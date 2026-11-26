Két pert is indított a Google ellen a malajziai kommunikációs és multimédiás hatóság (MCMC), amely összesen 600 millió malajziai ringgit, azaz csaknem 146 millió dollár kártérítést követel az amerikai technológiai vállalattól. A hatóság szerint a Google nem tett eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek a YouTube-on megjelenő káros tartalmak eltávolításával kapcsolatban – írja a The Wall Street Journal.

Hatalmas bajba került a Google, súlyos vádakkal perelték be a techóriást

Fotó: Allen Boguslavsky / Pexels

Több ezer bejelentést hagyhatott figyelmen kívül a YouTube

A malajziai hatóság 2026. január 1. és október 28. között összesen 74 703 bejelentést küldött a videómegosztó platformnak. Ezek 99,8 százaléka online szerencsejátékkal kapcsolatos tartalmakra vonatkozott.

A hatóság közlése szerint

4950 bejelentésre egyáltalán nem érkezett válasz;

1468 esetben több mint harminc napig kellett várni az intézkedésre vagy a válaszra;

35 esetben még kilencven napnál is tovább húzódott az ügy.

Ugyanakkor több mint 32 ezer esetben egy napon belül reagált a YouTube vagy eltávolította a kifogásolt tartalmat.

Malajziában a szerencsejáték szigorú szabályozás alá esik, és csak meghatározott, törvényileg engedélyezett keretek között folytatható.

Egy bírósági végzés miatt is beperelték a Google-t

A második per egy ismert malajziai internetes személyiség, Wan Muhammad Azri Wan Deris, közismert nevén Papagomo videóihoz kapcsolódik.

A hatóság szerint a YouTube nem akadályozta meg megfelelően bizonyos felvételek újbóli közzétételét annak ellenére, hogy a Kuala Lumpur-i felsőbíróság június 19-én ideiglenes intézkedést rendelt el az ügyben.

A hatóság azt is szeretné elérni, hogy a Google a jövőben 24 órán belül azonosítsa és távolítsa el az érintett videós kifogásolt tartalmaihoz hasonló felvételeket, még akkor is, ha azokat más felhasználók töltik fel.

Megszólalt a YouTube is

A videómegosztó szóvivője közölte, hogy a vállalat betartja a helyi jogszabályokat, és felülvizsgálja a bejelentett tartalmakat.

A cég szerint egyszerre kell biztosítani a felhasználók biztonságát, a véleménynyilvánítás szabadságát és az információkhoz való hozzáférést. A vállalat egyeztetéseket folytat a malajziai kormánnyal.