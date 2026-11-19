Újabb nagyszabású internetes csalás során használták fel Elon Musk nevét és arcképét a bűnözők. Ezúttal nem egyszerűen egy hamis hirdetést vagy megtévesztő közösségi médiás bejegyzést készítettek: a mesterséges intelligencia segítségével olyan videót állítottak elő, amelyben látszólag maga a Tesla vezetője kínált rendkívüli pénzkereseti lehetőséget. A megtévesztő közvetítést több mint 500 ezren nézték meg. A BleepingComputer beszámolója szerint a csalók a Tesla egyik látványos technológiai bemutatóját használták fel az átveréshez. A YouTube-on olyan élő közvetítést indítottak, amely a vállalat hivatalos adásának tűnt. A videóban egy mesterséges intelligenciával létrehozott Elon Musk jelent meg, miközben a képernyőn kriptovaluták fogadására alkalmas címek és QR-kódok szerepeltek. Az Elon Musk-csalás során feldobott ajánlat egyszerűnek és rendkívül csábítónak tűnt: aki kriptovalutát küld a megadott címre, állítólag a befizetett összeg kétszeresét kapja vissza. Persze a csalók valójában a nézők pénzét nem megduplázni akarták, hanem megszerezni.

Elon Musk-csalás: félmillióan látták a hamis videót, Musknak természetesen semmi köze nem volt hozzá

Fotó: Northfoto / 00621267

Elon Musk-csalás: a hamis AI-videó sokakat megtévesztett

A deepfake olyan mesterséges intelligenciával készített vagy módosított kép-, hang- vagy videófelvétel, amelyen valaki olyasmit mond vagy tesz, ami a valóságban nem történt meg. A módszer különösen veszélyes, mert a deepfake videók ma már egyre élethűbben képesek utánozni valódi emberek megjelenését és beszédét. A csalók éppen ezt használták ki. A Tesla bemutatója hitelesnek tűnő hátteret biztosított az átveréshez, Elon Musk ismertsége pedig tovább növelhette a nézők bizalmát.

A Coinbase kriptovaluta-kereskedési szolgáltató adatai szerint körülbelül két óra alatt több száz ügyfelük próbált pénzt küldeni a csalók által megadott címekre. Az érintettek között olyanok is voltak, akik már régóta használták a szolgáltatást.

A mesterséges intelligencia ezúttal a csalókat állította meg

A történetnek azonban van egy szokatlan fordulata: miközben a bűnözők mesterséges intelligenciát használtak az emberek megtévesztésére egy hamis Elon Musk videó létrehozásához, egy másik mesterségesintelligencia-alapú rendszer éppen az áldozatok pénzét próbálta megvédeni. A Coinbase hivatalos beszámolója arról ír, hogy a vállalat automatikus csalásmegelőző rendszere mintegy 4,7 millió dollár, vagyis nagyságrendileg másfél milliárd forint értékű kriptovaluta átutalását akadályozta meg. Ez az érintett átutalások összértékének körülbelül 91 százalékát jelentette.