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A Google Wallet már a bolti blokkokat is elmenti: mutatjuk, hogyan működik

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A Google Wallet új funkciója a vásárlások után kapott papírnyugták rendszerezését is megkönnyítheti. Az alkalmazás már nemcsak lefényképezni és elmenteni képes a blokkokat, hanem azok adatait is felismerheti. Így később egyszerűbben visszakereshetjük a Google Walletben, mikor és mit vásároltunk.
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GooglepapíralapúblokkAndroidGoogle Walletnyugta

A Google Wallet sokak számára elsősorban a mobiltelefonos fizetést jelenti, pedig a digitális pénztárca ennél jóval többre képes. Bankkártyák mellett hűségkártyákat, jegyeket és különféle igazolványokat is tárolhatunk benne. Most egy újabb hasznos lehetőséggel bővült: a papíralapú nyugták és vásárlási bizonylatok digitalizálásával. A funkciót a Google a Play-szolgáltatások legutóbbi frissítésével vezette be, írja az Android Authority. A megoldás különösen azoknak lehet praktikus, akik szeretnék rendszerezni vásárlásaikat, de nem akarnak külön alkalmazást használni a bolti blokkok tárolására.

Google Wallet: így mentheted el a bolti nyugtákat
Google Wallet: így mentheted el a bolti nyugtákat (illusztráció)
Fotó: Michael Walter / Unsplash

A Google Wallet már a nyugták tartalmát is felismerheti

Az újdonság lényege, hogy a Google Wallet nyugta beolvasása nem egyszerűen fényképként menti el a vásárlási bizonylatot. A beolvasott nyugtából a vásárlás részleteit is képes kinyerni, és azokat a tranzakcióhoz kapcsolni. Többek között a vásárlás végösszegét, időpontját, a megvásárolt termékeket, valamint az adókkal és kedvezményekkel kapcsolatos adatokat is felismerheti. Ez azért hasznos, mert a korábban elmentett bizonylatokat kereséssel is elő lehet hívni. Ha például szeretnénk megtudni, mikor vásároltunk egy adott terméket, elegendő lehet annak nevére vagy az üzletre rákeresni az alkalmazásban.

A funkció ráadásul nem kizárólag a Google Pay segítségével lebonyolított fizetéseknél használható. A papírnyugta beolvasásával olyan vásárlásokat is rögzíthetünk, amelyek más fizetési móddal történtek, vagy amelyekről nem érkezett elektronikus bizonylat a Gmail-fiókunkba.

Így működik a blokk digitalizálása a Google Wallet alkalmazásban

A Google Wallet nyugtabeolvasó funkciója néhány lépésben használható, bár elsőre nem feltétlenül egyértelmű, hol találjuk.

  1. Nyissuk meg a Google Wallet alkalmazást androidos telefonunkon.
  2. Koppintsunk a képernyő alján található Hozzáadás a Wallethez gombra.
  3. Válasszuk a Minden más lehetőséget.
  4. A telefon kamerájával készítsünk képet a papírnyugtáról. Fontos, hogy a teljes bizonylat jól látható és olvasható legyen. Korábban készített fényképet is kiválaszthatunk a galériából.
  5. A beolvasás után a Tovább gombbal léphetünk az előnézethez, ahol ellenőrizhetjük a felismert adatokat.
  6. Ha minden megfelelő, a Hozzáadás gombbal elmenthetjük a nyugtát.
  7. A mentett bizonylathoz az eredeti kép is kapcsolódik, így szükség esetén később azt is megtekinthetjük.

A Google Wallet keresőjével a tárolt információk között is kutathatunk, így nem kell minden egyes nyugtát külön megnyitni ahhoz, hogy megtaláljunk egy régebbi vásárlást. A beolvasás után persze érdemes ellenőrizni, hogy a Google Wallet valóban helyesen ismerte-e fel a dokumentumot, és megfelelően rögzítette-e az adatokat. 

Meg kell jegyezni, hogy egy papírnyugta digitalizálása nem jelenti automatikusan a papíralapú bizonylat teljes körű helyettesítését. Különösen nagyobb értékű vásárlásoknál ajánlott az eredetit is megőrizni, mert visszavételnél vagy jótállási ügyintézésnél továbbra is szükség lehet rá.

Mikor használhatjuk Magyarországon?

A Google a nyugták beolvasását a Google Play-szolgáltatások 26.40-es verziójának újdonságai között jelentette be. A vállalat ugyanakkor nem részletezte, hogy a funkció pontosan mely országokban és milyen ütemezéssel válik minden felhasználó számára elérhetővé. Ezért előfordulhat, hogy egyes magyarországi készülékeken még nem működik az új lehetőség. Érdemes naprakészen tartani a Google Wallet alkalmazást és a Google Play-szolgáltatásokat, majd ellenőrizni a Hozzáadás a Wallethez → Minden más menüpontot.

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