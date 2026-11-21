A legtöbben ugyanarra használják a Google Térképet: beírják az úti célt, elindítják a navigációt, majd követik az utasításokat. Pedig a népszerű alkalmazás számos olyan lehetőséget kínál, amelyekről sok felhasználó talán még nem is hallott. A Google Térkép (vagy angol nevén Google Maps) beállításai között olyan funkciók rejtőznek, amelyekkel pénzt és időt takaríthatunk meg, illetve kényelmesebbé tehetjük az autózást. Mutatunk hat hasznos Google Térkép-trükköt, amelyekhez nem kell külön alkalmazást telepíteni vagy előfizetést vásárolni. Néhány perc alatt bárki kipróbálhatja őket.

A Google Térkép többre képes, mint elsőre hinnénk - Fotó: Priscilla Du Preez 🇨🇦 / Unsplash

A Google Térkép az autónkhoz is igazíthatja az útvonalat

Kevesen tudják, hogy a Google Térkép útvonaltervezése az autó meghajtását is figyelembe tudja venni. Nem feltétlenül ugyanaz az útvonal a leggazdaságosabb egy benzines, dízelüzemű, hibrid vagy elektromos autónak. A szolgáltatás ezért lehetővé teszi a jármű meghajtásának kiválasztását. Ennek alapján olyan útvonalat is javasolhat, amelyen várhatóan kevesebb üzemanyagot vagy energiát fogyasztunk.

Így állíthatjuk be:

1. Nyissuk meg a Google Térkép alkalmazást.

2. Koppintsunk a profilképünkre.

3. Válasszuk a Beállítások menüpontot.

4. Keressük meg a Saját járművek menüt.

5. Állítsuk be, hogy benzines, dízel-, hibrid vagy elektromos autót használunk.

Érdemes a Navigáció beállításai között az üzemanyag-takarékos útvonalak előnyben részesítését is bekapcsolni, amennyiben a lehetőség elérhető. A Google ilyenkor nem kizárólag a menetidőt veszi figyelembe, hanem többek között az útviszonyokat, a forgalmat és a várható energiafelhasználást is. Persze nem minden esetben a leggazdaságosabb útvonal a leggyorsabb, és a megtakarítás mértéke az autótól, valamint a közlekedési körülményektől is függ.

Elkerülhetjük a fizetős utakat és az autópályákat

A Google Térkép útvonaltervezésének egyik leghasznosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott lehetősége, hogy nem kötelező elfogadnunk az alkalmazás által elsőként felkínált útvonalat, hívja fel a figyelmet rá az Engadget. Ha például nem szeretnénk autópálya-matricát vásárolni, beállíthatjuk a fizetős utak elkerülését. Arra is lehetőségünk van, hogy lehetőleg egyáltalán ne autópályán közlekedjünk. Így működik:

Írjuk be az úti célt. Válasszuk az Útvonaltervezés lehetőséget. Nyissuk meg a hárompontos menüt, majd az útvonalbeállításokat. Kapcsoljuk be a fizetős utak vagy az autópályák elkerülését.

A beállítás különösen hosszabb utazásoknál lehet hasznos, amikor szeretnénk előre látni, milyen alternatív útvonalak állnak rendelkezésre.