolatba kell lépnie az érintett kriptovaluta-szolgáltató hivatalos ügyfélszolgálatával. Érdemes megőrizni az utalás azonosítóját, a csaló weboldal vagy videó címét és minden kapcsolódó üzenetet, és ne maradjon el a rendőrségi feljelentés sem.