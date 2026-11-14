Felújított laptopot vennél? Ezeket ellenőrizd, nehogy ráfizess - egy használt géppel jól járhatsz, de ezek a hibák sok pénzedbe kerülhetnek

Új laptop vásárlásakor sokan automatikusan a legolcsóbb új modellek között kezdenek keresgélni, pedig ugyanabból az összegből akár egy jobb felszereltségű, felújított laptop is kijöhet. Egy néhány éves használt üzleti laptop például erősebb processzort, több memóriát vagy jobb kijelzőt kínálhat, mint egy hasonló árú, belépőszintű új készülék. A használt laptop vásárlása azonban nem kockázatmentes. Egy kívülről megkímélt számítógépben is lehet elhasználódott akkumulátor, az idősebb modellek pedig nem feltétlenül támogatják a legújabb operációs rendszereket. Éppen ezért nem elég az árcédulát nézni.
Miért érheti meg felújított laptopot vásárolni?
A felújított laptopok legnagyobb előnye az áruk. A korábban már használt készülékek rendszerint olcsóbban vásárolhatók meg, mint új korukban, miközben a teljesítményük sok esetben ma is elegendő az általános feladatokra.
Internetezéshez, filmnézéshez, szövegszerkesztéshez, tanuláshoz vagy otthoni munkavégzéshez például nem feltétlenül szükséges vadonatúj számítógép. Egy megfelelő processzorral, elegendő memóriával és SSD-meghajtóval felszerelt, néhány éves üzleti laptop ezekre a feladatokra még hosszú ideig alkalmas lehet.
Ráadásul az üzleti felhasználásra tervezett gépek között sok olyan modell található, amely eredetileg drágább kategóriába tartozott. Ezek jobb anyaghasználatot, kényelmesebb billentyűzetet vagy több csatlakozót is kínálhatnak, mint az olcsó új laptopok.
A felújított laptop azonban nem ugyanaz, mint egy egyszerűen továbbadott használt számítógép. A szakszerű felújítás során a készüléket
- átvizsgálják,
- megtisztítják,
- ellenőrzik a működését,
- és szükség esetén javítják is.
Csakhogy a felújítás pontos tartalma kereskedőnként eltérhet, ezért vásárlás előtt érdemes utánajárni, milyen ellenőrzéseken esett át a kiszemelt gép.
Az akkumulátor lehet a használt laptop legnagyobb buktatója
A használt laptop akkumulátora az egyik legfontosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott alkatrész. Hiába működik tökéletesen a számítógép, ha töltő nélkül már csak rövid ideig használható. A lítiumion-akkumulátorok kapacitása az évek során fokozatosan csökken. Egy többéves laptop ezért akkor is rendelkezhet jelentősen elhasználódott akkumulátorral, ha a külseje szinte újszerű, hívja fel a figyelmet az Engadget. Vásárlás előtt célszerű megkérdezni, hogy a felújítás során kicserélték-e az akkumulátort, illetve mekkora annak jelenlegi kapacitása az eredetihez képest. Windows alatt az akkumulátor állapotáról részletes jelentés is készíthető. Ehhez a Parancssorban a következő utasítást kell megadni: powercfg /batteryreport A létrejövő jelentésben a tervezett kapacitás (Design Capacity) és a jelenlegi teljes töltési kapacitás (Full Charge Capacity) összehasonlításával felmérhető az akkumulátor elhasználódása. Ha például az eredetileg 50 Wh kapacitású akkumulátor már csak 30 Wh energiát képes tárolni, akkor az eredeti kapacitásának mindössze 60 százalékát őrizte meg. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha a laptopot rendszeresen hordozni szeretnénk. Aki viszont szinte mindig az íróasztalánál, hálózati töltőről használja a gépet, annak kevésbé lehet fontos az akkumulátor állapota.
A külső sérülésekre is érdemes odafigyelni
Egy felújított laptopon előfordulhatnak karcolások, kisebb kopások vagy más használati nyomok. Ezek önmagukban még nem jelentenek problémát, és akár kedvezőbb vételárat is eredményezhetnek. Más a helyzet a repedt burkolattal, a meglazult zsanérokkal vagy a sérült kijelzővel. Ezek már komolyabb hibákra utalhatnak, javításuk pedig jelentős kiadást okozhat.
Ha lehetőség van a laptop személyes kipróbálására, érdemes alaposan ellenőrizni a működését. Próbáljuk ki a billentyűzet összes gombját, az érintőpadot, a hangszórókat, a webkamerát és a csatlakozókat. A kijelzőt világos és sötét háttérrel is célszerű megnézni, mert így könnyebben észrevehetők a pixelhibák és az elszíneződések.
Fontos az is, hogy a töltő megfelelően működjön, a készülék gond nélkül csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz, és ne legyen rajta korábbi tulajdonoshoz kötődő aktiválási zárolás.
Nem mindegy, milyen régi a laptop
A használt laptop vásárlásának másik fontos szempontja a készülék életkora. Egy régebbi számítógép ugyan olcsó lehet, de nem biztos, hogy megfelel a mai szoftverek követelményeinek. Különösen fontos ellenőrizni a Windows 11 kompatibilitását. A Windows 10 általános támogatása ugyanis 2025. október 14-én megszűnt, így a rendszer már nem kapja meg automatikusan a korábban megszokott biztonsági frissítéseket.
A hardveres felszereltséget is érdemes átgondolni. Általános használatra ma már célszerű legalább 8 GB, lehetőség szerint inkább 16 GB memóriával és SSD-meghajtóval szerelt laptopot keresni. Arra is figyelni kell, hogy a memória és a háttértár később bővíthető-e. Egyes modellekben ezek az alkatrészek könnyen cserélhetők, más készülékekben viszont a memória az alaplapra van forrasztva.
Garancia nélkül könnyen elúszhat a megtakarítás
A felújított laptopok vásárlásakor a garancia és a szavatosság feltételeit sem szabad figyelmen kívül hagyni. A magyarországi kereskedők között is találhatók olyanok, amelyek egy- vagy akár kétéves önkéntes garanciát kínálnak a felújított számítógépekre. A feltételek azonban eltérhetnek, különösen az akkumulátor és más kopóalkatrészek esetében. Kereskedőtől vásárolt használt termékeknél a jogszabály szerinti kellékszavatosság is védi a fogyasztót. Ennek időtartama főszabály szerint két év, de használt termék esetében a felek ennél rövidebb, legalább egyéves időtartamban is megállapodhatnak. Internetes vásárlásnál a fogyasztót főszabály szerint 14 napos indokolás nélküli elállási jog is megilleti, ha vállalkozástól vásárol.
Magánszemélytől történő vásárlás esetén sem marad teljesen védelem nélkül a vevő. A Polgári Törvénykönyv alapján főszabály szerint egy évig érvényesíthető kellékszavatossági igény, ha a laptopnak már az átadáskor olyan hibája volt, amelyről a vásárló nem tudott, és amelyet nem is kellett felismernie. A hiba eredetét azonban rendszerint a vevőnek kell bizonyítania.
Mikor jobb mégis új laptopot venni?
Bár a felújított laptop sokak számára jó választás lehet, nem minden felhasználónak éri meg.
- Aki a legújabb játékokkal szeretne játszani,
- komoly videószerkesztéssel foglalkozik,
- vagy különösen hosszú akkumulátoros üzemidőt vár el,
annak gyakran célszerűbb egy korszerűbb, új modellt választania. A felújított laptop vásárlása megéri, ha a kedvező ár mellé megfelelő műszaki állapot, elegendő teljesítmény és megbízható kereskedő társul. Néhány karcolás miatt nem feltétlenül kell lemondani egy jó vételről, egy elhasználódott akkumulátor vagy elavult operációs rendszer viszont már komoly figyelmeztető jel lehet.
A Windows 11 telepítéséhez többek között megfelelő processzorra és TPM 2.0 támogatásra van szükség. Nem minden régi laptop felel meg ezeknek a követelményeknek. Ezért egy olcsó, kizárólag Windows 10 használatára alkalmas számítógép megvásárlása hosszabb távon rossz döntés lehet.