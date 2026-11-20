A GTA 6 az előrendelésekkel és az első napi eladásokkal együtt több mint 2,36 milliárd dolláros (mintegy 790 milliárd forintos) bevételt érhetett el a Sensor Tower elemzőcég becslése szerint. A csütörtökön megjelent játékból több mint 24,5 millió példány fogyhatott, amivel minden idők legnagyobb szórakoztatóipari premierjévé válhatott – számolt be róla a BBC.

A GTA 6 megjelenésére 13 évet vártak a Grand Theft Auto sorozat rajongói.

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

A Grand Theft Auto sorozat legújabb részére 13 évet kellett várniuk a rajongóknak. A Rockstar Games által fejlesztett játék két főszereplője Lucia és párja, Jason, akik egy Florida államról mintázott, Leonida nevű fiktív államban keverednek bűnügyekbe.

A játék fejlesztése a becslések szerint több mint egymilliárd dollárba (mintegy 335 milliárd forintba) kerülhetett, amivel a GTA 6 minden idők legdrágább videójátékává válhatott.

A GTA 6 eladásai minden várakozást felülmúlhatnak

A Sensor Tower adatai szerint az értékesített példányok mintegy háromnegyedét PlayStation 5-re vásárolták meg, míg a fennmaradó részt az Xbox-változat tette ki.

Az elemzőcég az eredményeket elektronikus vásárlási bizonylatok, statisztikai adatok és a játékplatformokon elérhető nyilvános profilok alapján becsülte meg.

A Rockstar Games és anyavállalata, a Take-Two Interactive egyelőre nem közölt hivatalos eladási adatokat, ugyanakkor a játék iránti keresletet példátlannak nevezte.

A videojáték-piaci kutatásokkal foglalkozó Niko Partners előrejelzése szerint a GTA 6 értékesítéséből származó bevétel az év végére meghaladhatja a hárommilliárd dollárt (mintegy 1005 milliárd forintot). Összehasonlításképpen az idei év eddigi legnagyobb bevételt hozó filmje, a Pókember: Brand New Day teljes moziforgalmazása során 2,5 milliárd dolláros (mintegy 838 milliárd forintos) bevételt ért el.

A GTA 6 megjelenése az internetes adatforgalomban is rekordot döntött A játék csütörtökön, a különböző időzónákban helyi idő szerint éjfélkor vált elérhetővé. A megjelenést sokan egész éjszaka ébren vártak, egyes rajongók pedig szabadságot vettek ki, hogy minél hamarabb kipróbálhassák. A GTA 6 megjelenése a Virgin Media O2 brit távközlési szolgáltató esti adatforgalmi rekordját is megdöntötte, miután rengetegen kezdték el egyszerre letölteni a játék 212 gigabájtos telepítőcsomagját. A játékot több kritikus is kiemelkedően értékelte. Az IGN videojátékos szakportál mesterműnek nevezte a Rockstar legújabb alkotását. A Sensor Tower arra számít, hogy a GTA 6 népszerűsége más videojátékokra is hatással lesz. Becslésük szerint a játékosok tíz százalékkal kevesebb időt tölthetnek más, egyjátékos programokkal.

További bevételekre számíthat a Rockstar Games

A fejlesztőstúdió egyelőre nem jelentette be, mikor jelenik meg a GTA 6 PC-s változata, és a többjátékos mód indulásának időpontja sem ismert.

A korábbi, 2013-ban megjelent GTA 5 tapasztalatai alapján a többjátékos mód további jelentős bevételt hozhat a vállalatnak. A játékosok ugyanis valódi pénzt költhetnek majd virtuális ingatlanokra, járművekre és egyéb játékbeli tartalmakra.

A GTA 6 erőszakos és szókimondó tartalma miatt Japánban cenzúrázták a játékot, Kína szárazföldi részén pedig a sorozat korábbi részeihez hasonlóan nem engedélyezték a forgalmazását.