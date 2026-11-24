Túlmelegedésről és váratlan leállásokról számolt be több PlayStation 5-tulajdonos a GTA 6 futtatása közben – írta a Playground orosz videojátékos portál.

A GTA 6 jelentős terhelésnek teheti ki a jelenlegi generációs konzolokat (A kép illusztráció)

Fotó: Marijke P / Pexels

A Twitch videómegosztó platformon JoJoJosiah néven ismert streamer elmondása szerint szüneteltette a játékot, majd amikor visszatért a konzoljához, azt tapasztalta, hogy a készülékből füst száll fel. A játékos közlése szerint komolyabb baj nem történt, azonban a konzolját ki kell cserélnie.

Más felhasználók arról számoltak be, hogy a készülék hőmérséklete játék közben megközelítette a 100 Celsius-fokot, ami váratlan leálláshoz vagy túlmelegedésre figyelmeztető üzenet megjelenéséhez vezetett.

A GTA 6 jelentős terhelésnek teheti ki a konzolokat A GTA 6 a jelenlegi konzolgeneráció egyik legnagyobb hardverigényű játékának számít, amely jelentős terhelésnek teheti ki a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S készülékeket.

A játék ugyanakkor számos PlayStation 5 konzolon problémamentesen fut. Egyes felhasználók szerint ezért a meghibásodások hátterében a készülékek már korábban fennálló műszaki problémái vagy a karbantartás hiánya állhat.

A portál szerint a konzoltulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük, hogy készülékük tisztításra vagy műszaki átvizsgálásra szorul-e.