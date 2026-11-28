Újabb veszély fenyegeti az internetezőket: a Bitdefender kiberbiztonsági szakemberei egy olyan adatlopó kártevőt fedeztek fel, amely nemcsak a közösségi oldalakon használt fiókjainkat veszélyezteti, hanem a Gmail és az Outlook levelezésünkbe is betekinthet. A SYS010 névre keresztelt vírus ráadásul olyan módon férkőzik be a számítógépünkre, hogy jó eséllyel észre sem vesszük a fertőzést. A csalók ingyenes, animált számítógépes háttérképeket kínáló alkalmazásokat reklámoznak a Facebookon és a Meta hirdetési felületein. A megtévesztés különösen hatásos, hiszen a letöltött program valóban működik, miközben a háttérben észrevétlenül kártékony összetevők kerülnek a Windows rendszerű számítógépre.

Gmail: új vírus lopja és törli a felhasználók leveleit- Fotó: Solen Feyissa / Pexels

Így férhetnek hozzá a Gmail-leveleinkhez

A támadás egyik legveszélyesebb eleme, hogy a kártevő visszaél a Google Chrome, a Microsoft Edge és a Mozilla Firefox vállalati felügyeleti funkcióival. Ezeket eredetileg arra találták ki, hogy a munkahelyi informatikusok központilag kezelhessék a dolgozók böngészőit. A bűnözők azonban ugyanezt a lehetőséget használják fel arra, hogy rosszindulatú böngészőbővítményeket juttassanak az áldozatok számítógépére, amelyeket aztán a felhasználók a megszokott módon nem tudnak eltávolítani. A Chrome-ban az egyik ilyen kártékony bővítmény a Docs Helper nevet viseli, és megjelenésével is a Google dokumentumkezelő szolgáltatására emlékeztet. A kártevő a bejelentkezéshez kapcsolódó böngészős sütiket is ellophatja. Ezek olyan információkat tárolhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy ne kelljen minden alkalommal újra bejelentkeznünk egy-egy internetes szolgáltatásba.

Ha ezek illetéktelen kezekbe kerülnek, a támadók akár a jelszó ismerete nélkül, a kétlépcsős azonosítást megkerülve is hozzáférhetnek egyes fiókjainkhoz.

Még a figyelmeztető e-maileket is törölhetik

A Google Chrome-ba települő rosszindulatú bővítmény a Gmail és az Outlook legutóbbi leveleinek tartalmát is képes megszerezni, sőt bizonyos üzeneteket véglegesen törölhet, hívja fel a figyelmet a BleepingComputer. Ez azért különösen veszélyes, mert a csalók így eltüntethetik azokat a biztonsági értesítéseket is, amelyek egy illetéktelen bejelentkezésre vagy más gyanús tevékenységre figyelmeztetnének bennünket. Az e-mailben érkező belépési kódok megszerzése pedig további internetes fiókjainkat sodorhatja veszélybe. A támadás elsődleges célpontjai a Facebook üzleti és hirdetési fiókjai, amelyek megszerzésével a bűnözők akár az áldozatok pénzén is újabb csalárd hirdetéseket indíthatnak.

Ha ezt látod a böngészőben, legyél óvatos!

Érdemes időnként megnyitni a Google Chrome jobb felső sarkában található hárompontos menüt. Amennyiben a menüben váratlanul megjelenik az „A szervezete kezeli” felirat, miközben saját, otthoni számítógépünket használjuk, ajánlott utánajárni, mi okozta a változást. Munkahelyi számítógépeken természetesen teljesen normális lehet ez az üzenet, és otthoni gépeken sem feltétlenül jelent vírusfertőzést. Ha fertőzésre gyanakszunk, az alábbi lépéseket érdemes megtenni:

Ellenőrizzük, hogy nem jelentek-e meg ismeretlen bővítmények a böngészőnkben.

Futtassunk teljes körű víruskeresést a számítógépen.

Ellenőrizzük a Google- és Microsoft-fiókunkhoz kapcsolódó eszközöket és a legutóbbi bejelentkezéseket.

Egy másik, biztonságos eszközről jelentkeztessük ki az illetéktelen eszközöket, és változtassuk meg a jelszavainkat.

Ellenőrizzük levelezésünk továbbítási szabályait és biztonsági beállításait.

Fontos, hogy a jelszó megváltoztatása önmagában nem feltétlenül elegendő: amíg a kártevő a számítógépünkön marad, fennáll az újabb adatlopás veszélye. A Gmail és az Outlook biztonsága érdekében egyébként továbbra is ajánlott a kétlépcsős azonosítás használata, amely számos más támadási módszer ellen hatékony védelmet nyújt.