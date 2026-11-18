A Google Maps, magyarul Google Térkép sokak számára elsősorban navigációs alkalmazás, amely megmutatja, hogyan juthatunk el egyik helyről a másikra. Hamarosan még többet jelenthet: a Gemini mesterséges intelligenciával működő Ask Maps szolgáltatás végre megérkezik Európába és új képességeket kap, amelyekkel a térkép már egy teljes utazás megszervezésében is segíthet. Az újdonság különösen azoknak lehet hasznos, akik több helyszínt szeretnének felkeresni, de nem akarnak hosszasan útvonalakat és programokat összeállítani.
A Google Térkép útvonaltervezése már az egész utazást megtervezheti
Az új Google Térkép utazástervezés legnagyobb előnye, hogy nem kell minden egyes úti célt külön megkeresni és a megfelelő sorrendbe rendezni, derül ki a 9to5Google beszámolójából. Ehelyett elegendő leírni, milyen programot szeretnénk. Megkérhetjük például a mesterséges intelligenciát, hogy
- szervezzen egy háromnapos kirándulást,
- amelyben városnézés,
- kirándulóhelyek,
- és éttermek is szerepelnek.
Az Ask Maps ezek alapján napokra lebontott programot állít össze, és a javasolt megállókat számozott jelölésekkel helyezi el a térképen.
A funkció rövidebb programoknál is használható. Egy karácsonyi bevásárlókörút vagy egynapos családi kirándulás megszervezésében ugyanúgy segíthet, mint egy hosszabb autós utazás előkészítésében. Az elkészült útitervet másokkal is megoszthatjuk, számítógépen pedig a Google Dokumentumokba is exportálhatjuk.
Menet közben is változtathatunk, elmentett helyek között is kereshetünk
Az újítás egyik legérdekesebb része, hogy a Google Maps útvonaltervezés nem ér véget az indulás pillanatában. Az Ask Maps segítségével útközben is előhívhatjuk az elkészített programot, és az aktuális helyzethez igazíthatjuk. Megnézhetjük például, milyen a forgalom, illetve nyitva van-e még az étterem vagy látnivaló, amelyet fel szeretnénk keresni. Ha megéheznénk, egyszerűen kérhetjük, hogy a rendszer illesszen be egy ebédszünetet a programba. Ha pedig meglátunk egy érdekes helyet a közelben, azt is hozzáadhatjuk az útitervhez. A térkép ezután az új megállóhoz is tud navigációt indítani.
Sokan használják a Google Térkép mentési funkcióját: elmentik a kinézettéttermeket, a kedvenc kirándulóhelyeiket vagy azokat a látványosságokat, amelyeket egyszer szeretnének felkeresni. Az Ask Maps most ezekben a listákban is képes keresni.
Megkérdezhetjük például, hogy a korábban elmentett éttermek közül melyikben van szabad asztal öt fő részére a következő fél órában. Az Ask Maps a mentett helyek és az aktuálisan elérhető foglalási információk alapján keres megfelelő lehetőségeket.
Így nem kell egyenként végignézni a korábban összeállított listákat. A papíron jól hangzó lehetőségnek azonban vannak korlátai. A Google nem részletezte, honnan szerzi be a foglaltsági adatokat majd Európában, így nem világos, hogy az új funkció hány európai étteremnél működhet megfelelően. A Google rendelkezik egy Reserve with Google nevű foglalási infrastruktúrával, amely többek között az OpenTable, a TheFork és a Zenchef rendszereivel is együttműködik, továbbá a magyar Tableversum foglalási rendszer (PG Info Kft) is a partnerek között van. Ezek képesek szabad időpontokat és asztalokat megjeleníteni a Google számára, és Európában is használják őket. Vagyis a kontinensen már létezik az a foglalási infrastruktúra, amelyre az új Google Térkép-funkció támaszkodhat. A tényleges használhatóság viszont országonként és éttermenként eltérhet, és adott esetben továbbra is előfordulhat, hogy telefonálnunk kell.
Google Térkép új funkciók: kettő egyelőre csak az Egyesült Államokban jelenik meg
- A "Know Before You Go”, vagyis nagyjából „Amit indulás előtt érdemes tudni” nevű funkciót az útvonalhoz kapcsolódó hasznos információkat gyűjti össze, például a parkolási lehetőségeket, az elektromos autók töltőpontjait, a várható időjárást, a késéseket és az útdíjakat.
- A mesterséges intelligencia bizonyos szolgáltatásoknál már szabad időpontokat is felkutathat. Ez például akkor jöhet jól, ha sürgősen fodrászt, kisállatkozmetikust, autószerelőt vagy otthoni javítással foglalkozó szakembert keresünk. A felhasználónak elegendő megadnia, hogy milyen szolgáltatást és milyen időpontban szeretne igénybe venni. A rendszer ezután megpróbálja felkutatni a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Mikor érkeznek meg az új Google Térkép funkciók Magyarországra?
A Google tájékoztatása szerint az újítások bevezetése 2026. november 16-án kezdődött Androidon és iPhone-on. Ezzel párhuzamosan az Ask Maps több mint 30 európai országban is terjeszkedik, köztük Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, írja az Android Authority. A részletes utazástervezés és a mentett helyek intelligens keresése minden olyan országban elérhetővé válik, ahol maga az Ask Maps szolgáltatás is. A Google egyelőre nem közölte a teljes országlistát, így a magyarországi elérhetőség sem tekinthető hivatalosan megerősítettnek. A bevezetés fokozatos, ezért az új funkció nem feltétlenül jelenik meg egyszerre minden felhasználónál.
Két fontos bejelentést tett tehát a Google: