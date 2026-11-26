Két pert is indított a Google ellen a malajziai kommunikációs és multimédiás hatóság (MCMC), amely összesen 600 millió malajziai ringgit, azaz csaknem 146 millió dollár kártérítést követel az amerikai technológiai vállalattól. A hatóság szerint a Google nem tett eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek a YouTube-on megjelenő káros tartalmak eltávolításával kapcsolatban – írja a The Wall Street Journal.
Több ezer bejelentést hagyhatott figyelmen kívül a YouTube
A malajziai hatóság 2026. január 1. és október 28. között összesen 74 703 bejelentést küldött a videómegosztó platformnak. Ezek 99,8 százaléka online szerencsejátékkal kapcsolatos tartalmakra vonatkozott.
A hatóság közlése szerint
- 4950 bejelentésre egyáltalán nem érkezett válasz;
- 1468 esetben több mint harminc napig kellett várni az intézkedésre vagy a válaszra;
- 35 esetben még kilencven napnál is tovább húzódott az ügy.
Ugyanakkor több mint 32 ezer esetben egy napon belül reagált a YouTube vagy eltávolította a kifogásolt tartalmat.
Malajziában a szerencsejáték szigorú szabályozás alá esik, és csak meghatározott, törvényileg engedélyezett keretek között folytatható.
Egy bírósági végzés miatt is beperelték a Google-t
A második per egy ismert malajziai internetes személyiség, Wan Muhammad Azri Wan Deris, közismert nevén Papagomo videóihoz kapcsolódik.
A hatóság szerint a YouTube nem akadályozta meg megfelelően bizonyos felvételek újbóli közzétételét annak ellenére, hogy a Kuala Lumpur-i felsőbíróság június 19-én ideiglenes intézkedést rendelt el az ügyben.
A hatóság azt is szeretné elérni, hogy a Google a jövőben 24 órán belül azonosítsa és távolítsa el az érintett videós kifogásolt tartalmaihoz hasonló felvételeket, még akkor is, ha azokat más felhasználók töltik fel.
Megszólalt a YouTube is
A videómegosztó szóvivője közölte, hogy a vállalat betartja a helyi jogszabályokat, és felülvizsgálja a bejelentett tartalmakat.
A cég szerint egyszerre kell biztosítani a felhasználók biztonságát, a véleménynyilvánítás szabadságát és az információkhoz való hozzáférést. A vállalat egyeztetéseket folytat a malajziai kormánnyal.
Különösen kényes időpontban indultak a perek
A jogi eljárások mindössze néhány héttel azután indultak, hogy a Google bejelentette: 2027-ben és 2028-ban összesen 15 milliárd dollárt tervez beruházni Malajziában.
A gigantikus befektetésből egyebek mellett adatközpontokat építenének, tisztaenergia-projekteket finanszíroznának, valamint a helyi munkaerő képzését is támogatnák.
Nem a Google az egyetlen technológiai vállalat, amely konfliktusba került a malajziai hatóságokkal. Korábban a TikTokot és a Facebookot is bírálták a károsnak ítélt internetes tartalmak miatt.
A mostani perek kimenetele egyelőre bizonytalan, a követelt kártérítésről még nem született bírósági döntés.