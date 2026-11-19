A Google Chrome az egyik legismertebb internetes böngésző, amelynek azonban van egy sokat emlegetett hátránya: különösen sok megnyitott weboldal mellett jelentős mennyiségű memóriát használhat. Ez főleg a régebbi, kevesebb memóriával rendelkező számítógépeken okozhat problémát. Ilyenkor a böngésző lassabban reagálhat, akadozhat a lapok közötti váltás, és más programok működése is nehézkesebbé válhat. A probléma egyik lehetséges megoldása a Chrome beépített Memóriatakarékos funkciója, amely néhány kattintással bekapcsolható, és segíthet a Google Chrome gyorsítása kapcsán. A PCWorld szerint különösen a funkció legerősebb beállítását érdemes kipróbálni, ha a böngésző sok megnyitott lap mellett rendszeresen belassul.

Google Chrome gyorsítása: egy beállítás segíthet, ha lassú a böngésző

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Miért lassulhat be a Google Chrome?

A Chrome memóriahasználata nagymértékben függ attól, hogy hány weboldalt tartunk egyszerre megnyitva, és azok milyen tartalmakat futtatnak. Egy egyszerű szöveges oldal jellemzően kevesebb erőforrást igényel, mint egy videókat, animációkat vagy összetett internetes alkalmazásokat futtató webhely.

Ráadásul a háttérben megnyitott böngészőlapok is foglalhatnak memóriát, akkor is, ha éppen nem nézzük őket.

Ha egyszerre több tucat lap van nyitva, a Google Chrome memóriahasználata jelentősen megnőhet. Amennyiben a számítógép rendelkezésére álló RAM kezd elfogyni, a rendszer más módokon próbálhatja kezelni a memóriaigényt, ami lassuláshoz vezethet. Éppen ezért nem feltétlenül a számítógép teljesítményével van baj, ha a Chrome belassul. Sokszor elegendő a böngésző erőforrás-felhasználását csökkenteni.

Google Chrome gyorsítása: ezt a beállítást érdemes megváltoztatni

A Google Chrome rendelkezik egy Memóriatakarékos nevű funkcióval, amely automatikusan felszabadíthatja a használaton kívüli böngészőlapok által lefoglalt memória egy részét.

A beállítás aktiválásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

Nyissuk meg a Google Chrome böngészőt a számítógépen. Kattintsunk a jobb felső sarokban található három pontra. Válasszuk a Beállítások menüpontot. A bal oldali menüben kattintsunk a Teljesítmény lehetőségre. Keressük meg a Memóriatakarékos funkciót, és kapcsoljuk be. Válasszuk ki a számunkra megfelelő memóriatakarékossági szintet.

A Google jelenleg három memóriatakarékossági szintet kínál:

Mérsékelt: a böngésző hosszabb idő után helyezi inaktív állapotba a nem használt lapokat.

a böngésző hosszabb idő után helyezi inaktív állapotba a nem használt lapokat. Kiegyensúlyozott: a memóriahasználat csökkentése és a kényelmes böngészés közötti kompromisszumot kínálja. Ezt ajánlja alapvetően a Google.

a memóriahasználat csökkentése és a kényelmes böngészés közötti kompromisszumot kínálja. Ezt ajánlja alapvetően a Google. Maximális: a háttérben lévő lapok rövidebb idő után válnak inaktívvá, így a böngésző több memóriát szabadíthat fel.

Ha a Chrome rendszeresen belassul, és sok böngészőlapot tartunk nyitva, érdemes kipróbálni a Maximális beállítást. Ha viszont fontos, hogy a háttérben megnyitott oldalak hosszabb ideig aktívak maradjanak, a Kiegyensúlyozott mód lehet a jobb választás.