Kevés videojáték megjelenését előzte meg akkora várakozás, mint a GTA 6 érkezését. A Rockstar Games új játéka holnap, november 19-én válik elérhetővé, vagyis több mint 13 évvel a legendás Grand Theft Auto V után végre megérkezik a sorozat következő nagy része. Az előzetes adatok alapján a Grand Theft Auto VI már az indulás előtt óriási kereskedelmi sikernek ígérkezik, és a játékidőről érkező információk is komoly kalandot sejtetnek.
Már a megjelenés előtt egymilliárd dollár fölött járhat a GTA 6
A GTA 6 körüli érdeklődést jól mutatja, hogy a játék az előrendelések alapján már azelőtt hatalmas bevételt termelhetett, hogy bárki hivatalosan játszhatott volna vele. A Sensor Tower piackutató cég becslése szerint november 11-ig mintegy 12,13 millió digitális előrendelés érkezett a játékra, amelyek értéke megközelítette az 1,18 milliárd dollárt. Ez önmagában is figyelemre méltó eredmény, különösen úgy, hogy a tényleges megjelenés csak november 19-én lesz. (Itt megjegyezném, hogy nem a Rockstar Games által megerősített eladási adatokról, hanem külső piackutatói becslésekről van szó.)
Az előrendelések megoszlása is érdekes: a becslések szerint a vásárlások körülbelül háromnegyede PlayStationre, egynegyede pedig Xboxra érkezett. Ez arra utal, hogy a Sony konzoljain különösen nagy érdeklődés övezi a játékot.
A GTA VI akár 200 órát is elvehet az életünkből
Nemcsak a várható eladások, hanem a GTA VI játékideje is felkeltette a rajongók figyelmét. A Digital Trends beszámolója szerint Tom Henderson iparági újságíró és bennfentes értesülései alapján a Grand Theft Auto VI fő történetének végigjátszása átlagosan körülbelül 50 órát vehet igénybe.
Az információk szerint a történet öt nagy fejezetre oszlik, és hozzávetőleg száz küldetést tartalmazhat. Azoknak viszont, akik minden mellékküldetést, kihívást és gyűjthető elemet szeretnének teljesíteni, ennél lényegesen több időre lehet szükségük. A becslések alapján a teljesítés akár 200 óránál is tovább tarthat.
Ezeket a számokat a Rockstar egyelőre nem erősítette meg, a tényleges játékidő ráadásul attól is függ, mennyire szeretnénk elmerülni a virtuális világban. A GTA-játékokban ugyanis nem feltétlenül a történeti küldetések jelentik a legtöbb játékidőt. Sokan egyszerűen csak autóznak, felfedezik a környezetet, kipróbálják a különböző tevékenységeket, vagy a városban zajló eseményeket figyelik.
Visszatérünk Vice Citybe, de minden nagyobb lesz
A GTA 6 története az Egyesült Államok Florida állama által ihletett, kitalált Leonidában játszódik, amelynek legismertebb helyszíne Vice City. A sorozat régebbi részeiből ismerős, Miami hangulatát idéző város ezúttal egy jóval nagyobb és részletesebben kidolgozott világ része lesz. A történet középpontjában két főszereplő, Jason és Lucia áll. A páros egy félresikerült bűnügy után egy kiterjedt összeesküvés kellős közepén találja magát, és egymásra kell támaszkodniuk, hogy túléljék az eseményeket.
A Rockstar korábbi előzetesei alapján a GTA 6
- nemcsak látványosabb környezetet,
- hanem mozgalmasabb utcákat,
- változatosabb helyszíneket
- és részletgazdagabb játékvilágot is kínálhat elődjénél.
Vajon megdönti a GTA 5 rekordját?
A várakozásoknak komoly előzménye van. A 2013-ban megjelent GTA 5 minden idők egyik legsikeresebb videojátékává vált. A játék már az első három napjában több mint egymilliárd dolláros kiskereskedelmi forgalmat ért el, az azóta eltelt évek során pedig világszerte több mint 230 millió példányban fogyott. A GTA 6 előtt így nem csupán az a feladat áll, hogy megfeleljen a rajongók elvárásainak.
Saját elődjének rendkívüli kereskedelmi eredményeit is meg kellene közelítenie, vagy akár túl kellene szárnyalnia. Az előrendelési becslések alapján erre minden esélye megvan, de a valódi rekordokról csak a hivatalos értékesítési adatok ismeretében lehet majd beszélni.
GTA 6 megjelenés: már csak pár óra van hátra
A GTA 6 megjelenési dátuma 2026. november 19., csütörtök. A játék elsőként PlayStation 5-re és Xbox Series X|S konzolokra érkezik. (A GTA 6 PC-s megjelenés pontos időpontját egyelőre nem jelentették be.)
A digitális változat előzetes letöltése már elérhető, így az előrendelők előre telepíthetik a hatalmas játékot, és nem feltétlenül kell a teljes letöltést a megjelenés napjára hagyniuk. Tizenhárom év várakozás után tehát már csak órák választják el a rajongókat attól, hogy újra elmerüljenek Vice City világában. Hogy a GTA 6 valóban minden idők egyik legjobb videojátéka lesz-e, hamarosan kiderül.
A GTA 6 Magyarországon egészen pontosan november 18-áról 19-ére virradó éjjel, pontban 0:00-kor válik játszhatóvá.