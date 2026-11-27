Banki értesítések, számlák, személyes beszélgetések, egészségügyi dokumentumok és különböző internetes szolgáltatásokhoz tartozó belépési kódok – rengeteg bizalmas információt tárolunk elektronikus postafiókunkban. Nem véletlen, hogy a Gmail a kiberbűnözők egyik vonzó célpontja. Informatikai biztonsági szakemberek most egy különösen alattomos módszerre hívták fel a figyelmet, amelynek segítségével a támadók észrevétlenül megszerezhetik az áldozatok elektronikus leveleit. A Remus névre keresztelt adatlopó kártevő azért is veszélyes, mert az egyik leggyakrabban javasolt biztonsági intézkedés, a jelszó megváltoztatása önmagában nem szünteti meg a fenyegetést, számolt be róla a BleepingComputer.

Gmail: új kártevő lopja a leveleket, a jelszócsere sem elég (illusztráció) Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Ártalmatlan bővítménynek álcázza magát a Gmail-leveleket lopó kártevő

A kiberbűnözők november elején még azzal büszkélkedtek, hogy a Google levelezőszolgáltatásának egy korábban ismeretlen biztonsági hibáját fedezték fel. A Gen Digital informatikai biztonsági szakembereinek vizsgálata azonban egészen másra derített fényt.

A bővítmény a Google Sheets, vagyis a Google Táblázatok nevét használja, így első pillantásra könnyen egy ártalmatlan, hivatalos Google-alkalmazásnak tűnhet. Valódi feladata azonban egészen más: a háttérben folyamatosan figyeli a Gmail-postafiókot. A kártevő percenként ellenőrzi, hogy érkezett-e új, olvasatlan levél, ráadásul akár tíz bejelentkezett Gmail-fiókot is képes figyelni. Az üzenetek tartalmát, tárgyát és feladójának adatait továbbítja a támadóknak.

Miért nem elég a Gmail-jelszó megváltoztatása?

Ha arra gyanakszunk, hogy illetéktelenek fértek hozzá a Google-fiókunkhoz, az egyik első és legfontosabb teendőnk a jelszó megváltoztatása. Ebben az esetben azonban ez önmagában kevés. A kártékony böngészőbővítmény ugyanis nem a jelszavunk ismeretében fér hozzá a leveleinkhez, hanem azt használja ki, hogy mi magunk már bejelentkeztünk a Gmailbe. Amikor kijelentkezünk, az adatlopás megszakad. A kártevő azonban továbbra is ott rejtőzhet a számítógépünkön, és amint az új jelszóval ismét bejelentkezünk, folytathatja a kémkedést.

Mindez azért is aggasztó, mert az elektronikus levelezésünk más internetes fiókjainkhoz is kulcsot jelenthet. Számos szolgáltatás e-mailben küldi ki a jelszó-visszaállításhoz szükséges hivatkozásokat és az egyszer használatos biztonsági kódokat. Ezek megszerzése további visszaélésekre adhat lehetőséget.

Ezt érdemes ellenőrizni a Google Chrome böngészőben

Szerencsére néhány egyszerű lépéssel mi magunk is ellenőrizhetjük, hogy milyen bővítmények működnek a számítógépünkön.

Nyissuk meg a Google Chrome böngészőt.

A címsorba írjuk be a chrome://extensions címet, majd nyomjuk meg az Enter billentyűt. (vagy jobb felső sarok három pötty → Bővítmények → bővítmények kezelése)

Nézzük át alaposan a telepített bővítmények listáját.

Keressünk olyan bővítményeket, amelyeket nem mi telepítettünk, vagy amelyeknek nem ismerjük a rendeltetését.

Ellenőrizzük azt is, hogy nincs-e a tudtunk nélkül bekapcsolva a fejlesztői mód.

Különösen gyanús lehet egy ismeretlen eredetű, Google Sheets nevű bővítmény. A Google valódi táblázatkezelő szolgáltatása természetesen nem jelent veszélyt, a kiberbűnözők csupán visszaélnek annak nevével.