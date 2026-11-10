Elindult a GTA 6 letöltése, ekkora helyet kell felszabadítani hozzá, és ennyi ideig tart a letöltés

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az év egyik legjobban várt videojátéka. November 10-én megkezdődött a GTA 6 előzetes letöltése, vagyis akik digitálisan előrendelték a játékot, már a hivatalos megjelenés előtt letölthetik annak fájljait a konzoljukra. A Rockstar Games ezzel azt szeretné elérni, hogy a játékosoknak november 19-én már ne kelljen hosszú órákat várniuk a letöltésre. A GTA 6 letöltés előzetes lehetősége különösen hasznos lehet azoknak, akik lassabb internetkapcsolattal rendelkeznek, ugyanis a Grand Theft Auto VI mérete még a mai videojátékok között is tekintélyesnek számít.
GTA 6 letöltés: akár 212 GB szabad helyre is szükség lehet
A Rockstar Games hivatalos tájékoztatása szerint a GTA 6 mérete nem kicsi, az előzetes letöltéséhez platformtól függően akár 212 GB szabad tárhelyre is szükség lehet. Ez azt jelenti, hogy sok játékosnak érdemes átnéznie, milyen régebbi játékokat vagy más tartalmakat tud eltávolítani a konzoljáról. A GTA 6 november 19-én jelenik meg PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra. Az előzetes letöltés mindkét platformon november 10-én indult, bár a pontos kezdési időpont eltérő volt. PlayStation 5-ön helyi idő szerint éjfélkor vált elérhetővé a funkció, míg Xboxon világszerte egyszerre, magyar idő szerint november 10-én hajnali egy órakor kezdődött a letöltési időszak.
Mennyi idő alatt tölthető le a GTA 6?
A játék mérete miatt az internetkapcsolat sebessége ezúttal különösen fontos lehet. A GTA 6 212 GB-os letöltése még gyorsabb otthoni internet mellett is időt vesz igénybe, a lassabb előfizetéssel rendelkezőknek pedig akár több órával is számolniuk kell. Ideális körülmények között egy 100 Mbps sebességű kapcsolaton közel öt óráig tarthat a teljes letöltés. Egy 500 Mbps-os internetkapcsolaton ugyanez elméletileg kevesebb mint egy órát vesz igénybe, míg gigabites kapcsolaton akár fél óra alatt is végezhetünk. A valóságban azonban ennél hosszabb időre is szükség lehet. A letöltési sebességet ugyanis nemcsak az internet-előfizetés, hanem az otthoni Wi-Fi-hálózat, a router teljesítménye és a játékot kiszolgáló szerverek terheltsége is befolyásolhatja. Az elméleti GTA 6 letöltési idők az alábbiak:
|Internetsebesség
|212 GB letöltése
|50 Mbps
|9 óra 25 perc
|100 Mbps
|4 óra 43 perc
|250 Mbps
|1 óra 53 perc
|500 Mbps
|57 perc
|1000 Mbps
|28 perc
|2000 Mbps
|14 perc
Így gyorsítható fel a GTA 6 letöltése
A TechRadar az ausztrál NBN szélessávú hálózat üzemeltetőjének tanácsait is összegyűjtötte. Ezek a magyar játékosok számára is hasznosak lehetnek.
- Érdemes például ellenőrizni a Wi-Fi-router elhelyezését. Ha az eszköz egy szekrény mélyén vagy vastag falak mögött található, az ronthatja a vezeték nélküli kapcsolat minőségét. A routert lehetőleg nyitott, központi és magasabb helyre érdemes tenni.
- A régebbi routerek szintén korlátozhatják a ténylegesen elérhető internetsebességet, különösen akkor, ha a háztartás már gyorsabb előfizetést használ.
- A konzol és a router közötti vezetékes Ethernet-kapcsolat is jó megoldás lehet, mivel ezzel elkerülhetők a Wi-Fi-hálózatból eredő sebességingadozások.
- Nem feltétlenül szükséges azonban drágább internetcsomagra váltani kizárólag a GTA 6 miatt. Az előzetes letöltés éppen arra szolgál, hogy a játékosok több nappal a megjelenés előtt beszerezhessék a szükséges fájlokat.
Az internetszolgáltatóknak is komoly kihívás lehet a GTA 6
A Grand Theft Auto VI megjelenése nemcsak a játékosokat, hanem az internetszolgáltatókat is próbára teheti. A TechRadar beszámolója szerint az ausztrál NBN hálózat üzemeltetője arra számít, hogy a játék megjelenése körüli napokban rendkívül nagy mennyiségű adatot töltenek majd le az előfizetők. A szolgáltató szerint a nagy videojátékok megjelenése korábban is jelentős forgalomnövekedést okozott. Egy korábbi játékpremier idején például a hálózati adatforgalom csúcsa mintegy 30 százalékkal haladta meg a szokásos szintet.
Az előzetes letöltés ugyanakkor mérsékelheti a terhelést, mivel a játékosok nem egyszerre, a megjelenés napján kezdik meg a hatalmas fájlok letöltését.
A GTA 6-ra váróknak tehát érdemes már most ellenőrizniük a konzol szabad tárhelyét és az internetkapcsolatukat. Így jó eséllyel elkerülhetik, hogy november 19-én a játék helyett még a letöltés befejezésére kelljen várniuk.
Megugrott a PS5 iránti kereslet a Jófogáson és a Vaterán
A GTA 6 november 19-i megjelenése előtt jelentősen megélénkült a hazai használtkonzol-piac a Jófogás és a Vatera adatai szerint. A magyar játékosok elsősorban PlayStation 5 konzolokat keresnek: a Jófogáson szeptemberben megháromszorozódott, kilencezer fölé emelkedett a PS5-re irányuló keresések száma, miközben az Xbox Series gépek iránt csak háromezren érdeklődtek. A PS5-hirdetések átlagára egyetlen hónap alatt 170 ezerről 245 ezer forintra ugrott, részben a PS5 Pro miatt, amelyért a másodpiacon akár 400–500 ezer forintot is elkérnek.
A Vaterán szeptemberben 2,5 millió forint fölé emelkedett a PS5-konzolok havi forgalma, október első három hetében pedig rekordot jelentő 49 új hirdetés jelent meg. Eközben az Xboxok nehezebben találnak gazdára: átlagosan 50 nap alatt kelnek el, szemben a PlayStationök 33–45 napjával. A GTA-láz a régi játékok piacán is érezhető: egy eredeti, dobozos GTA 1-ért közel 28 ezer forintot fizettek, egy PS2-es Vice City pedig drágábban kelt el, mint a GTA V PS5-ös változata.
Fontos ugyanakkor, hogy az előzetes letöltés nem jelenti a játék korábbi elindításának lehetőségét. A GTA 6 csak november 19-én válik játszhatóvá.