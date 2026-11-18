Kevés videojáték megjelenését előzte meg akkora várakozás, mint a GTA 6 érkezését. A Rockstar Games új játéka holnap, november 19-én válik elérhetővé, vagyis több mint 13 évvel a legendás Grand Theft Auto V után végre megérkezik a sorozat következő nagy része. Az előzetes adatok alapján a Grand Theft Auto VI már az indulás előtt óriási kereskedelmi sikernek ígérkezik, és a játékidőről érkező információk is komoly kalandot sejtetnek.

GTA 6 reklámplakát a Népligetnél, Budapesten

Fotó: Szász Tamás - Origo

Már a megjelenés előtt egymilliárd dollár fölött járhat a GTA 6

A GTA 6 körüli érdeklődést jól mutatja, hogy a játék az előrendelések alapján már azelőtt hatalmas bevételt termelhetett, hogy bárki hivatalosan játszhatott volna vele. A Sensor Tower piackutató cég becslése szerint november 11-ig mintegy 12,13 millió digitális előrendelés érkezett a játékra, amelyek értéke megközelítette az 1,18 milliárd dollárt. Ez önmagában is figyelemre méltó eredmény, különösen úgy, hogy a tényleges megjelenés csak november 19-én lesz. (Itt megjegyezném, hogy nem a Rockstar Games által megerősített eladási adatokról, hanem külső piackutatói becslésekről van szó.)

Az előrendelések megoszlása is érdekes: a becslések szerint a vásárlások körülbelül háromnegyede PlayStationre, egynegyede pedig Xboxra érkezett. Ez arra utal, hogy a Sony konzoljain különösen nagy érdeklődés övezi a játékot.

A GTA VI akár 200 órát is elvehet az életünkből

Nemcsak a várható eladások, hanem a GTA VI játékideje is felkeltette a rajongók figyelmét. A Digital Trends beszámolója szerint Tom Henderson iparági újságíró és bennfentes értesülései alapján a Grand Theft Auto VI fő történetének végigjátszása átlagosan körülbelül 50 órát vehet igénybe.

Az információk szerint a történet öt nagy fejezetre oszlik, és hozzávetőleg száz küldetést tartalmazhat. Azoknak viszont, akik minden mellékküldetést, kihívást és gyűjthető elemet szeretnének teljesíteni, ennél lényegesen több időre lehet szükségük. A becslések alapján a teljesítés akár 200 óránál is tovább tarthat.

Ezeket a számokat a Rockstar egyelőre nem erősítette meg, a tényleges játékidő ráadásul attól is függ, mennyire szeretnénk elmerülni a virtuális világban. A GTA-játékokban ugyanis nem feltétlenül a történeti küldetések jelentik a legtöbb játékidőt. Sokan egyszerűen csak autóznak, felfedezik a környezetet, kipróbálják a különböző tevékenységeket, vagy a városban zajló eseményeket figyelik.