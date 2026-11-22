Biztosan sokakkal előfordult már, hogy egy e-mail elküldése után néhány másodperccel vették észre: rossz címzettet választottak, elfelejtettek csatolni egy fontos dokumentumot, vagy olyasmit írtak, amit jobb lett volna átgondolni. Ilyenkor könnyű pánikba esni, pedig a Gmail küldés visszavonása funkció éppen az ilyen helyzetekre kínál megoldást. Ráadásul egy egyszerű beállítással jelentősen megnövelhetjük a rendelkezésünkre álló időt.
Hogyan lehet visszavonni egy elküldött Gmail-levelet?
A Google levelezőszolgáltatásában az e-mail elküldése után rövid időre megjelenik egy értesítés, amely lehetőséget ad a küldés megszakítására.
Így kijavíthatjuk az elírásokat, módosíthatjuk a címzettet, vagy hozzáadhatjuk a hiányzó mellékletet, mielőtt újra elküldenénk a levelet. A lehetőség a Gmail mobilalkalmazásában is működik. Androidon és iPhone-on az elküldés után a képernyő alján megjelenő „Visszavonás” gombot kell megérinteni. Van azonban egy fontos korlátozás: a Gmail alapértelmezés szerint mindössze öt másodpercet biztosít a küldés visszavonására. Ez sokszor éppen arra elég, hogy észrevegyük a hibát, de arra már nem feltétlenül, hogy időben reagáljunk.
Gmail küldés visszavonása: így állíthatod be, hogy 30 másodperced legyen rá
Szerencsére a Gmail beállításaiban meghosszabbíthatjuk azt az időt, ameddig még visszavonhatjuk egy e-mail elküldését. A Google négy lehetőséget kínál: 5, 10, 20 vagy 30 másodpercet. A Gmail küldés visszavonása 30 másodpercig is működő lehetőség, ha az alábbi lépéseket követjük:
- Nyissuk meg a Gmailt számítógépen, böngészőből.
- Kattintsunk a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, majd válasszuk az Az összes beállítás megtekintése lehetőséget.
- Az Általános lapon keressük meg a Küldés visszavonása beállítást.
- A legördülő menüben válasszuk ki a 30 másodperces időtartamot (persze valamelyik másik lehetőséget is választhatod itt)
- Görgessünk az oldal aljára, majd kattintsunk a Változtatások mentése gombra.
Ezzel a Gmail a korábbi öt helyett akár harminc másodpercet is biztosít arra, hogy meggondoljuk magunkat. A módosítást a Gmail böngészős felületén lehet elvégezni, a küldés visszavonása viszont mobilon is használható.
Tényleg lehetséges egy elküldött email visszavonása?
Itt érdemes tisztázni egy gyakori félreértést. A Gmail valójában nem képes visszahozni egy olyan levelet, amely már megérkezett a címzett postafiókjába, hívja fel rá a figyelmet az Engadget.
A funkció működése ennél egyszerűbb: a Gmail rövid ideig késlelteti az üzenet tényleges elküldését, és ezalatt lehetőséget biztosít a folyamat megszakítására.
Ha tehát a visszavonásra rendelkezésre álló idő lejárt, az üzenetet már nem lehet ezzel a módszerrel eltüntetni a címzett postafiókjából. Ez akkor is igaz, ha a másik fél még nem nyitotta meg a levelet. Ha viszont időben megnyomjuk a „Visszavonás” gombot, a levél nem jut el a címzetthez, aki értesítést sem kap a megszakított küldésről. A hosszabb visszavonási idő különösen hasznos lehet munkahelyi levelezésnél, fontos dokumentumok továbbításakor vagy olyan üzeneteknél, amelyek személyes adatokat tartalmaznak. Egy véletlenül rossz címzettnek küldött email egy hiányzó melléklet vagy egy elhamarkodott válasz kellemetlen következményekkel járhat. A félperces késleltetés ugyan nem véd meg minden hibától, de lehetőséget ad arra, hogy még időben észrevegyük.
Számítógépen a Gmail ablakának bal alsó sarkában az „Üzenet elküldve” felirat mellett találjuk a „Visszavonás” lehetőséget. Ha erre időben rákattintunk, a levél küldése megszakad, az üzenet pedig ismét szerkeszthetővé válik.