Elindult a GTA 6 letöltése, ekkora helyet kell felszabadítani hozzá, és ennyi ideig tart a letöltés

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az év egyik legjobban várt videojátéka. November 10-én megkezdődött a GTA 6 előzetes letöltése, vagyis akik digitálisan előrendelték a játékot, már a hivatalos megjelenés előtt letölthetik annak fájljait a konzoljukra. A Rockstar Games ezzel azt szeretné elérni, hogy a játékosoknak november 19-én már ne kelljen hosszú órákat várniuk a letöltésre. A GTA 6 letöltés előzetes lehetősége különösen hasznos lehet azoknak, akik lassabb internetkapcsolattal rendelkeznek, ugyanis a Grand Theft Auto VI mérete még a mai videojátékok között is tekintélyesnek számít.

GTA 6 letöltés: elindult, akár 212 GB hely kell hozzá - reklámplakát a Népligetnél, Budapesten

Fotó: Szász Tamás - Origo

GTA 6 letöltés: akár 212 GB szabad helyre is szükség lehet

A Rockstar Games hivatalos tájékoztatása szerint a GTA 6 mérete nem kicsi, az előzetes letöltéséhez platformtól függően akár 212 GB szabad tárhelyre is szükség lehet. Ez azt jelenti, hogy sok játékosnak érdemes átnéznie, milyen régebbi játékokat vagy más tartalmakat tud eltávolítani a konzoljáról. A GTA 6 november 19-én jelenik meg PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra. Az előzetes letöltés mindkét platformon november 10-én indult, bár a pontos kezdési időpont eltérő volt. PlayStation 5-ön helyi idő szerint éjfélkor vált elérhetővé a funkció, míg Xboxon világszerte egyszerre, magyar idő szerint november 10-én hajnali egy órakor kezdődött a letöltési időszak.

Mennyi idő alatt tölthető le a GTA 6?

A játék mérete miatt az internetkapcsolat sebessége ezúttal különösen fontos lehet. A GTA 6 212 GB-os letöltése még gyorsabb otthoni internet mellett is időt vesz igénybe, a lassabb előfizetéssel rendelkezőknek pedig akár több órával is számolniuk kell. Ideális körülmények között egy 100 Mbps sebességű kapcsolaton közel öt óráig tarthat a teljes letöltés. Egy 500 Mbps-os internetkapcsolaton ugyanez elméletileg kevesebb mint egy órát vesz igénybe, míg gigabites kapcsolaton akár fél óra alatt is végezhetünk. A valóságban azonban ennél hosszabb időre is szükség lehet. A letöltési sebességet ugyanis nemcsak az internet-előfizetés, hanem az otthoni Wi-Fi-hálózat, a router teljesítménye és a játékot kiszolgáló szerverek terheltsége is befolyásolhatja. Az elméleti GTA 6 letöltési idők az alábbiak: