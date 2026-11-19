Elérkezett a nap, amelyre videojáték-rajongók milliói vártak: 2026. november 19-én megjelent a GTA 6. A Rockstar Games új játéka több mint 13 évvel a Grand Theft Auto V után érkezett meg, és ismét Vice City utcáira kalauzolja a játékosokat. Rajongóik millió vettek ki mára, a GTA 6 megjelenése alkalmából szabadnapot, és valószínűleg a következő napokra is hideg élelemmel rendezkedtek be a játékkonzol előtt. A Grand Theft Auto VI indulására azonban érdemes felkészülni, különösen a PlayStation 5 tulajdonosainak, akiknek egy kötelező rendszerfrissítést is telepíteniük kell.
Megjelent a GTA 6 - ezeken a konzolokon lehet játszani vele
A GTA 6 megjelenési dátuma 2026. november 19., és a játék elsőként a jelenlegi konzolgenerációra érkezett meg.
A Grand Theft Auto VI PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokon játszható. A Sony erősebb modellje, a PlayStation 5 Pro is támogatott, amelyhez a játék külön optimalizálásokat is kapott.
A PlayStation 4 tulajdonosainak ugyanakkor rossz hírünk van: a GTA VI nem jelent meg a korábbi Sony-konzolra. A GTA 6 PC-s változat megjelenésének időpontját sem jelentették még be.
A játék digitális előrendelői november 10. óta előre letölthették a szükséges fájlokat, így nem kellett feltétlenül a megjelenés napján nekikezdeniük a telepítésnek.
Fontos figyelmeztetést adott ki a Sony - így ellenőrizheted, hogy naprakész-e a PlayStation 5
A GTA 6 megjelenése előtt a Sony külön felhívta a PlayStation 5 tulajdonosainak figyelmét egy kötelező rendszerfrissítésre. Az Android Authority beszámolója szerint a PlayStation támogatási csapata megerősítette, hogy a Grand Theft Auto VI elindításához telepíteni kell a konzol legújabb rendszerszoftverét.
Bár ez eltörpül a játék mérete mellett, a telepítés elmulasztása kellemetlen meglepetést okozhat azoknak, akik a lehető leghamarabb szeretnék kipróbálni az új GTA-t. A Sony hivatalos változáslistája kizárólag biztonsági javításokat említ, így egyelőre nem tudni, pontosan miért vált szükségessé ez a rendszerszoftver-verzió a játék indításához.
A PS5 rendszerfrissítését néhány egyszerű lépéssel ellenőrizheted:
- Kapcsold be a PlayStation 5 konzolt, és nyisd meg a Beállítások menüt.
- Válaszd a Rendszer menüpontot.
- Lépj a Rendszerszoftver részhez.
- Nyisd meg A rendszerszoftver frissítése és beállítások menüpontot.
- Ha új verzió áll rendelkezésre, megjelenik az Elérhető frissítés értesítés. A telepítéshez válaszd a Rendszerszoftver frissítése lehetőséget.
A telepítés után a konzol újraindulhat. Ha már a legfrissebb rendszerszoftver fut rajta, nincs további teendő a frissítéssel kapcsolatban. Ha azt szeretnés ellenőrizni, milyen rendszerszoftver fut a konzolon, ezt a Beállítások → Rendszer → Rendszerszoftver → Információ a konzolról útvonalon teheted meg a menüben. Itt a „Naprakész” felirat jelzi, ha a legújabb verzió van telepítve.
GTA 6 megjelenés: rengeteg szabad helyre van szükség
Nemcsak a rendszerfrissítésre, hanem a szabad tárhelyre is érdemes odafigyelni. A GTA 6 mérete a PlayStation 5-ön elérheti a 212 GB-ot, így a játék telepítése a konzol tárhelyének jelentős részét lefoglalhatja. Akinek több nagyméretű játék is telepítve van a gépén, annak előfordulhat, hogy néhány korábbi programot vagy más tartalmat törölnie kell, ha most fog nekiállni a letöltésnek. A pontos helyigény platformonként és a telepített frissítésektől függően eltérhet, ezért mindig a konzol áruházában megjelenő adatot érdemes figyelembe venni. A letöltési idő természetesen az internetkapcsolat sebességétől is függ. Egy ekkora játék letöltése lassabb kapcsolaton több órát is igénybe vehet. Mutatjuk az elméleti GTA 6 letöltési időket:
|Internetsebesség
|212 GB letöltése
|50 Mbps
|9 óra 25 perc
|100 Mbps
|4 óra 43 perc
|250 Mbps
|1 óra 53 perc
|500 Mbps
|57 perc
|1000 Mbps
|28 perc
|2000 Mbps
|14 perc
Történelmi siker lehet, de miről szól a GTA 6?
A Rockstar Games ezúttal a kitalált Leonida államba, azon belül is a Miami által ihletett Vice Citybe kalauzolja a játékosokat. A történet két főszereplője Jason Duval és Lucia Caminos, akik egy félresikerült bűnügy következményeivel kénytelenek szembenézni. A páros egy kiterjedt bűnözői összeesküvésbe keveredik, miközben megpróbálnak boldogulni egy olyan világban, ahol a pénz, a hatalom és a túlélés gyakran fontosabb a törvényeknél.
A Grand Theft Auto VI egyik legnagyobb vonzereje a hatalmas, szabadon bejárható játékvilág. A történeti küldetések mellett számos lehetőség kínálkozik arra, hogy saját tempónkban fedezzük fel a várost és annak környékét.
A korábban kiszivárgott információk szerint a fő történet végigjátszása akár 50 órát is igénybe vehet, a teljes játék minden tartalmának felfedezése pedig ennél lényegesen hosszabb időre nyúlhat.
A Grand Theft Auto V 2013-as megjelenése óta a videojáték-ipar egyik legsikeresebb termékévé vált, és több mint 230 millió példányban talált gazdára. A GTA 6 iránti érdeklődés már a megjelenést megelőző napokban is rendkívüli volt. Külső piackutatói becslések szerint az előrendelések értéke már november közepén meghaladta az egymilliárd dollárt. Hogy a GTA VI valóban megdönti-e elődje rekordjait, azt a következő napok és hetek hivatalos értékesítési adatai mutathatják meg.
A frissítés verziószáma 26.07-14.23.00, mérete pedig körülbelül 1,3 GB.