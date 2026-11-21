A Google keresője hosszú évek óta az internet egyik legismertebb felülete: középen a vállalat logója, alatta a keresőmező, néhány gomb, és szinte semmi más. Most azonban jelentős változás kezdődik. A vállalat világszerte megkezdte az új Google kezdőlap bevezetését, amelyen a Gemini mesterséges intelligencia a korábbinál sokkal nagyobb szerepet kap. Az átalakítás nemcsak a kereső megjelenését érinti, hanem azt is, hogyan használhatjuk a Google szolgáltatását a mindennapokban.
Új funkciókat kap a Google kezdőlapja
A 9to5Google beszámolója szerint első pillantásra minden ismerős maradhat. A Google logója és a keresőmező továbbra is a képernyő közepén foglal helyet, a keresőmező alatt azonban új lehetőségek jelennek meg. A megszokott keresőgomb helyét olyan gyorsparancsok vehetik át, amelyekkel közvetlenül elérhetők a Gemini bizonyos funkciói. Ezek segítségével például
- mesterséges intelligenciával készíthetünk képeket,
- fájlokat elemezhetünk,
- vagy ötleteket kérhetünk különféle feladatokhoz.
Ez azt jelenti, hogy a Google kezdőlapja már nem kizárólag internetes keresések elindítására szolgálhat. Egyre inkább olyan felületté válik, ahol a felhasználók különböző feladatokat is elvégezhetnek a mesterséges intelligencia segítségével.
Az új Google kereső egyik legfontosabb újdonsága a képernyő bal oldalán megjelenő, összecsukható oldalsáv.
Ez a funkció elsősorban azoknak lehet hasznos, akik rendszeresen használják a Google AI-módját, vagyis a kereső mesterséges intelligenciára épülő, beszélgetős változatát. Az oldalsávban megjelenhetnek a korábbi AI-keresések, így egy korábban elkezdett témát anélkül folytathatunk, hogy mindent újra be kellene gépelnünk. Az új felületről további beszélgetések indítására és a korábbi keresési témák megnyitására is lehetőség nyílik. Például ha valaki egy külföldi utazás megtervezéséhez használja a Google AI-módját, később visszatérhet az eredeti kereséséhez, és további kérdéseket tehet fel a szállásokról, látnivalókról vagy közlekedési lehetőségekről. Az Engadget szerint az oldalsáv becsukható, így azoknak sem kell folyamatosan használniuk, akik a hagyományosabb, letisztult Google-felületet részesítik előnyben.
Miért alakítja át a Google a keresőjét?
A változás hátterében az áll, hogy az internetezők egyre gyakrabban használnak mesterséges intelligenciát olyan összetettebb feladatokhoz, amelyekre egyetlen kereséssel nem feltétlenül kapnak megfelelő választ. A hagyományos Google kereső elsősorban weboldalakat és találatokat sorol fel. Az AI-mód ezzel szemben képes összetettebb kérdéseket feldolgozni, több forrásból információt gyűjteni, és beszélgetésszerű formában válaszolni.
Robby Stein, a Google keresőjéért felelős egyik vezetője szerint a felhasználók egyre gyakrabban érkeznek olyan kérdésekkel, amelyeket nem lehet egyetlen lépésben megválaszolni. A vállalat tesztjei alapján az oldalsáv megkönnyítette, hogy az emberek folytassák a korábban megkezdett kereséseiket.
A Google ezzel tovább közelíti egymáshoz a hagyományos internetes keresést és a ChatGPT-hez hasonló mesterségesintelligencia-asszisztensek működését.
Mikor jelenik meg az új Google kereső Magyarországon?
A Google 2026. november 19-én jelentette be, hogy világszerte megkezdte az új, oldalsávval kiegészített kezdőlap bevezetését az asztali változatban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden magyar felhasználó egyszerre találkozik az új felülettel. A fejlesztés fokozatosan válik elérhetővé, ezért előfordulhat, hogy valakinél már megjelent, másnál viszont még a megszokott Google kezdőlap látható. Az új megjelenést számítógépen, a Google kezdőlapját megnyitva érdemes keresni. Ha a bal szélen feltűnik az új, kinyitható oldalsáv, azon keresztül elérhetők lehetnek a korábbi AI-keresések. A mobiltelefonos bevezetésről egyelőre nincs megerősített időpont. A hagyományos Google keresés mindeközben továbbra is használható. Az újítás elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akik a kereső mesterségesintelligencia-funkcióit is szeretnék kihasználni. Akiket idegesítenek, azoknak pedig ezt a cikkünket ajánljuk az eltüntetéséről.
Az új oldalsáv az AI-módhoz kapcsolódik: nem arról van szó, hogy a hagyományos Google kereső minden felhasználójánál automatikusan megjelenik a teljes korábbi keresési előzmény.