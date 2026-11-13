Elfelejthetjük a lakáskulcsot? Új funkció jön Androidra, a bankkártya után a lakáskulcsot is kiválthatja a telefon

A Google Wallet eddig elsősorban a mobiltelefonos fizetésről lehetett ismerős, de a Google digitális pénztárcája egyre több hagyományos kártya és igazolás tárolására alkalmas. Most újabb fontos lehetőséggel bővül: a digitális lakáskulcs bevezetésével a megfelelő androidos telefonok már az otthonunk bejárati ajtajának kinyitására is használhatók. Ráadásul az új megoldás bizonyos esetekben azt sem követeli meg, hogy elővegyük a készüléket a zsebünkből.

Google Wallet: lakáskulcs helyett is használhatjuk a telefont (illusztráció)

Fotó: Joppe Beurskens / Pexels

Így működik a Google Wallet digitális lakáskulcsa

Az új funkció használatához megfelelő okoszárra és kompatibilis androidos telefonra van szükség. Ha ezek rendelkezésre állnak, a felhasználó a Google Home alkalmazás segítségével digitális lakáskulcsot hozhat létre, amelyet a Google Wallet tárol. A bejárati ajtó kinyitására kétféle lehetőség kínálkozik, összegzi az Android Authority.

Az egyszerűbb megoldás az NFC technológiát használja, amely a mobiltelefonos érintéses fizetésnél is működik. A felhasználónak elegendő a telefon hátoldalát az okoszár megfelelő részéhez érintenie, és az ajtó kinyílik.

A másik lehetőség ennél is kényelmesebb. Az UWB, vagyis ultraszélessávú kommunikáció segítségével a megfelelő telefon és okoszár érzékeli egymás közelségét. Így az ajtó automatikusan kinyílhat, amikor a tulajdonosa megközelíti, anélkül, hogy elő kellene vennie a készüléket.

Az érintéses ajtónyitáshoz jóval több androidos telefon használható, míg az automatikus nyitás speciális hardvert igényel.

Milyen telefonokkal és okoszárakkal működik?

A Google tájékoztatása szerint az NFC-s ajtónyitáshoz legalább Android 9 operációs rendszert futtató, NFC-képes telefon szükséges.

Az automatikus nyitás ennél szigorúbb feltételekhez kötött. A telefon és a zár egyaránt kell, hogy támogassa az Aliro szabvány alapján működő UWB-kapcsolatot. A támogatott készülékek között szerepelnek a Google Pixel 10 Pro sorozat megfelelő modelljei és az újabb kompatibilis Pixel készülékek, valamint bizonyos UWB-képes Samsung Galaxy telefonok, írja a 9to5Google.

A Google egyelőre három kompatibilis zármegoldást nevezett meg:

Aqara U400: NFC-s és UWB-alapú ajtónyitást is támogat.

Schlage Sense Pro: kezdetben NFC-vel működik, az UWB-támogatás később érkezik.

Nuki Keypad 2 NFC: NFC-s érintéses ajtónyitást kínál.

A rendszerhez megfelelő Google Home-központ is szükséges, amely támogatja a Matter szabványt és a Thread Border Router funkciót. Ilyen lehet például a második generációs Nest Hub, a Nest Hub Max, a Nest Wifi Pro vagy a Google TV Streamer.