Hét év börtönt kapott Arion Kurtaj, aki a Lapsus$ nevű hackercsoport tagjaként támadta meg a Rockstar Games rendszereit. A férfi 90 videót szerzett meg a Grand Theft Auto 6 játékmenetéből, majd TeaPotUberHacker álnéven közzétette azokat az interneten. A játék forráskódjának kiszivárogtatásával is fenyegetőzött.

GTA 6: hét év börtönt kapott a játék felvételeit kiszivárogtató hacker

Fotó: Szász Tamás - Origo / Origo

A londoni Woolwich Koronabíróságon kihirdetett ítélet szerint Kurtaj csalásban és informatikai bűncselekményekben is bűnös. A bíró hangsúlyozta, hogy a hacker rendkívül tehetséges fiatalember, de figyelmeztette: ne pazarolja a képességeit azzal, hogy élete hátralévő részét börtönben töltse.

A férfi azonban nem került vissza a börtönbe: a korábban kórházban és fogva tartásban töltött idő miatt szabadon távozhatott a bíróságról.

Több nagyvállalatot is megtámadott

Kurtaj kibertámadásai 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között történtek. A Rockstar Games mellett feltörte a BT és az EE brit távközlési vállalatok, a Revolut pénzügyi szolgáltató, valamint az Uber rendszereit is. Utóbbi vállalatnál több mint 2,1 millió fontos kárt okozott.

A hacker korábban 770 napot töltött pszichiátriai intézetben, majd állapotának javulása után börtönbe került. Az ügyben 2023-ban már bűnösnek találták, de akkor egészségi állapota miatt nem volt alkalmas arra, hogy bíróság előtt vallomást tegyen. Később újabb vizsgálatok után folytatódhatott az eljárás.

Az ítélet mellett szigorú feltételeket is előírtak számára: többek között nem használhatja a Discordot és a Telegramot, félévente pénzügyi beszámolót kell benyújtania, és az ezer fontot meghaladó tranzakcióit is jelentenie kell.