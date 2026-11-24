Nem csak a fiatalokat bolondítja meg a GTA 6: egy francia idősotthon lakói is kipróbálták az év egyik legjobban várt videójátékát. Hajót vezettek, küldetéseket teljesítettek, sőt egyikük még két csomag kokaint is begyűjtött. Volt, aki annyira rákapott, hogy már karácsonyra is ezt kéri – írja a Dexerto.

A GTA 6-láz a nyugdíjasokat sem kerülte el (a kép illusztráció)

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A Grand Theft Auto 6 megjelenése világszerte óriási őrületet váltott ki, és úgy tűnik, az életkor sem akadály. A franciaországi Serrisben működő Domitys idősotthon lakói november 20-án először merülhettek el a Rockstar Games új játékának virtuális világában.

A 82 éves Jacqueline rögtön akcióba lendült

Az idősek szervezett program keretében ismerkedtek meg a GTA 6-tal. A hajózás különösen nagy sikert aratott, de a küldetések sem maradtak el. A 82 éves Jacqueline például pillanatok alatt belejött a feladatokba, és az egyik misszió során két csomag kokaint is sikerült megszereznie.

Reggel 9 óráig még soha nem fogtam kontrollert a kezemben. Délután fél 3-ra pedig már két drogcsomagot halásztam ki

– viccelődött.

A 86 éves Lucienne-t elsősorban a látványvilág nyűgözte le. Elmondása szerint a grafika annyira lenyűgöző, hogy szinte olyan érzése volt, mintha egy filmet nézne.

Már a karácsonyi ajándék is megvan

A 75 éves Yvan számára már nagyobb falatnak bizonyult az irányítás. Elárulta, hogy nehéz volt követnie a pörgős eseményeket, majd hozzátette: azért már nem 20 éves.

Az otthon dolgozói szerint a vezetés és a lövöldözés okozta a legtöbb fejtörést, miközben a virtuális környezet felfedezése kifejezetten szórakoztatta a résztvevőket.

Lucienne annyira élvezte a kalandot, hogy már elhatározta: karácsonyra GTA 6-ot kér a gyerekeitől. Jacqueline pedig közösségi konzolt szeretne az otthon társalgójába.

Úgy tűnik, a Rockstar legújabb dobása tényleg minden korosztályt képes beszippantani – még azokat is, akik néhány órával korábban azt sem tudták, melyik gombbal mit lehet csinálni a kontrolleren.