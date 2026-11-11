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Google

Véget vethetnek egy bosszantó problémának az androidos telefonokon – hasznos újítást kaphat a Google Üzenetek

2 órája
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A Google hamarosan megkönnyítheti a fényképek és videók elküldését az androidos telefonokon. Egy fejlesztés alatt álló funkcióval a felhasználók közvetlenül az üzenetírás közben kezdeményezhetik a képek és videók szerkesztését, majd néhány egyszerű lépés után már küldhetik is azokat. Az újítás nyomaira a Google Üzenetek alkalmazás legfrissebb tesztverziójában bukkantak rá.
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GoogleAndroidsmssms-üzenet

Sokak számára ismerős lehet a helyzet: szeretnénk elküldeni valakinek egy fényképet, de előtte még le kellene vágni a kép szélét, vagy egy videóból eltávolítani néhány felesleges másodpercet. Ehhez jelenleg gyakran ki kell lépni az üzenetküldő alkalmazásból, megnyitni a telefon képszerkesztőjét, elvégezni a módosításokat, majd visszatérni a beszélgetéshez. A Google most ezen a körülményes folyamaton egyszerűsíthet. Az Android Authority beszámolója szerint a Google Üzenetek (Google Messages) alkalmazás 20261106-os bétaverziójának kódjában egy új, médiafájlok szerkesztésére szolgáló lehetőséget fedeztek fel.

Google Üzenetek: egyszerűbb lehet a képek szerkesztése
Google Üzenetek: egyszerűbb lehet a képek szerkesztése (illusztráció) Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

Google Üzenetek: egyszerűbbé válhat a videók és a képek szerkesztése

A fejlesztés lényege egy új, „Edit media”, vagyis médiaszerkesztésre szolgáló gomb lehet, amely a fényképek és videók elküldése előtt jelenhet meg.

Ennek segítségével a felhasználók közvetlenül az üzenetküldés folyamatából indíthatják el a képszerkesztést vagy a videóvágást. 

  • Így például levághatják egy fénykép felesleges részeit, 
  • módosíthatják a képet, 
  • vagy lerövidíthetik az elküldeni kívánt videót.

Az újítás különlegessége, hogy a Google nem egy teljesen új képszerkesztőt építene az Üzenetek alkalmazásba. Ehelyett a telefonon már rendelkezésre álló, megfelelő szerkesztőalkalmazást használná. Ez lehet például a Google Fotók, amennyiben az adott készüléken alkalmas a kiválasztott fájl szerkesztésére. A szerkesztés befejezése után a módosított fénykép vagy videó automatikusan visszakerülhet az üzenetbe, így nem kellene külön elmenteni, újra megkeresni és csatolni.

Nem kellene több alkalmazás között váltogatni

A változtatás elsősorban azoknak jelenthet könnyebbséget, akik rendszeresen küldenek fényképeket és videókat a telefonjukról. A jelenlegi megoldás sok esetben több lépésből áll. Előbb meg kell nyitni a képet egy megfelelő alkalmazásban, elvégezni a szükséges módosításokat, majd visszatérni a Google Üzenetekhez. Az új funkció ezt a folyamatot egyszerűsítené. Bár a tényleges szerkesztést továbbra is egy külön alkalmazás végezné, a felhasználónak nem kellene manuálisan váltogatnia az alkalmazások között.

A fejlesztők arra az esetre is gondoltak, ha a telefonon nincs megfelelő képszerkesztő vagy videószerkesztő. Ilyenkor a Google Üzenetek egy figyelmeztetéssel jelezhetné, hogy a funkció használatához kompatibilis szerkesztőalkalmazást kell telepíteni.

Mikor érkezhet meg az új funkció?

A Google Üzenetek korábban már rendelkezett egyszerű képszerkesztési lehetőségekkel, amelyekkel például szöveget vagy szabadkézi rajzot lehetett elhelyezni a fényképeken. Ezeket azonban egy korábbi átalakítás során eltávolították. A most felfedezett fejlesztés ennél összetettebb megoldást kínálhat, mivel a telefon meglévő képszerkesztőjének lehetőségeit használná ki. 

Egyelőre azonban nem tudni, mikor jelenhet meg az új funkció a Google Üzenetek alkalmazásban. A fejlesztés nyomait a program kódjának vizsgálatakor fedezték fel, ami önmagában még nem jelenti azt, hogy a lehetőség már használható.

A Google hivatalosan nem jelentette be a bevezetés időpontját, és az sem garantált, hogy a tesztelés alatt álló megoldás végül változatlan formában eljut minden felhasználóhoz. A Google mindenesetre folyamatosan fejleszti az üzenetküldőjét, nemrég egy másik, régóta hiányolt funkció került bele.

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