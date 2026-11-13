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Elfelejthetjük a lakáskulcsot? Új funkció jön Androidra, a bankkártya után a lakáskulcsot is kiválthatja a telefon

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Hamarosan a lakáskulcsunkat is helyettesítheti az androidos telefonunk, amellyel akár anélkül is kinyithatjuk a bejárati ajtót, hogy elővennénk a zsebünkből. A Google Wallet új funkciója lehetővé teszi, hogy digitális lakáskulcsot tároljunk a mobilunkon, és azzal nyissuk ki a megfelelő okoszárakat. Az újdonság bevezetése már elkezdődött, de egyelőre nem minden készülékkel használható.
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GoogleokoszárGoogle WalletNFCUWB

A Google Wallet eddig elsősorban a mobiltelefonos fizetésről lehetett ismerős, de a Google digitális pénztárcája egyre több hagyományos kártya és igazolás tárolására alkalmas. Most újabb fontos lehetőséggel bővül: a digitális lakáskulcs bevezetésével a megfelelő androidos telefonok már az otthonunk bejárati ajtajának kinyitására is használhatók. Ráadásul az új megoldás bizonyos esetekben azt sem követeli meg, hogy elővegyük a készüléket a zsebünkből.

Google Wallet: lakáskulcs helyett is használhatjuk a telefont
Google Wallet: lakáskulcs helyett is használhatjuk a telefont (illusztráció)
Fotó: Joppe Beurskens / Pexels

Így működik a Google Wallet digitális lakáskulcsa

Az új funkció használatához megfelelő okoszárra és kompatibilis androidos telefonra van szükség. Ha ezek rendelkezésre állnak, a felhasználó a Google Home alkalmazás segítségével digitális lakáskulcsot hozhat létre, amelyet a Google Wallet tárol. A bejárati ajtó kinyitására kétféle lehetőség kínálkozik, összegzi az Android Authority.

  • Az egyszerűbb megoldás az NFC technológiát használja, amely a mobiltelefonos érintéses fizetésnél is működik. A felhasználónak elegendő a telefon hátoldalát az okoszár megfelelő részéhez érintenie, és az ajtó kinyílik.
  • A másik lehetőség ennél is kényelmesebb. Az UWB, vagyis ultraszélessávú kommunikáció segítségével a megfelelő telefon és okoszár érzékeli egymás közelségét. Így az ajtó automatikusan kinyílhat, amikor a tulajdonosa megközelíti, anélkül, hogy elő kellene vennie a készüléket.

Az érintéses ajtónyitáshoz jóval több androidos telefon használható, míg az automatikus nyitás speciális hardvert igényel.

Milyen telefonokkal és okoszárakkal működik?

A Google tájékoztatása szerint az NFC-s ajtónyitáshoz legalább Android 9 operációs rendszert futtató, NFC-képes telefon szükséges.

Az automatikus nyitás ennél szigorúbb feltételekhez kötött. A telefon és a zár egyaránt kell, hogy támogassa az Aliro szabvány alapján működő UWB-kapcsolatot. A támogatott készülékek között szerepelnek a Google Pixel 10 Pro sorozat megfelelő modelljei és az újabb kompatibilis Pixel készülékek, valamint bizonyos UWB-képes Samsung Galaxy telefonok, írja a 9to5Google.

A Google egyelőre három kompatibilis zármegoldást nevezett meg:

  • Aqara U400: NFC-s és UWB-alapú ajtónyitást is támogat.
  • Schlage Sense Pro: kezdetben NFC-vel működik, az UWB-támogatás később érkezik.
  • Nuki Keypad 2 NFC: NFC-s érintéses ajtónyitást kínál.

A rendszerhez megfelelő Google Home-központ is szükséges, amely támogatja a Matter szabványt és a Thread Border Router funkciót. Ilyen lehet például a második generációs Nest Hub, a Nest Hub Max, a Nest Wifi Pro vagy a Google TV Streamer.

Mindez azt jelenti, hogy egy hagyományos ajtózárat önmagában nem lehet a Google Wallet segítségével kinyitni. Az új funkcióhoz a felsorolt követelményeknek megfelelő okosotthon-rendszer szükséges.

Biztonságos, ha a telefon nyitja a lakásajtót?

Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik, ha valaki megszerzi a telefonunkat. A Google ezért több biztonsági lehetőséget is beépített az új rendszerbe.

  • Az NFC-s ajtónyitás alapértelmezés szerint lezárt képernyő mellett is működhet, de csak akkor, ha a telefont az előző néhány órában már feloldották. Aki ennél szigorúbb védelmet szeretne, beállíthatja, hogy minden ajtónyitáshoz képernyőzár-feloldás vagy biometrikus azonosítás legyen szükséges.
  • Az UWB technológiával működő automatikus ajtónyitás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, tehát a felhasználónak külön kell engedélyeznie.

További biztonsági lehetőség, hogy a digitális lakáskulcs bármikor eltávolítható a Google Wallet alkalmazásból. Ha pedig egy okoszárat eltávolítanak az adott otthon Google Home-rendszeréből, a hozzá tartozó digitális hozzáférés is megszűnik. A Google ugyanakkor továbbra is azt javasolja, hogy a hagyományos lakáskulcsot tartalékként őrizzük meg.

Egyetlen digitális kulcs az egész családnak?

Az új rendszer egyik előnye, hogy nem szükséges minden kompatibilis okoszárhoz külön digitális kulcsot létrehozni. A Google Walletben tárolt lakáskulcs ugyanis a Google Home alkalmazásban beállított otthonhoz kapcsolódik.

Ha például a bejárati ajtón és egy másik bejáraton is megfelelő okoszár működik, ugyanaz a digitális kulcs mindkettőhöz használható.

A családtagok emellett saját telefonjukon is létrehozhatják a saját digitális lakáskulcsukat, amennyiben az adott otthon tagjaiként szerepelnek a Google Home rendszerében. Az alkalmi vendégek számára pedig külön belépési kód is létrehozható a megfelelő záraknál, így nem szükséges megosztani velük a családtagok digitális kulcsát.

Mikor lesz elérhető Magyarországon?

A Google 2026. november 11-én kezdte meg az új funkció bevezetését a Google Home Public Preview, vagyis az alkalmazás előzetes tesztprogramjának felhasználói számára. A vállalat tájékoztatása szerint a következő hetekben fokozatosan szélesebb körben is elérhetővé válik a digitális lakáskulcs. A magyarországi megjelenés pontos időpontjáról ugyanakkor egyelőre nincs külön hivatalos tájékoztatás. A lehetőség használhatóságát a telefon, az okoszár és az okosotthon-központ kompatibilitása is befolyásolja.

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