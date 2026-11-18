A Google Maps, magyarul Google Térkép sokak számára elsősorban navigációs alkalmazás, amely megmutatja, hogyan juthatunk el egyik helyről a másikra. Hamarosan még többet jelenthet: a Gemini mesterséges intelligenciával működő Ask Maps szolgáltatás végre megérkezik Európába és új képességeket kap, amelyekkel a térkép már egy teljes utazás megszervezésében is segíthet. Az újdonság különösen azoknak lehet hasznos, akik több helyszínt szeretnének felkeresni, de nem akarnak hosszasan útvonalakat és programokat összeállítani.

Google Térkép: új AI-funkcióval tervezhetünk utazást (illusztráció) - Fotó: Rahul Himkar / Unsplash

A Google Térkép útvonaltervezése már az egész utazást megtervezheti

Az új Google Térkép utazástervezés legnagyobb előnye, hogy nem kell minden egyes úti célt külön megkeresni és a megfelelő sorrendbe rendezni, derül ki a 9to5Google beszámolójából. Ehelyett elegendő leírni, milyen programot szeretnénk. Megkérhetjük például a mesterséges intelligenciát, hogy

szervezzen egy háromnapos kirándulást,

amelyben városnézés,

kirándulóhelyek,

és éttermek is szerepelnek.

Az Ask Maps ezek alapján napokra lebontott programot állít össze, és a javasolt megállókat számozott jelölésekkel helyezi el a térképen.

A funkció rövidebb programoknál is használható. Egy karácsonyi bevásárlókörút vagy egynapos családi kirándulás megszervezésében ugyanúgy segíthet, mint egy hosszabb autós utazás előkészítésében. Az elkészült útitervet másokkal is megoszthatjuk, számítógépen pedig a Google Dokumentumokba is exportálhatjuk.

Menet közben is változtathatunk, elmentett helyek között is kereshetünk

Az újítás egyik legérdekesebb része, hogy a Google Maps útvonaltervezés nem ér véget az indulás pillanatában. Az Ask Maps segítségével útközben is előhívhatjuk az elkészített programot, és az aktuális helyzethez igazíthatjuk. Megnézhetjük például, milyen a forgalom, illetve nyitva van-e még az étterem vagy látnivaló, amelyet fel szeretnénk keresni. Ha megéheznénk, egyszerűen kérhetjük, hogy a rendszer illesszen be egy ebédszünetet a programba. Ha pedig meglátunk egy érdekes helyet a közelben, azt is hozzáadhatjuk az útitervhez. A térkép ezután az új megállóhoz is tud navigációt indítani.