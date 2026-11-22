Januári nagytakarításról értesítette regisztrált felhasználóit a Honfoglaló. Ekkor azoknak a a felhasználóknak küldtek ki tájékoztatót, akiknek „páncélja régóta pihen a fegyvertárban, s kardjuk sem forgott a csatatéren egy ideje”.

Erről küldött tájékoztatót a Honfoglaló / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Christin Hume

Erről küldött tájékoztatót a Honfoglaló

Dicsőséged története még nem ért véget. Ideje, hogy újra próbára tedd a tudásodat

– olvasható a Honfoglaló üzemeltetőinek tájékoztatásában, melynek apropója az, hogy 2027 januárjában megtisztítják a játék rendszerét, és végleg törölik a már hosszabb ideje inaktív profilokat - írja a HVG.

A Honfoglaló egy magyar fejlesztésű online stratégiai kvízjáték, amely 2002. október 20-án debütált az interneten. A játék célja, hogy kérdéseket megválaszolva minél több közigazgatási egységet lehessen elfoglalni a játékos országának térképén. Az évek során azonban jelentős átalakuláson esett át, aki pedig már régóta nem lépett be, az talán nem is tudja, hogy az eredetileg asztali számítógépen hódító játék 2021 óta kizárólag okostelefonos alkalmazásként érhető el: az androidosok a Play Áruházból, az iPhone-osok az App Store-ból tudják letölteni. Az appokban viszont a korábban a böngészős felületen megadott felhasználónevek és jelszavak is működnek.