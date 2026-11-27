Banki értesítések, számlák, személyes beszélgetések, egészségügyi dokumentumok és különböző internetes szolgáltatásokhoz tartozó belépési kódok – rengeteg bizalmas információt tárolunk elektronikus postafiókunkban. Nem véletlen, hogy a Gmail a kiberbűnözők egyik vonzó célpontja. Informatikai biztonsági szakemberek most egy különösen alattomos módszerre hívták fel a figyelmet, amelynek segítségével a támadók észrevétlenül megszerezhetik az áldozatok elektronikus leveleit. A Remus névre keresztelt adatlopó kártevő azért is veszélyes, mert az egyik leggyakrabban javasolt biztonsági intézkedés, a jelszó megváltoztatása önmagában nem szünteti meg a fenyegetést, számolt be róla a BleepingComputer.
Ártalmatlan bővítménynek álcázza magát a Gmail-leveleket lopó kártevő
A kiberbűnözők november elején még azzal büszkélkedtek, hogy a Google levelezőszolgáltatásának egy korábban ismeretlen biztonsági hibáját fedezték fel. A Gen Digital informatikai biztonsági szakembereinek vizsgálata azonban egészen másra derített fényt.
A bővítmény a Google Sheets, vagyis a Google Táblázatok nevét használja, így első pillantásra könnyen egy ártalmatlan, hivatalos Google-alkalmazásnak tűnhet. Valódi feladata azonban egészen más: a háttérben folyamatosan figyeli a Gmail-postafiókot. A kártevő percenként ellenőrzi, hogy érkezett-e új, olvasatlan levél, ráadásul akár tíz bejelentkezett Gmail-fiókot is képes figyelni. Az üzenetek tartalmát, tárgyát és feladójának adatait továbbítja a támadóknak.
Miért nem elég a Gmail-jelszó megváltoztatása?
Ha arra gyanakszunk, hogy illetéktelenek fértek hozzá a Google-fiókunkhoz, az egyik első és legfontosabb teendőnk a jelszó megváltoztatása. Ebben az esetben azonban ez önmagában kevés. A kártékony böngészőbővítmény ugyanis nem a jelszavunk ismeretében fér hozzá a leveleinkhez, hanem azt használja ki, hogy mi magunk már bejelentkeztünk a Gmailbe. Amikor kijelentkezünk, az adatlopás megszakad. A kártevő azonban továbbra is ott rejtőzhet a számítógépünkön, és amint az új jelszóval ismét bejelentkezünk, folytathatja a kémkedést.
Mindez azért is aggasztó, mert az elektronikus levelezésünk más internetes fiókjainkhoz is kulcsot jelenthet. Számos szolgáltatás e-mailben küldi ki a jelszó-visszaállításhoz szükséges hivatkozásokat és az egyszer használatos biztonsági kódokat. Ezek megszerzése további visszaélésekre adhat lehetőséget.
Ezt érdemes ellenőrizni a Google Chrome böngészőben
Szerencsére néhány egyszerű lépéssel mi magunk is ellenőrizhetjük, hogy milyen bővítmények működnek a számítógépünkön.
- Nyissuk meg a Google Chrome böngészőt.
- A címsorba írjuk be a chrome://extensions címet, majd nyomjuk meg az Enter billentyűt. (vagy jobb felső sarok három pötty → Bővítmények → bővítmények kezelése)
- Nézzük át alaposan a telepített bővítmények listáját.
- Keressünk olyan bővítményeket, amelyeket nem mi telepítettünk, vagy amelyeknek nem ismerjük a rendeltetését.
- Ellenőrizzük azt is, hogy nincs-e a tudtunk nélkül bekapcsolva a fejlesztői mód.
Különösen gyanús lehet egy ismeretlen eredetű, Google Sheets nevű bővítmény. A Google valódi táblázatkezelő szolgáltatása természetesen nem jelent veszélyt, a kiberbűnözők csupán visszaélnek annak nevével.
Mit tehetünk, ha fertőzésre gyanakszunk?
Ha gyanús böngészőbővítményt találunk, ne elégedjünk meg annak eltávolításával, hiszen az azt telepítő adatlopó kártevő továbbra is jelen lehet a számítógépen.
- A fertőzésgyanús eszközön ne jelentkezzünk be ismét a levelezésünkbe, amíg meg nem győződtünk annak biztonságáról.
- Egy másik, megbízható eszközről változtassuk meg a Google-fiókunk jelszavát, ellenőrizzük a bejelentkezett eszközöket, és jelentkeztessük ki azokat, amelyekhez nem ismerjük fel a hozzáférést. Érdemes a Gmail automatikus levéltovábbítási beállításait is átnézni.
- A fertőzésgyanús számítógépen futtassunk teljes körű víruskeresést. Súlyosabb esetben akár az operációs rendszer újratelepítésére is szükség lehet.
- A megelőzés érdekében pedig továbbra is fontos, hogy kizárólag megbízható forrásból töltsünk le programokat, rendszeresen frissítsük a böngészőnket, és használjunk kétlépcsős azonosítást.
Utóbbi ugyan jelentősen növeli a Google-fiók biztonságát, de természetesem egy már megfertőzött számítógép megtisztítását nem helyettesíti.
A támadás kulcsa valójában egy kártékony Chrome-bővítmény, amelyet a Remus a felhasználó tudta nélkül telepíthet a számítógépre.