Elfelejthetjük a lakáskulcsot? Új funkció jön Androidra, a bankkártya után a lakáskulcsot is kiválthatja a telefon

A Google Wallet eddig elsősorban a mobiltelefonos fizetésről lehetett ismerős, de a Google digitális pénztárcája egyre több hagyományos kártya és igazolás tárolására alkalmas. Most újabb fontos lehetőséggel bővül: a digitális lakáskulcs bevezetésével a megfelelő androidos telefonok már az otthonunk bejárati ajtajának kinyitására is használhatók. Ráadásul az új megoldás bizonyos esetekben azt sem követeli meg, hogy elővegyük a készüléket a zsebünkből.
Így működik a Google Wallet digitális lakáskulcsa
Az új funkció használatához megfelelő okoszárra és kompatibilis androidos telefonra van szükség. Ha ezek rendelkezésre állnak, a felhasználó a Google Home alkalmazás segítségével digitális lakáskulcsot hozhat létre, amelyet a Google Wallet tárol. A bejárati ajtó kinyitására kétféle lehetőség kínálkozik, összegzi az Android Authority.
- Az egyszerűbb megoldás az NFC technológiát használja, amely a mobiltelefonos érintéses fizetésnél is működik. A felhasználónak elegendő a telefon hátoldalát az okoszár megfelelő részéhez érintenie, és az ajtó kinyílik.
- A másik lehetőség ennél is kényelmesebb. Az UWB, vagyis ultraszélessávú kommunikáció segítségével a megfelelő telefon és okoszár érzékeli egymás közelségét. Így az ajtó automatikusan kinyílhat, amikor a tulajdonosa megközelíti, anélkül, hogy elő kellene vennie a készüléket.
Az érintéses ajtónyitáshoz jóval több androidos telefon használható, míg az automatikus nyitás speciális hardvert igényel.
Milyen telefonokkal és okoszárakkal működik?
A Google tájékoztatása szerint az NFC-s ajtónyitáshoz legalább Android 9 operációs rendszert futtató, NFC-képes telefon szükséges.
Az automatikus nyitás ennél szigorúbb feltételekhez kötött. A telefon és a zár egyaránt kell, hogy támogassa az Aliro szabvány alapján működő UWB-kapcsolatot. A támogatott készülékek között szerepelnek a Google Pixel 10 Pro sorozat megfelelő modelljei és az újabb kompatibilis Pixel készülékek, valamint bizonyos UWB-képes Samsung Galaxy telefonok, írja a 9to5Google.
A Google egyelőre három kompatibilis zármegoldást nevezett meg:
- Aqara U400: NFC-s és UWB-alapú ajtónyitást is támogat.
- Schlage Sense Pro: kezdetben NFC-vel működik, az UWB-támogatás később érkezik.
- Nuki Keypad 2 NFC: NFC-s érintéses ajtónyitást kínál.
A rendszerhez megfelelő Google Home-központ is szükséges, amely támogatja a Matter szabványt és a Thread Border Router funkciót. Ilyen lehet például a második generációs Nest Hub, a Nest Hub Max, a Nest Wifi Pro vagy a Google TV Streamer.
Mindez azt jelenti, hogy egy hagyományos ajtózárat önmagában nem lehet a Google Wallet segítségével kinyitni. Az új funkcióhoz a felsorolt követelményeknek megfelelő okosotthon-rendszer szükséges.
Biztonságos, ha a telefon nyitja a lakásajtót?
Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik, ha valaki megszerzi a telefonunkat. A Google ezért több biztonsági lehetőséget is beépített az új rendszerbe.
- Az NFC-s ajtónyitás alapértelmezés szerint lezárt képernyő mellett is működhet, de csak akkor, ha a telefont az előző néhány órában már feloldották. Aki ennél szigorúbb védelmet szeretne, beállíthatja, hogy minden ajtónyitáshoz képernyőzár-feloldás vagy biometrikus azonosítás legyen szükséges.
- Az UWB technológiával működő automatikus ajtónyitás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, tehát a felhasználónak külön kell engedélyeznie.
További biztonsági lehetőség, hogy a digitális lakáskulcs bármikor eltávolítható a Google Wallet alkalmazásból. Ha pedig egy okoszárat eltávolítanak az adott otthon Google Home-rendszeréből, a hozzá tartozó digitális hozzáférés is megszűnik. A Google ugyanakkor továbbra is azt javasolja, hogy a hagyományos lakáskulcsot tartalékként őrizzük meg.
Egyetlen digitális kulcs az egész családnak?
Az új rendszer egyik előnye, hogy nem szükséges minden kompatibilis okoszárhoz külön digitális kulcsot létrehozni. A Google Walletben tárolt lakáskulcs ugyanis a Google Home alkalmazásban beállított otthonhoz kapcsolódik.
Ha például a bejárati ajtón és egy másik bejáraton is megfelelő okoszár működik, ugyanaz a digitális kulcs mindkettőhöz használható.
A családtagok emellett saját telefonjukon is létrehozhatják a saját digitális lakáskulcsukat, amennyiben az adott otthon tagjaiként szerepelnek a Google Home rendszerében. Az alkalmi vendégek számára pedig külön belépési kód is létrehozható a megfelelő záraknál, így nem szükséges megosztani velük a családtagok digitális kulcsát.
Mikor lesz elérhető Magyarországon?
A Google 2026. november 11-én kezdte meg az új funkció bevezetését a Google Home Public Preview, vagyis az alkalmazás előzetes tesztprogramjának felhasználói számára. A vállalat tájékoztatása szerint a következő hetekben fokozatosan szélesebb körben is elérhetővé válik a digitális lakáskulcs. A magyarországi megjelenés pontos időpontjáról ugyanakkor egyelőre nincs külön hivatalos tájékoztatás. A lehetőség használhatóságát a telefon, az okoszár és az okosotthon-központ kompatibilitása is befolyásolja.