A Google Chrome az egyik legismertebb internetes böngésző, amelynek azonban van egy sokat emlegetett hátránya: különösen sok megnyitott weboldal mellett jelentős mennyiségű memóriát használhat. Ez főleg a régebbi, kevesebb memóriával rendelkező számítógépeken okozhat problémát. Ilyenkor a böngésző lassabban reagálhat, akadozhat a lapok közötti váltás, és más programok működése is nehézkesebbé válhat. A probléma egyik lehetséges megoldása a Chrome beépített Memóriatakarékos funkciója, amely néhány kattintással bekapcsolható, és segíthet a Google Chrome gyorsítása kapcsán. A PCWorld szerint különösen a funkció legerősebb beállítását érdemes kipróbálni, ha a böngésző sok megnyitott lap mellett rendszeresen belassul.
Miért lassulhat be a Google Chrome?
A Chrome memóriahasználata nagymértékben függ attól, hogy hány weboldalt tartunk egyszerre megnyitva, és azok milyen tartalmakat futtatnak. Egy egyszerű szöveges oldal jellemzően kevesebb erőforrást igényel, mint egy videókat, animációkat vagy összetett internetes alkalmazásokat futtató webhely.
Ráadásul a háttérben megnyitott böngészőlapok is foglalhatnak memóriát, akkor is, ha éppen nem nézzük őket.
Ha egyszerre több tucat lap van nyitva, a Google Chrome memóriahasználata jelentősen megnőhet. Amennyiben a számítógép rendelkezésére álló RAM kezd elfogyni, a rendszer más módokon próbálhatja kezelni a memóriaigényt, ami lassuláshoz vezethet. Éppen ezért nem feltétlenül a számítógép teljesítményével van baj, ha a Chrome belassul. Sokszor elegendő a böngésző erőforrás-felhasználását csökkenteni.
Google Chrome gyorsítása: ezt a beállítást érdemes megváltoztatni
A Google Chrome rendelkezik egy Memóriatakarékos nevű funkcióval, amely automatikusan felszabadíthatja a használaton kívüli böngészőlapok által lefoglalt memória egy részét.
A beállítás aktiválásához a következő lépéseket kell végrehajtani:
- Nyissuk meg a Google Chrome böngészőt a számítógépen.
- Kattintsunk a jobb felső sarokban található három pontra.
- Válasszuk a Beállítások menüpontot.
- A bal oldali menüben kattintsunk a Teljesítmény lehetőségre.
- Keressük meg a Memóriatakarékos funkciót, és kapcsoljuk be.
- Válasszuk ki a számunkra megfelelő memóriatakarékossági szintet.
A Google jelenleg három memóriatakarékossági szintet kínál:
- Mérsékelt: a böngésző hosszabb idő után helyezi inaktív állapotba a nem használt lapokat.
- Kiegyensúlyozott: a memóriahasználat csökkentése és a kényelmes böngészés közötti kompromisszumot kínálja. Ezt ajánlja alapvetően a Google.
- Maximális: a háttérben lévő lapok rövidebb idő után válnak inaktívvá, így a böngésző több memóriát szabadíthat fel.
Ha a Chrome rendszeresen belassul, és sok böngészőlapot tartunk nyitva, érdemes kipróbálni a Maximális beállítást. Ha viszont fontos, hogy a háttérben megnyitott oldalak hosszabb ideig aktívak maradjanak, a Kiegyensúlyozott mód lehet a jobb választás.
Hogyan működik a Chrome Memóriatakarékos funkciója?
A Memóriatakarékos funkció nem zárja be végleg a megnyitott weboldalakat. Ehelyett a háttérben lévő, egy ideje nem használt lapokat inaktív állapotba helyezi, és felszabadítja az általuk felhasznált memória egy részét. Ha később visszatérünk egy ilyen lapra, a Chrome automatikusan újratölti annak tartalmát. Ez különösen azoknak lehet hasznos, akik munka vagy tanulás közben rendszeresen több tucat weboldalt tartanak nyitva, de egyszerre csak néhányat használnak közülük.
A megoldásnak ugyanakkor van egy hátránya is: az inaktívvá tett lapokra visszatérve előfordulhat, hogy várni kell az oldal újratöltődésére. Emellett egyes weboldalakon a háttérben futó folyamatok is megszakadhatnak.
A Google ezért bizonyos tevékenységeknél eleve megakadályozza a lapok automatikus inaktiválását. Ilyen lehet például az aktív hang- vagy videólejátszás, a képernyőmegosztás, a folyamatban lévő letöltés vagy egy részben kitöltött űrlap.
Ezeket a weboldalakat érdemes kivételként kezelni
Előfordulhat, hogy egyes weboldalakat folyamatosan aktívan szeretnénk tartani, akkor is, amikor másik böngészőlapra váltunk. Ilyenek lehetnek például bizonyos online munkafelületek, folyamatos adatfrissítést igénylő alkalmazások vagy olyan oldalak, amelyeken nem szeretnénk megszakítani a háttérben zajló folyamatokat. A Chrome szerencsére erre is kínál megoldást.
A Beállítások → Teljesítmény menüpontban az Ezek a webhelyek mindig legyenek aktívak résznél megadhatjuk azokat a webhelyeket, amelyeket a Memóriatakarékos funkció nem helyezhet automatikusan inaktív állapotba. Így a memóriahasználat csökkentése mellett a fontos weboldalak működését is megőrizhetjük.
Mit tehetünk még, ha továbbra is lassú a Google Chrome?
A Memóriatakarékos funkció sok esetben segíthet, de nem minden teljesítményproblémára jelent megoldást. Ha a Google Chrome továbbra is lassú, érdemes ellenőrizni, hogy a böngésző legfrissebb verzióját használjuk-e. A felesleges bővítmények kikapcsolása vagy eltávolítása szintén javíthat a működésen, akárcsak a már nem szükséges böngészőlapok bezárása.
A Chrome saját feladatkezelője is segíthet kideríteni, melyik weboldal vagy bővítmény fogyasztja a legtöbb memóriát. Ez a böngésző menüjében, a További eszközök → Feladatkezelő útvonalon érhető el.
Fontos tudni, hogy a bemutatott Memóriatakarékos beállítás a Chrome számítógépes változatában érhető el. Az Androidon és iPhone-on futó Chrome alkalmazásban a teljesítmény ilyen módon nem szabályozható.
A beállítások közvetlenül is elérhetők, ha a Chrome címsorába beírjuk a következőt: chrome://settings/performance