Felújított laptopot vennél? Ezeket ellenőrizd, nehogy ráfizess - egy használt géppel jól járhatsz, de ezek a hibák sok pénzedbe kerülhetnek

Új laptop vásárlásakor sokan automatikusan a legolcsóbb új modellek között kezdenek keresgélni, pedig ugyanabból az összegből akár egy jobb felszereltségű, felújított laptop is kijöhet. Egy néhány éves használt üzleti laptop például erősebb processzort, több memóriát vagy jobb kijelzőt kínálhat, mint egy hasonló árú, belépőszintű új készülék. A használt laptop vásárlása azonban nem kockázatmentes. Egy kívülről megkímélt számítógépben is lehet elhasználódott akkumulátor, az idősebb modellek pedig nem feltétlenül támogatják a legújabb operációs rendszereket. Éppen ezért nem elég az árcédulát nézni.

Felújított laptop vásárlása: előnyök és buktatók is lehetnek a folyamat során (illusztráció)

Fotó: Erick Cerritos / Unsplash

Miért érheti meg felújított laptopot vásárolni?

A felújított laptopok legnagyobb előnye az áruk. A korábban már használt készülékek rendszerint olcsóbban vásárolhatók meg, mint új korukban, miközben a teljesítményük sok esetben ma is elegendő az általános feladatokra.

Internetezéshez, filmnézéshez, szövegszerkesztéshez, tanuláshoz vagy otthoni munkavégzéshez például nem feltétlenül szükséges vadonatúj számítógép. Egy megfelelő processzorral, elegendő memóriával és SSD-meghajtóval felszerelt, néhány éves üzleti laptop ezekre a feladatokra még hosszú ideig alkalmas lehet.

Ráadásul az üzleti felhasználásra tervezett gépek között sok olyan modell található, amely eredetileg drágább kategóriába tartozott. Ezek jobb anyaghasználatot, kényelmesebb billentyűzetet vagy több csatlakozót is kínálhatnak, mint az olcsó új laptopok.

A felújított laptop azonban nem ugyanaz, mint egy egyszerűen továbbadott használt számítógép. A szakszerű felújítás során a készüléket

átvizsgálják,

megtisztítják,

ellenőrzik a működését,

és szükség esetén javítják is.

Csakhogy a felújítás pontos tartalma kereskedőnként eltérhet, ezért vásárlás előtt érdemes utánajárni, milyen ellenőrzéseken esett át a kiszemelt gép.

Az akkumulátor lehet a használt laptop legnagyobb buktatója

A használt laptop akkumulátora az egyik legfontosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott alkatrész. Hiába működik tökéletesen a számítógép, ha töltő nélkül már csak rövid ideig használható. A lítiumion-akkumulátorok kapacitása az évek során fokozatosan csökken. Egy többéves laptop ezért akkor is rendelkezhet jelentősen elhasználódott akkumulátorral, ha a külseje szinte újszerű, hívja fel a figyelmet az Engadget. Vásárlás előtt célszerű megkérdezni, hogy a felújítás során kicserélték-e az akkumulátort, illetve mekkora annak jelenlegi kapacitása az eredetihez képest. Windows alatt az akkumulátor állapotáról részletes jelentés is készíthető. Ehhez a Parancssorban a következő utasítást kell megadni: powercfg /batteryreport A létrejövő jelentésben a tervezett kapacitás (Design Capacity) és a jelenlegi teljes töltési kapacitás (Full Charge Capacity) összehasonlításával felmérhető az akkumulátor elhasználódása. Ha például az eredetileg 50 Wh kapacitású akkumulátor már csak 30 Wh energiát képes tárolni, akkor az eredeti kapacitásának mindössze 60 százalékát őrizte meg. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a laptopot rendszeresen hordozni szeretnénk. Aki viszont szinte mindig az íróasztalánál, hálózati töltőről használja a gépet, annak kevésbé lehet fontos az akkumulátor állapota.