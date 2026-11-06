60 órán át játszana a GTA 6-tal, barátnőjét is szabadságra küldené a férfi

A GTA 6 megjelenése sok rajongó számára különleges esemény lesz, egy brit férfi azonban minden eddiginél komolyabban veszi a készülődést. A Kent megyében élő, 26 éves Ollie H. legalább négy napra háttérbe szorítaná a mindennapi életét, hogy szinte kizárólag a videojátékkal foglalkozhasson.

GTA 6: 60 órás játékmaratont tervez egy 26 éves férfi Fotó: Valérian Wagner/Bestimage / 00642055

A tartalomgyártóként dolgozó férfi már a munkanaptárát is kiürítette, és egy vadonatúj televíziót is vásárolt, hogy minden adott legyen a maratoni játékhoz. Tervei szerint naponta 12–14 órát töltene a képernyő előtt, így néhány nap alatt összesen akár 60 órát is játszhat.

Ollie a Daily Starnak elmondta, hogy reggel hét vagy nyolc óra körül kezdené a játékot, és egészen estig folytatná. A felkészülés részeként az élelmiszerekről és az italokról is gondoskodott: hűtőjét J2O üdítőkkel és különféle nassolnivalókkal töltötte fel, de energiaitalokból is jelentős készletet halmozott fel.

A főzésre egyáltalán nem akar időt pazarolni. Elmondása szerint a párkapcsolatukban általában ő szokott főzni, a GTA 6 megjelenésekor azonban inkább rendelni fog.

„A megjelenés estéjén ételt rendelek. Általában én főzök, de amikor kijön a játék, erre egyszerűen nem lesz időm” – mondta.

A férfi azt is hangsúlyozta, hogy bár hosszú órákon keresztül szeretne játszani, nem akarja elsietni a történetet. Inkább kényelmes tempóban fedezné fel a játék világát, és kiélvezné az élményt.

A barátnője is támogatja a különleges tervet

Ollie barátnője, Beth tisztában van párja videojátékok iránti rajongásával, és a férfi szerint megérti, mennyire fontos számára a GTA 6 megjelenése. A nő beleegyezett abba, hogy a játék első napjaiban elegendő teret hagyjon neki, így Ollie zavartalanul hódolhat a szenvedélyének.

A férfi tehát nemcsak a munkáját szervezte át, hanem az otthoni teendőkkel és a közös programokkal is előre számolt. A terve szerint a következő napokban az ételrendelés, az előre bekészített italok és a videojáték jelentik majd a teljes programot.

A 60 órás GTA 6 játékmaraton persze komoly kihívás lesz, hiszen a napi 12–14 órás képernyő előtt töltött idő jelentős megterhelést jelenthet. Ollie mindenesetre úgy készül, hogy a régóta várt játék megjelenésekor semmi ne vonja el a figyelmét a virtuális kalandokról.