A legtöbben ugyanarra használják a Google Térképet: beírják az úti célt, elindítják a navigációt, majd követik az utasításokat. Pedig a népszerű alkalmazás számos olyan lehetőséget kínál, amelyekről sok felhasználó talán még nem is hallott. A Google Térkép (vagy angol nevén Google Maps) beállításai között olyan funkciók rejtőznek, amelyekkel pénzt és időt takaríthatunk meg, illetve kényelmesebbé tehetjük az autózást. Mutatunk hat hasznos Google Térkép-trükköt, amelyekhez nem kell külön alkalmazást telepíteni vagy előfizetést vásárolni. Néhány perc alatt bárki kipróbálhatja őket.
A Google Térkép az autónkhoz is igazíthatja az útvonalat
Kevesen tudják, hogy a Google Térkép útvonaltervezése az autó meghajtását is figyelembe tudja venni. Nem feltétlenül ugyanaz az útvonal a leggazdaságosabb egy benzines, dízelüzemű, hibrid vagy elektromos autónak. A szolgáltatás ezért lehetővé teszi a jármű meghajtásának kiválasztását. Ennek alapján olyan útvonalat is javasolhat, amelyen várhatóan kevesebb üzemanyagot vagy energiát fogyasztunk.
Így állíthatjuk be:
1. Nyissuk meg a Google Térkép alkalmazást.
2. Koppintsunk a profilképünkre.
3. Válasszuk a Beállítások menüpontot.
4. Keressük meg a Saját járművek menüt.
5. Állítsuk be, hogy benzines, dízel-, hibrid vagy elektromos autót használunk.
Érdemes a Navigáció beállításai között az üzemanyag-takarékos útvonalak előnyben részesítését is bekapcsolni, amennyiben a lehetőség elérhető. A Google ilyenkor nem kizárólag a menetidőt veszi figyelembe, hanem többek között az útviszonyokat, a forgalmat és a várható energiafelhasználást is. Persze nem minden esetben a leggazdaságosabb útvonal a leggyorsabb, és a megtakarítás mértéke az autótól, valamint a közlekedési körülményektől is függ.
Elkerülhetjük a fizetős utakat és az autópályákat
A Google Térkép útvonaltervezésének egyik leghasznosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott lehetősége, hogy nem kötelező elfogadnunk az alkalmazás által elsőként felkínált útvonalat, hívja fel a figyelmet rá az Engadget. Ha például nem szeretnénk autópálya-matricát vásárolni, beállíthatjuk a fizetős utak elkerülését. Arra is lehetőségünk van, hogy lehetőleg egyáltalán ne autópályán közlekedjünk. Így működik:
- Írjuk be az úti célt.
- Válasszuk az Útvonaltervezés lehetőséget.
- Nyissuk meg a hárompontos menüt, majd az útvonalbeállításokat.
- Kapcsoljuk be a fizetős utak vagy az autópályák elkerülését.
A beállítás különösen hosszabb utazásoknál lehet hasznos, amikor szeretnénk előre látni, milyen alternatív útvonalak állnak rendelkezésre.
Fontos: az autópályák elkerülése és a fizetős utak elkerülése nem ugyanaz. Magyarországon is vannak díjmentesen használható autópálya-szakaszok, ezért érdemes a megfelelő beállítást kiválasztani. A térképes útvonaltervezés ráadásul nem helyettesíti az aktuális útdíjszabályok ellenőrzését, ez végsősoron a mi felelősségünk, nem hivatkozhatunk a Google Térképre, ha büntetést kapunk.
Az elektromos autók töltőinek keresését is megkönnyítheti
Az elektromos autót használóknak különösen hasznos lehet a Google Térkép járműprofilja. A támogatott országokban és járműveknél ugyanis nemcsak azt adhatjuk meg, hogy elektromos autóval közlekedünk, hanem az autó típusát és a használható töltőcsatlakozókat is. Ezután az alkalmazás segíthet megtalálni a megfelelő töltőállomásokat, így kisebb eséllyel indulunk olyan töltőhöz, amelynek csatlakozója nem kompatibilis az autónkkal. A beállítást a Beállítások → Saját járművek menüpontban kereshetjük. A támogatott autóknál a Google Térkép a tervezett utazás várható akkumulátor-felhasználásáról is adhat becslést. Ez azonban nem minden járműnél érhető el, és nem helyettesíti az autó fedélzeti rendszerének adatait. Az elektromos autókhoz kapcsolódó funkciók elérhetősége országonként, alkalmazásverziónként és járműtípusonként eltérhet.
A Google Térkép segíthet abban is, hogy időben induljunk el
Ismerős helyzet, amikor pontosan tudjuk, mikorra kell megérkeznünk valahová, de nehéz eldönteni, mikor érdemes elindulni? A Google Térkép/Google Maps útvonaltervezője nemcsak az aktuális forgalom alapján tud menetidőt becsülni, hanem későbbi indulási vagy érkezési időponthoz is készíthet tervet. iPhone-on ennél egy lépéssel tovább is mehetünk: az alkalmazás indulási emlékeztetőt kínál.
Így állíthatjuk be iPhone-on:
- Keressük meg az úti célt.
- Nyissuk meg az útvonaltervezést.
- Válasszuk ki a közlekedési módot.
- A hárompontos menüben keressük meg az indulási emlékeztető beállítását.
- Adjuk meg, mikor szeretnénk elindulni vagy megérkezni.
Az alkalmazás értesítésben figyelmeztethet a megfelelő indulási időpontra, ha engedélyeztük az értesítéseket.
Androidon más a helyzet. A Google Térkép itt is lehetőséget ad későbbi utazások menetidejének megtervezésére, de az iPhone-on elérhető, külön indulási emlékeztető nem minden esetben áll rendelkezésre. Androidos telefonon ezért érdemes a Google Naptárban létrehozni az eseményt, megadni a helyszínt, és megfelelő időpontra értesítést beállítani. Ez segít az indulás megtervezésében, bár nem feltétlenül jelent a forgalomhoz folyamatosan igazodó figyelmeztetést.
Megakadályozhatjuk, hogy a navigáció állandóan megszakítsa a zenét
Sokan hallgatnak zenét, podcastot vagy hangoskönyvet vezetés közben. A navigáció hangutasításai azonban rendszeresen megszakíthatják a lejátszást, különösen városi közlekedésnél, ahol gyakran követik egymást a kanyarok. Erre is kínál megoldást a Google Térkép. A navigáció beállításainál kikapcsolhatjuk, hogy a hangutasítások Bluetooth-kapcsolaton keresztül szólaljanak meg.
- Nyissuk meg a Google Térképet.
- Koppintsunk a profilképünkre, majd a Beállítások menüpontra.
- Válasszuk a Navigációs beállításokat.
- Keressük meg a navigációs hang Bluetooth-on történő lejátszását.
- Kapcsoljuk ki ezt a lehetőséget.
A megfelelő eszközbeállítások mellett a navigáció hangja így a telefon hangszórójából szólhat, miközben az autó hangrendszerén tovább hallgathatjuk a zenét. Ez azonban nem garantálja, hogy minden autó és telefon esetében teljesen megszűnik a zene halkítása vagy megszakítása. Az Android Auto és az egyes autós multimédiás rendszerek eltérően kezelhetik a hangokat.
Ha pedig egyáltalán nincs szükségünk hangutasításokra, a navigáció közben elérhető hangszóróikon segítségével elnémíthatjuk azokat.
Internet nélkül is használhatjuk a Google Térképet
Az egyik legpraktikusabb Google Térkép-funkció az offline térképek letöltése. Ez különösen akkor jöhet jól, ha külföldre utazunk, gyenge a mobilhálózati lefedettség, vagy szeretnénk csökkenteni a mobiladat-forgalmat. A Google Térkép/Google Maps segítségével előre letölthetünk egy kiválasztott területet a telefonunkra, amelyet később internetkapcsolat nélkül is használhatunk.
Így tölthetünk le offline térképet:
- Nyissuk meg a Google Térképet.
- Koppintsunk a profilképünkre.
- Válasszuk az Offline térképek menüpontot.
- Nyomjuk meg a Saját térkép kiválasztása lehetőséget.
- Jelöljük ki a szükséges területet, majd indítsuk el a letöltést.
Az offline térkép autós navigációhoz is használható, ha a teljes útvonal a letöltött területen belül található. Van azonban néhány korlátozás: internetkapcsolat nélkül nem kapunk valós idejű forgalmi információkat, és az alternatív útvonalak, valamint a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedési útvonaltervezés sem érhető el offline módban.
A Google Térkép tehát már most is jóval összetettebb, mint hinnénk, és ráadásul most érkezik egy komoly frissítés hozzá, erről itt írtunk bővebben.