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hackertámadás

Újabb hackertámadás Európában: szupermarketek hűtőit vették célba

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A Franciaországot ért kibertámadás után most Belgiumban csaptak le a kiberbűnözők. A hackertámadás során több áruházlánc hűtőrendszerét is feltörték, aminek következtében a fagyasztók hőmérséklete jelentősen megemelkedett.
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hackertámadásbelgiumfranciaországsvédországkiberbiztonság

Több tucat belga szupermarket hűtő- és fagyasztórendszerét érte hackertámadás, amelynek következtében egyes berendezésekben jelentősen megemelkedett a hőmérséklet. A problémák a Delhaize, a Carrefour és a Spar üzleteit is érintették, miközben Svédországban is hasonló incidensekről számoltak be – számolt be a RetailDetail.eu.

Hackertámadás Belgiumban: hűtőrendszert melegítettek túl
Hackertámadás érte a hűtőrendszereket Belgiumban, Svédországban is hasonló esetekről számoltak be (illusztráció) 
Fotó: Julio Lopez / Pexels

Legalább 40 Delhaize-üzletet érintett a kibertámadás Belgiumban. A Carrefour 15, a Spar pedig körülbelül öt üzletében jelentkeztek problémák. A Delhaize vasárnapról hétfőre virradó éjszaka figyelmeztette üzletvezetőit, hogy több helyen váratlanul emelkedni kezdett a hűtőberendezések hőmérséklete. 

A legsúlyosabb problémák a fagyasztóknál jelentkeztek, amelyekben akár 15 Celsius-fokig is emelkedett a hőmérséklet.

A belga incidens elsősorban a kisebb üzleteket érintette, köztük a benzinkutak mellett működő Shop & Go boltokat. Eközben a svéd ICA és Coop áruházláncok is hasonló problémákat jelentettek.

Korábban Franciaországban is hackertámadás érte a hűtőrendszereket

Októberben Franciaországban már történt egy nagyszabású kibertámadás, amelynek során hackerek legalább 350 szupermarket hűtő- és fagyasztórendszerének elektronikus vezérlését manipulálták. Az eset több tízmilliós károkat okozott.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a mostani incidensek összefüggnek-e a korábbi franciaországi hackertámadással.

Globális kiberveszélyt okozott a PHP hibája, a weboldalak 70 százaléka érintett lehet

Súlyos biztonsági hibákat fedeztek fel a PHP nevű programozási nyelvben, amely a világ weboldalainak mintegy 70 százalékát működteti. A PHP sérülékenységeit php2shell néven foglalták össze, és a megfelelően előkészített támadásokkal a hackerek akár belépés nélkül is kódot futtathatnak az érintett szervereken, illetve érzékeny adatokat szerezhetnek meg.

Milliónyi weboldalt érinthet a veszély: a hackerek már megtalálták a bejutás módját

Új szakaszába lépett egy súlyos internetes biztonsági fenyegetés: a hackereknek már sikerült kihasználniuk a weboldalak működéséhez széles körben használt PHP programozási nyelv két kritikus sérülékenységét. A PHP2Shell néven ismert hibák révén a támadók akár távolról is parancsokat futtathatnak a sebezhető szervereken.

 

 

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