Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát arra, hogy termékeket hasonlítsanak össze, kedvező ajánlatokat keressenek vagy megtudják, hol érdemes megvásárolniuk egy kiszemelt árucikket. A ChatGPT és a hozzá hasonló szolgáltatások néhány másodperc alatt képesek összeállítani egy ajánlási listát, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden feltüntetett webáruház biztonságos. Egy új kutatás szerint az AI-alapú vásárlási tanácsok akár hamis webáruházakhoz is elvezethetik a felhasználókat. A The Verge által ismertetett vizsgálatot a márkák internetes védelmével foglalkozó Podqi végezte. A kutatók 151 ismert és kevésbé ismert márkával kapcsolatban tettek fel vásárlási kérdéseket három népszerű mesterségesintelligencia-szolgáltatásnak: a ChatGPT-nek, a Google Gemininek és a Perplexitynek. A 2026 szeptemberében elvégzett teszt során összesen 6795 választ elemeztek, amelyekben 4437 különböző webcímet vizsgáltak meg. Ezek közül 718-at minősítettek kockázatosnak.
Hamis webáruházak és az AI: a Perplexity szerepelt a legrosszabbul
A kutatásból kiderült, hogy mindhárom mesterségesintelligencia-szolgáltatás megjelenített problémás weboldalakat a vásárlóknak adott válaszaiban. A hibák gyakoriságában azonban jelentős különbségeket találtak.
A Perplexity válaszainak 15 százalékában szerepelt legalább egy kockázatos weboldal. A ChatGPT esetében ez az arány 8 százalék, míg a Google Gemininél 4 százalék volt.
A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a mesterséges intelligencia sok esetben nem figyelmeztette a felhasználókat a veszélyre, hanem egyszerűen megvásárlásra alkalmas helyként mutatta be a kérdéses webáruházakat.
A kockázatos oldalt tartalmazó válaszok
- 57 százalékában a szolgáltatások kifejezetten vásárlási lehetőségként ajánlották az adott címet.
- További 34 százalékban figyelmeztetés nélkül említették meg azt,
- és mindössze 9 százalékban hívták fel a figyelmet a lehetséges veszélyre.
A ChatGPT a három vizsgált szolgáltatás közül a leghatékonyabban figyelmeztetett a problémás oldalakra, de még így is csak az érintett válaszainak 24 százalékában jelezte a kockázatot. A kutatás nem kizárólag aktív csaló webshopokat vizsgált. A problémás címek között olyan oldalak is szerepeltek, amelyek már nem működtek, illetve olyan internetes boltok, amelyek más márkákat utánoztak vagy feltehetően hamis termékeket kínáltak. Érdekes eredményt hoztak azok a kérdések, amelyek egy márka különböző országokban működő webáruházaira vonatkoztak.
A mesterséges intelligencia ugyanis időnként olyan regionális webshopokat is felsorolt, amelyek valójában nem léteztek.
A kutatásban az ilyen jellegű kérdésekre adott válaszok 16 százalékában szerepelt kockázatos webcím. Ez komoly veszélyt jelenthet annak, aki például egy külföldi márka magyarországi vagy európai webáruházát keresi, és a ChatGPT-től vagy a Geminitől kér segítséget. A válaszban szereplő internetes cím első pillantásra hivatalosnak tűnhet, miközben semmi köze az adott vállalathoz. A kisebb márkák esetében nagyjából kétszer olyan gyakran jelentek meg kockázatos oldalak a válaszokban, mint a nagyobb vállalatoknál.
Hogyan ismerhető fel egy hamis webáruház?
A karácsonyi online vásárlás során különösen fontos az óvatosság, hiszen a csaló webáruházak sokszor az eredeti boltok megjelenését másolják, és feltűnően kedvező árakkal próbálják megszerezni a vásárlók pénzét vagy bankkártyaadatait. Néhány egyszerű ellenőrzéssel jelentősen csökkenthető a kockázat.
- Ellenőrizzük a weboldal címét! A hamis webshopok gyakran csupán egy-egy betűben vagy kiegészítő szóban különböznek az eredeti üzlet internetes címétől.
- Keressük meg a hivatalos webáruházat! Ha a ChatGPT vagy a Gemini vásárlási linket ajánl, érdemes a márka ismert, hivatalos honlapjáról kiindulni, és ott ellenőrizni a boltot.
- Nézzük meg az üzemeltető adatait! A hiányzó cégnév, ügyfélszolgálati elérhetőség vagy vásárlási feltételek gyanúra adhatnak okot.
- Legyünk óvatosak a túl olcsó ajánlatokkal! Ha egy termék a megszokott ár töredékéért rendelhető meg, érdemes alaposabban utánanézni az eladónak.
- Ne adjuk meg azonnal a bankkártyaadatainkat! Ismeretlen webáruház esetén előbb győződjünk meg arról, hogy valóban megbízható kereskedőről van szó.
A hamis webáruházak felismerésére a Magyar Nemzeti Bank is külön figyelmezteti a vásárlókat. A tanácsaik szerint az internetes cím, a kereskedő elérhetőségei, a vásárlói értékelések és a fizetési lehetőségek ellenőrzése egyaránt fontos. A kutatás eredménye természetesen azért nem jelentik azt, hogy a ChatGPT vagy más AI-szolgáltatás alkalmatlan lenne a vásárlás előtti tájékozódásra. Termékek összehasonlítására, különböző modellek tulajdonságainak megismerésére és a választék áttekintésére továbbra is hasznos segítséget nyújthatnak. A konkrét vásárlási linkeket azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, és ellenőrzini az adott weboldalt, mielőtt bankkártyával vásárolnánk. Persze néha a kellő óvatosság sem elég, egy minap feltárt kibertámadás során valódi internetes boltok fizetési oldalaira került kártékony program.