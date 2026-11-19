Elérkezett a nap, amelyre videojáték-rajongók milliói vártak: 2026. november 19-én megjelent a GTA 6. A Rockstar Games új játéka több mint 13 évvel a Grand Theft Auto V után érkezett meg, és ismét Vice City utcáira kalauzolja a játékosokat. Rajongóik millió vettek ki mára, a GTA 6 megjelenése alkalmából szabadnapot, és valószínűleg a következő napokra is hideg élelemmel rendezkedtek be a játékkonzol előtt. A Grand Theft Auto VI indulására azonban érdemes felkészülni, különösen a PlayStation 5 tulajdonosainak, akiknek egy kötelező rendszerfrissítést is telepíteniük kell.

Izgalomban tartja az egész világot a GTA 6 megjelenése - Fotó: https://www.rockstargames.com/VI

Megjelent a GTA 6 - ezeken a konzolokon lehet játszani vele

A GTA 6 megjelenési dátuma 2026. november 19., és a játék elsőként a jelenlegi konzolgenerációra érkezett meg.

A Grand Theft Auto VI PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokon játszható. A Sony erősebb modellje, a PlayStation 5 Pro is támogatott, amelyhez a játék külön optimalizálásokat is kapott.

A PlayStation 4 tulajdonosainak ugyanakkor rossz hírünk van: a GTA VI nem jelent meg a korábbi Sony-konzolra. A GTA 6 PC-s változat megjelenésének időpontját sem jelentették még be.

A játék digitális előrendelői november 10. óta előre letölthették a szükséges fájlokat, így nem kellett feltétlenül a megjelenés napján nekikezdeniük a telepítésnek.

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A GTA 6 megjelenése előtt a Sony külön felhívta a PlayStation 5 tulajdonosainak figyelmét egy kötelező rendszerfrissítésre. Az Android Authority beszámolója szerint a PlayStation támogatási csapata megerősítette, hogy a Grand Theft Auto VI elindításához telepíteni kell a konzol legújabb rendszerszoftverét.

Bár ez eltörpül a játék mérete mellett, a telepítés elmulasztása kellemetlen meglepetést okozhat azoknak, akik a lehető leghamarabb szeretnék kipróbálni az új GTA-t. A Sony hivatalos változáslistája kizárólag biztonsági javításokat említ, így egyelőre nem tudni, pontosan miért vált szükségessé ez a rendszerszoftver-verzió a játék indításához.