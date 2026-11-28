Újabb veszély fenyegeti az internetezőket: a Bitdefender kiberbiztonsági szakemberei egy olyan adatlopó kártevőt fedeztek fel, amely nemcsak a közösségi oldalakon használt fiókjainkat veszélyezteti, hanem a Gmail és az Outlook levelezésünkbe is betekinthet. A SYS010 névre keresztelt vírus ráadásul olyan módon férkőzik be a számítógépünkre, hogy jó eséllyel észre sem vesszük a fertőzést. A csalók ingyenes, animált számítógépes háttérképeket kínáló alkalmazásokat reklámoznak a Facebookon és a Meta hirdetési felületein. A megtévesztés különösen hatásos, hiszen a letöltött program valóban működik, miközben a háttérben észrevétlenül kártékony összetevők kerülnek a Windows rendszerű számítógépre.
Így férhetnek hozzá a Gmail-leveleinkhez
A támadás egyik legveszélyesebb eleme, hogy a kártevő visszaél a Google Chrome, a Microsoft Edge és a Mozilla Firefox vállalati felügyeleti funkcióival. Ezeket eredetileg arra találták ki, hogy a munkahelyi informatikusok központilag kezelhessék a dolgozók böngészőit. A bűnözők azonban ugyanezt a lehetőséget használják fel arra, hogy rosszindulatú böngészőbővítményeket juttassanak az áldozatok számítógépére, amelyeket aztán a felhasználók a megszokott módon nem tudnak eltávolítani. A Chrome-ban az egyik ilyen kártékony bővítmény a Docs Helper nevet viseli, és megjelenésével is a Google dokumentumkezelő szolgáltatására emlékeztet. A kártevő a bejelentkezéshez kapcsolódó böngészős sütiket is ellophatja. Ezek olyan információkat tárolhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy ne kelljen minden alkalommal újra bejelentkeznünk egy-egy internetes szolgáltatásba.
Ha ezek illetéktelen kezekbe kerülnek, a támadók akár a jelszó ismerete nélkül, a kétlépcsős azonosítást megkerülve is hozzáférhetnek egyes fiókjainkhoz.
Még a figyelmeztető e-maileket is törölhetik
A Google Chrome-ba települő rosszindulatú bővítmény a Gmail és az Outlook legutóbbi leveleinek tartalmát is képes megszerezni, sőt bizonyos üzeneteket véglegesen törölhet, hívja fel a figyelmet a BleepingComputer. Ez azért különösen veszélyes, mert a csalók így eltüntethetik azokat a biztonsági értesítéseket is, amelyek egy illetéktelen bejelentkezésre vagy más gyanús tevékenységre figyelmeztetnének bennünket. Az e-mailben érkező belépési kódok megszerzése pedig további internetes fiókjainkat sodorhatja veszélybe. A támadás elsődleges célpontjai a Facebook üzleti és hirdetési fiókjai, amelyek megszerzésével a bűnözők akár az áldozatok pénzén is újabb csalárd hirdetéseket indíthatnak.
Ha ezt látod a böngészőben, legyél óvatos!
Érdemes időnként megnyitni a Google Chrome jobb felső sarkában található hárompontos menüt. Amennyiben a menüben váratlanul megjelenik az „A szervezete kezeli” felirat, miközben saját, otthoni számítógépünket használjuk, ajánlott utánajárni, mi okozta a változást. Munkahelyi számítógépeken természetesen teljesen normális lehet ez az üzenet, és otthoni gépeken sem feltétlenül jelent vírusfertőzést. Ha fertőzésre gyanakszunk, az alábbi lépéseket érdemes megtenni:
- Ellenőrizzük, hogy nem jelentek-e meg ismeretlen bővítmények a böngészőnkben.
- Futtassunk teljes körű víruskeresést a számítógépen.
- Ellenőrizzük a Google- és Microsoft-fiókunkhoz kapcsolódó eszközöket és a legutóbbi bejelentkezéseket.
- Egy másik, biztonságos eszközről jelentkeztessük ki az illetéktelen eszközöket, és változtassuk meg a jelszavainkat.
- Ellenőrizzük levelezésünk továbbítási szabályait és biztonsági beállításait.
Fontos, hogy a jelszó megváltoztatása önmagában nem feltétlenül elegendő: amíg a kártevő a számítógépünkön marad, fennáll az újabb adatlopás veszélye. A Gmail és az Outlook biztonsága érdekében egyébként továbbra is ajánlott a kétlépcsős azonosítás használata, amely számos más támadási módszer ellen hatékony védelmet nyújt.
Nem tanácsos közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekből számítógépes programokat letölteni. Kizárólag megbízható, hivatalos forrásból szerezzünk be alkalmazásokat, és ne hagyjunk jóvá olyan rendszergazdai engedélykéréseket, amelyeknek nem értjük a célját.