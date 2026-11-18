Tizenhárom év várakozás után hamarosan megérkezik a Grand Theft Auto 6, és napvilágot láttak az első kritikák is. A Rockstar Games új játéka szinte tökéletes értékeléseket kapott: a GTA 6 a Metacritic összesítése alapján 99 pontot ért el a lehetséges 100-ból. Ezzel beállította a The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 óta fennálló rekordját. A játék hivatalos premierje 2026. november 19-én lesz, de már megérkeztek az első kritikák.

GTA 6: megérkeztek az első kritikák Fotó: https://www.rockstargames.com/VI

Kritikák a GTA 6-ról

A szaklapok szerint a hosszú várakozás és a többszöri halasztás után megérte várni a játékra.

Az IGN példátlannak, hihetetlennek és kihagyhatatlannak nevezte, az Eurogamer pedig öt csillagot adott neki, külön kiemelve a látványvilágot, a történetet és a részletesen kidolgozott játékvilágot.

A The Guardian szerint a Miami ihlette Leonida olyan élethű, hogy időnként nehéz elhinni, amit a játékos lát. A lap a két főszereplőt, Jasont és Luciát is dicsérte, akik valódi, szerethető személyiségekként jelennek meg. A Forbes kritikusa szerint videojátékban még nem találkozott ennyire jól megírt párkapcsolattal. A Bloomberg egyenesen mesterműnek nevezte a GTA 6-ot, míg a Washington Post szerint a játék minden szempontból magasabbra tette a mércét.

Tényleg tökéletes lett a GTA 6?

A rendkívül pozitív kritikák ellenére kisebb kifogások is felmerültek. A New York Times például azt vizsgálta, hogy a játék élethűsége nem vesz-e el valamit a korábbi részekre jellemző féktelen szabadságból.

A GTA 6 már a megjelenése előtt nyolc jelölést kapott a 2026-os The Game Awards díjaira, köztük az év játéka és a legjobb zene kategóriában. A Luciát alakító Manni L. Perezt pedig a legjobb színészi alakítás díjára jelölték – írja a BBC.