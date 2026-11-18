Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát arra, hogy termékeket hasonlítsanak össze, kedvező ajánlatokat keressenek vagy megtudják, hol érdemes megvásárolniuk egy kiszemelt árucikket. A ChatGPT és a hozzá hasonló szolgáltatások néhány másodperc alatt képesek összeállítani egy ajánlási listát, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden feltüntetett webáruház biztonságos. Egy új kutatás szerint az AI-alapú vásárlási tanácsok akár hamis webáruházakhoz is elvezethetik a felhasználókat. A The Verge által ismertetett vizsgálatot a márkák internetes védelmével foglalkozó Podqi végezte. A kutatók 151 ismert és kevésbé ismert márkával kapcsolatban tettek fel vásárlási kérdéseket három népszerű mesterségesintelligencia-szolgáltatásnak: a ChatGPT-nek, a Google Gemininek és a Perplexitynek. A 2026 szeptemberében elvégzett teszt során összesen 6795 választ elemeztek, amelyekben 4437 különböző webcímet vizsgáltak meg. Ezek közül 718-at minősítettek kockázatosnak.

Hamis webáruház: a mesterséges intelligencia veszélyes linkeket ajánlhat egy friss kutatás szerint

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Hamis webáruházak és az AI: a Perplexity szerepelt a legrosszabbul

A kutatásból kiderült, hogy mindhárom mesterségesintelligencia-szolgáltatás megjelenített problémás weboldalakat a vásárlóknak adott válaszaiban. A hibák gyakoriságában azonban jelentős különbségeket találtak.

A Perplexity válaszainak 15 százalékában szerepelt legalább egy kockázatos weboldal. A ChatGPT esetében ez az arány 8 százalék, míg a Google Gemininél 4 százalék volt.

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a mesterséges intelligencia sok esetben nem figyelmeztette a felhasználókat a veszélyre, hanem egyszerűen megvásárlásra alkalmas helyként mutatta be a kérdéses webáruházakat.

A kockázatos oldalt tartalmazó válaszok

57 százalékában a szolgáltatások kifejezetten vásárlási lehetőségként ajánlották az adott címet.

További 34 százalékban figyelmeztetés nélkül említették meg azt,

és mindössze 9 százalékban hívták fel a figyelmet a lehetséges veszélyre.

A ChatGPT a három vizsgált szolgáltatás közül a leghatékonyabban figyelmeztetett a problémás oldalakra, de még így is csak az érintett válaszainak 24 százalékában jelezte a kockázatot. A kutatás nem kizárólag aktív csaló webshopokat vizsgált. A problémás címek között olyan oldalak is szerepeltek, amelyek már nem működtek, illetve olyan internetes boltok, amelyek más márkákat utánoztak vagy feltehetően hamis termékeket kínáltak. Érdekes eredményt hoztak azok a kérdések, amelyek egy márka különböző országokban működő webáruházaira vonatkoztak.

A mesterséges intelligencia ugyanis időnként olyan regionális webshopokat is felsorolt, amelyek valójában nem léteztek.

A kutatásban az ilyen jellegű kérdésekre adott válaszok 16 százalékában szerepelt kockázatos webcím. Ez komoly veszélyt jelenthet annak, aki például egy külföldi márka magyarországi vagy európai webáruházát keresi, és a ChatGPT-től vagy a Geminitől kér segítséget. A válaszban szereplő internetes cím első pillantásra hivatalosnak tűnhet, miközben semmi köze az adott vállalathoz. A kisebb márkák esetében nagyjából kétszer olyan gyakran jelentek meg kockázatos oldalak a válaszokban, mint a nagyobb vállalatoknál.