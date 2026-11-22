Biztosan sokakkal előfordult már, hogy egy e-mail elküldése után néhány másodperccel vették észre: rossz címzettet választottak, elfelejtettek csatolni egy fontos dokumentumot, vagy olyasmit írtak, amit jobb lett volna átgondolni. Ilyenkor könnyű pánikba esni, pedig a Gmail küldés visszavonása funkció éppen az ilyen helyzetekre kínál megoldást. Ráadásul egy egyszerű beállítással jelentősen megnövelhetjük a rendelkezésünkre álló időt.

A Gmail küldés visszavonása lehetséges, akár 30 másodpercünk is lehet rá (az illusztrációnak használt képen a Gmail asztali alkalmazása látható egy MacBookon)

Fotó: Justin Morgan / Unsplash

Hogyan lehet visszavonni egy elküldött Gmail-levelet?

A Google levelezőszolgáltatásában az e-mail elküldése után rövid időre megjelenik egy értesítés, amely lehetőséget ad a küldés megszakítására.

Így kijavíthatjuk az elírásokat, módosíthatjuk a címzettet, vagy hozzáadhatjuk a hiányzó mellékletet, mielőtt újra elküldenénk a levelet. A lehetőség a Gmail mobilalkalmazásában is működik. Androidon és iPhone-on az elküldés után a képernyő alján megjelenő „Visszavonás” gombot kell megérinteni. Van azonban egy fontos korlátozás: a Gmail alapértelmezés szerint mindössze öt másodpercet biztosít a küldés visszavonására. Ez sokszor éppen arra elég, hogy észrevegyük a hibát, de arra már nem feltétlenül, hogy időben reagáljunk.

Gmail küldés visszavonása: így állíthatod be, hogy 30 másodperced legyen rá

Szerencsére a Gmail beállításaiban meghosszabbíthatjuk azt az időt, ameddig még visszavonhatjuk egy e-mail elküldését. A Google négy lehetőséget kínál: 5, 10, 20 vagy 30 másodpercet. A Gmail küldés visszavonása 30 másodpercig is működő lehetőség, ha az alábbi lépéseket követjük:

Nyissuk meg a Gmailt számítógépen, böngészőből. Kattintsunk a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, majd válasszuk az Az összes beállítás megtekintése lehetőséget. Az Általános lapon keressük meg a Küldés visszavonása beállítást. A legördülő menüben válasszuk ki a 30 másodperces időtartamot (persze valamelyik másik lehetőséget is választhatod itt) Görgessünk az oldal aljára, majd kattintsunk a Változtatások mentése gombra.

Ezzel a Gmail a korábbi öt helyett akár harminc másodpercet is biztosít arra, hogy meggondoljuk magunkat. A módosítást a Gmail böngészős felületén lehet elvégezni, a küldés visszavonása viszont mobilon is használható.