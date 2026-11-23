Kevés technológiai vállalat története vett akkora fordulatot az elmúlt években, mint a Huaweié. A kínai gyártó egykor a világ legnagyobb okostelefon-márkáinak közvetlen kihívója volt, az amerikai kereskedelmi korlátozások azonban alapvetően megváltoztatták a helyzetét. A Google-szolgáltatások elvesztése különösen Európában jelentett súlyos hátrányt, ahol a felhasználók többsége megszokta a Play Áruház, a Gmail, a Google Térkép és a YouTube kényelmét. A Huawei azonban nem tűnt el, sőt, az elmúlt időszakban olyan új eszközökkel jelentkezett, amelyek mellett nehéz szó nélkül elmenni. Miközben a legtöbb mobiltelefon és laptop évről évre leginkább gyorsabb processzort, jobb kamerát vagy nagyobb akkumulátort kap, a kínai vállalat magukat az eszközöket próbálja újragondolni. Összegyűjtöttünk négy különleges Huawei-készüléket, amelyek megmutatják, milyen irányba fejlődhetnek a következő évek telefonjai és számítógépei. Egyúttal azt a kérdést is felvetik, milyen helyet foglalhatna el a Huawei a világpiacon, ha nem kellene az amerikai korlátozások következményeivel küzdenie.
Huawei MateBook Fold S: amikor egy laptop szinte eltűnik a táskában
A hajlítható kijelzős mobiltelefonok ma már senkit sem lepnek meg igazán, a hasonló technológiára épülő laptopok azonban továbbra is ritkaságnak számítanak. A Huawei MateBook Fold S viszont éppen ezen az úton jár. Cikkünkben ez az egyetlen Huawei-készülék, amelyről külön nem írtunk még, hiszen ez a legfrissebb is egyben: november 24-én lesz a hajlítható laptop hivatalos bemutatója.
A különleges számítógép legfontosabb tulajdonsága, hogy a képernyője félbehajtható. Kinyitva egy 14,7 hüvelykes kijelzőt kapunk, összehajtva viszont egy jóval kisebb, nagyjából 10,7 hüvelykes formátumú eszközzé alakul. A koncepció lényege, hogy ugyanaz az eszköz szükség esetén hordozható, táblagépszerű számítógépként, máskor pedig nagyobb munkafelületként használható. A mellékelt fizikai billentyűzettel hagyományos laptopként is működhet, a digitális toll támogatása pedig jegyzetelésnél és dokumentumok kezelésénél lehet hasznos.
A készülék fedelén egy kisebb kijelző is helyet kapott. Ez olyan megoldás, amelyet eddig inkább az összecsukható okostelefonok világából ismerhettünk. A külső képernyő a készülék becsukott állapotában is lehetőséget kínálhat az alapvető információk, például az idő és az értesítések megjelenítésére.
Az előzetes információk alapján a MateBook Fold S akár 32 GB memóriával és 1 TB tárhellyel is elérhető lesz, és a vállalat saját HarmonyOS számítógépes rendszerét használja majd. A MateBook Fold S legnagyobb érdekessége nem feltétlenül az, hogy mennyire lesz gyors. Sokkal inkább az, hogy megpróbál választ adni egy régi problémára: hogyan lehet nagy kijelzőt kínálni úgy, hogy közben a számítógép minél kisebb helyet foglaljon?
Huawei MateBook Fold Ultimate Design: egy 18 hüvelykes képernyő, amit félbehajthatunk
Ha a MateBook Fold S a hordozhatóságról szól, akkor a nagyméretű közvetlen elődnek számító, ugyancsak idén frissített Huawei MateBook Fold Ultimate Design a lehető legnagyobb munkafelületet próbálja összeegyeztetni a mobilitással. A Fold S ennek hivatalosan is a kisebb verziója. A számítógép kinyitva egy hatalmas, 18 hüvelykes OLED-kijelzőt kínál. Ez már akkora felület, amelyen kényelmesebben lehet egyszerre több dokumentummal, táblázattal vagy alkalmazással dolgozni. A trükk természetesen itt is a hajlítható képernyő. A MateBook Fold Ultimate Design összehajtva egy jóval kisebb laptop méretére csökken, kinyitva viszont szinte egy hordozható monitorhoz hasonlítható.
A 2026-ban frissített modell 3296 × 2472 pixeles, kétrétegű OLED-kijelzővel rendelkezik, amelynek csúcsfényereje elérheti az 1600 nitet. A számítógép tömege a leválasztható billentyűzet nélkül mindössze 1,16 kilogramm. A fejlesztések között fontos szerepet kapott a kijelző tartósságának és a teljesítménynek a javítása, valamint a digitális toll támogatása. Ez különösen azoknak lehet érdekes, akik rajzolnak, jegyzetelnek, terveket készítenek, vagy egyszerűen nagyobb felületet szeretnének használni útközben.
A Huawei a készüléket saját fejlesztésű Kirin X90 Plus processzorral és HarmonyOS 6.1 operációs rendszerrel szerelte fel. A vállalat állítása szerint a frissített hardver és szoftver együttesen 25 százalékos teljesítményjavulást eredményez az előző generációhoz képest.
Ennek természetesen vannak előnyei és kihívásai is. A HarmonyOS lehetővé teszi a Huawei különböző eszközeinek szorosabb együttműködését, ugyanakkor a Windowsra készült programok nem futnak rajta automatikusan. A vállalat ezért saját alkalmazáskínálatának bővítésével és alternatív szoftverekkel igyekszik biztosítani a megszokott számítógépes feladatok elvégzését. Ez nem azt jelenti, hogy a Microsoft alkalmazásai általánosan tiltottak lennének a Huawei eszközein. A vállalat AppGallery alkalmazásboltjában több Microsoft-szolgáltatás is hivatalosan elérhető.
A MateBook Fold Ultimate Design nemcsak különleges számítógép, hanem a Huawei technológiai önállósodásának egyik leglátványosabb példája is. Megmutatja, hogy a gyártó a laptopok világában sem elégedett meg a megszokott megoldások továbbfejlesztésével.
Richard Yu, a Huawei egyik legismertebb vezetője (jelenleg a Huawei igazgatótanácsának ügyvezető igazgatója) újragondolta Steve Jobs híres borítékos mutatványát (amikor a a Macworld konferencián egy hagyományos sárga iratborítékból húzta elő az első generációs MacBook Airt), de továbbfejlesztette: a MateBook Fold Ultimate Design beletette, és már a MateBook Fold S-t húzta elő:
Huawei Mate XT 2: telefon, amelyből táblagép lesz
A Huawei Mate XT 2 talán a leglátványosabb bizonyíték arra, hogy a kínai gyártó nem fél szokatlan technológiai megoldásokkal kísérletezni. Miközben a legtöbb hajlítható okostelefon egyetlen zsanért használ, a Mate XT 2 kijelzője két ponton hajtható meg. Ennek köszönhetően a készülék egy hagyományos telefonhoz hasonló formából egy hatalmas, 10,2 hüvelykes kijelzővel rendelkező eszközzé nyitható szét. Ez a méret már a kisebb táblagépek világát idézi. A felhasználó így ugyanazon a készüléken intézheti a telefonhívásait, olvashatja az üzeneteit, majd néhány mozdulattal nagyobb munkafelületet alakíthat ki a levelezéshez, dokumentumokhoz vagy videókhoz.
A Mate XT 2 ráadásul nem egyszerűen az előző modell továbbfejlesztett változata. A Huawei jelentősen átalakította a hajlítás mechanizmusát: az új generáció kijelzőjének mindkét széle befelé hajlik, így a nagy belső panel összehajtva védettebb helyzetbe kerül. Az újítások között egy különleges betekintésgátló kijelző is szerepel. A megfelelő változatban elérhető technológia csökkenti a képernyő oldalirányú láthatóságát, így például egy vonaton vagy kávézóban a mellettünk ülők nehezebben olvashatják el a megjelenített tartalmat. Fontos azonban, hogy ez nem minden Mate XT 2-ben megtalálható alapfunkció, hanem a drágább változat egyik különlegessége. A készülékben a Huawei saját fejlesztésű Kirin 9050 Pro processzora dolgozik, a szoftveres alapot pedig a HarmonyOS 7 biztosítja.
A technológiai különlegességnek ugyanakkor ára van. A Mate XT 2 Kínában 19 999 jüanról indul, ami nagyjából 3000 dolláros árszintet jelent. Nem tömegmodellről van tehát szó, hanem egy rendkívül drága csúcskészülékről. Korábbi cikkünk írásakor 1,7-2,1 millió forintos árakat láttam a szürkeimportos lehetőségek között.
A Huawei ezzel a termékkel azt mutatja meg, hogy az okostelefon és a táblagép közötti határ nem feltétlenül olyan éles, mint korábban gondoltuk, és azt is persze, hogy erre is képesek gyártóként.
Huawei Pura X View: újragondolták azt is, amiről mindenki azt hitte, hogy már kész van
A négy készülék közül talán a Huawei Pura X View hordozza a legegyszerűbb, mégis legérdekesebb ötletet. Az okostelefonok kijelzői az elmúlt években egyre nagyobbak lettek, miközben a gyártók többsége a hosszúkás, keskeny formát részesítette előnyben. A Huawei most azt a kérdést tette fel: miért ne lehetne egy hagyományos telefon képernyője egyszerűen szélesebb?
A Pura X View nem hajlítható telefon. Nincs benne különleges zsanér, nincs második belső kijelző, mégis a megszokottnál lényegesen szélesebb munkafelületet kínál. A készülék 6,39 hüvelykes OLED-panelje 5:3-hoz közeli képarányú, ami egészen más arányokat eredményez, mint a ma elterjedt, hosszúkás mobilok kijelzője. Ez nem csupán megjelenésbeli különbség. A szélesebb kijelző kényelmesebb lehet internetes oldalak olvasásához, dokumentumok kezeléséhez, videózáshoz vagy két alkalmazás párhuzamos használatához. A kijelzőjének felülete nagyjából akkora, mint egy hagyományos, 6,9 hüvelykes csúcsmobilé.
A Huawei ráadásul a szokatlan formát igen komoly műszaki tartalommal párosította. A Pura X View mindössze 6,68 milliméter vastag, mégis 7000 mAh kapacitású akkumulátort kapott. A 120 Hz-es OLED-kijelző csúcsfényereje elérheti a 6500 nitet, a hátoldalon pedig egy 200 megapixeles fő kamera található. A telefont Kirin 9030S processzor működteti, a HarmonyOS 7 mellett pedig digitális toll támogatását is kínálja.
A Pura X View különlegessége azonban mégsem a műszaki adatokban rejlik. Sokkal inkább abban, hogy megpróbálja visszahozni a változatosságot az okostelefonok világába. A szélesebb kijelző valóban kézzelfogható előnyökkel járhat, bár természetesen kompromisszumokat is jelenthet: egy ilyen telefont például nehezebb lehet egyetlen kézzel átérni, mint a keskenyebb modelleket, és nyilván zsebre vágni sme lehet egyszerű művelet. Mindezzel együtt a Pura X View a négy eszköz közül talán az egyik legnagyobb tömegpiaci lehetőséget rejti. Nem igényel drága, hajlítható kijelzőt és bonyolult zsanérmechanikát, miközben a mindennapi használat során sokat számító előnyt kínálhat. A kérdés már csak az, hogy a vásárlók valóban készek-e elhagyni az elmúlt években megszokott telefonformát. Meg hát a Google, de erről mindjárt.
A Huawei két nagy problémája
A négy készülék alapján nehéz lenne azt állítani, hogy a Huawei elveszítette volna az innovációs képességét. A vállalat egyszerre kísérletezik újfajta laptopokkal, két ponton hajlítható telefonokkal és a hagyományos mobilok teljes újragondolásával, miközben két óriási kihívással kellett szembenéznie. Az Egyesült Államok 2019-ben kereskedelmi korlátozásokat vezetett be a Huawei ellen. Ezek következtében a gyártó új okostelefonjai nem kaphatják meg a megszokott Google Mobile Services csomagot, amely többek között a Play Áruházat és számos Google-alkalmazás működéséhez szükséges háttérszolgáltatást tartalmazza. A különbség különösen Európában jelentős. Kínában a Google-szolgáltatások eleve nem játszanak olyan központi szerepet a mobilos mindennapokban, mint a nyugati piacokon. A Huawei így saját alkalmazásboltjára, a HarmonyOS rendszerre és a helyi szolgáltatásokra építve is képes versenyképes termékeket kínálni. Így "otthon" a Huawei továbbra is domináns.
Nem véletlen, hogy a fogyasztói üzletág európai (pontosabban: Kínán kívüli) stratégiája inkább a viselhető okoseszközökre összpontosít. Egy európai felhasználónak azonban nem feltétlenül elegendő, hogy egy telefon kiváló kamerával, különleges kijelzővel vagy hatalmas akkumulátorral rendelkezik. Azt is elvárja, hogy kedvenc alkalmazásai, banki szolgáltatásai, értesítései és megszokott digitális megoldásai kompromisszumok nélkül működjenek. A Google-szolgáltatások hiánya ugyanakkor ma már nem jelenti feltétlenül azt, hogy a Huawei készülékein minden megszokott alkalmazásról le kell mondani. A vállalat saját alkalmazáskínálatának bővülése mellett több olyan technikai megoldás is elérhető, amelyekkel a korlátozások egy része áthidalható.
Így használhatók a Google-alkalmazások Huawei-készülékeken
Bár a Huawei újabb telefonjairól és táblagépeiről hiányoznak a hivatalos Google-szolgáltatások, ez ma már nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felhasználóknak le kell mondaniuk a megszokott alkalmazásaikról. Röviden: egy vagy két alkalmazás letöltésével az AppGallery alkalmazásboltból elérhetővé válik a Google. Hosszabban: Több olyan megoldás is létezik, amelyekkel a Google Play Áruház alkalmazásainak jelentős része, sőt bizonyos Google-szolgáltatások is használhatók a Huawei eszközein.
- Az egyik legfontosabb ezek közül a microG, amely egy nyílt forráskódú szoftvercsomag. A Google Play-szolgáltatások egyes funkcióit helyettesíti, így lehetővé teheti például a Google-fiókos bejelentkezést, a helymeghatározás használatát és az alkalmazások push értesítéseinek működését.
- A másik népszerű megoldás a GBox, amely kompatibilitási környezetet biztosít a Google-alkalmazások számára. Segítségével számos Huawei készüléken elérhetővé válhat a Play Áruház, ahonnan többek között a Gmail, a YouTube vagy a Google Térkép is telepíthető. A GBox előnye, hogy viszonylag egyszerűen használható, és nem feltétlenül igényli a telefon vagy táblagép rendszerének bonyolult módosítását. A telepítéskor magától ajánlja a microG telepítését is, így ez a kombináció általában zavartalan (nevezzük egyszerűsítve) Google-használatot eredményez. A Huawei ráadásul a Gbox-ot a saját alkalmazásáruházába is beépítette, ha valami nem érhető el ott, automatikusan felajánlja a Gboxot "lekérést" az AppGallery.
- A harmadik lehetőség az Aurora Store, amely a Google Play Áruház alternatív kliense. Különlegessége, hogy akár saját Google-fiók megadása nélkül, anonim módban is lehetővé teszi az alkalmazások letöltését és frissítését. A microG-vel ellentétben azonban nem pótolja a Google háttérszolgáltatásait, vagyis önmagában nem garantálja, hogy minden letöltött alkalmazás megfelelően működik. Általában ezt is a MicroG-vel kombinálják.
Fontos ugyanakkor, hogy egyik megoldás sem szünteti meg teljesen a Google-tiltás következményeit. Bizonyos banki alkalmazások, az érintéses fizetés, valamint a Google biztonsági tanúsítását igénylő szolgáltatások továbbra is problémásak lehetnek. A működés a készülék típusától és a HarmonyOS vagy EMUI verziójától is függ. Emellett a HarmonyOS NEXT technológiai alapjaira épülő újabb kínai rendszerváltozatoknál nem lehet automatikusan számítani a hagyományos androidos kerülőmegoldások használhatóságára. Nem véletlen, hogy az Európában kapható Huawei-modellek a 4.3-as verzióval működnek, ez hajtja az általunk tesztelt Huawei Matepad Air tabletet is, amivel tökéletesen fut a Google-környezet. A Huawei készülékei tehát ma már sokkal több lehetőséget kínálnak a Google-alkalmazások használatára, mint néhány évvel ezelőtt.
A helyzetet ugyanakkor érdemes árnyalni, hiszen a Google-szolgáltatások hiánya nem egyformán érinti a Huawei valamennyi készülékét. Az okostelefonoknál és táblagépeknél elsősorban a Google Play Áruház, a Google háttérszolgáltatásai és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások jelenthetnek problémát. Ezek pótlására, amint a keretes írásból is kiderül, ma már több lehetőség létezik. A laptopok esetében viszont más a helyzet. A Huawei saját HarmonyOS rendszerének számítógépes változata nem a Google-szolgáltatásokra épül, így azok hiánya önmagában nem jelent ugyanolyan akadályt. A nemzetközi elterjedés szempontjából sokkal fontosabb, hogy a felhasználók megtalálják-e a munkájukhoz szükséges alkalmazásokat, és mennyire könnyen tudnak áttérni egy Windows helyett HarmonyOS-t használó számítógépre. Bár a Google-lel szemben a vállalat AppGallery alkalmazásboltjában hivatalosan is elérhetők a Microsoft alkalmazásai, szolgáltatásai.
A 2019-ben bevezetett és 2020-ban szigorított amerikai kereskedelmi korlátozások miatt viszont a Huawei nemcsak az új készülékeihez szükséges hivatalos Google-szolgáltatásokhoz veszítette el a hozzáférését, hanem a legfejlettebb félvezetők beszerzése is rendkívül nehézzé vált számára. A korlátozások egyik legsúlyosabb következménye a tajvani TSMC-vel fennálló együttműködés ellehetetlenülése volt. Korábban ez a vállalat gyártotta a Huawei saját fejlesztésű Kirin processzorait, méghozzá a világ legfejlettebb technológiái közé tartozó gyártási eljárásokkal. Az amerikai szabályozás azonban nemcsak az Egyesült Államokban működő cégeket érinti. Bizonyos esetekben azokat a külföldi chipgyártókat is korlátozza, amelyek amerikai eredetű technológiát, szoftvert vagy gyártóberendezést használnak. Így a Huawei a TSMC legmodernebb gyártástechnológiáihoz sem férhet hozzá szabadon. Ez komoly versenyhátrányt jelenthet az Apple, a Samsung és más csúcskészülékeket gyártó vállalatokkal szemben.
A Huawei azonban erre is saját technológiai megoldások fejlesztésével válaszolt.
A vállalat ismét saját Kirin processzorokra építi számos készülékét, és egyre szorosabban támaszkodik a kínai chipgyártásra. Még nem sikerült teljesen ledolgoznia teljesen a hátrányát teljesítmény és energiafogyasztás terén, de pont ezért figyelemreméltó, hogy úgy képes látványos hardveres fejlesztésekre a vállalat, hogy közben a csúcstechnológiás processzorokhoz való hozzáférése is korlátozott.
Mi történne, ha megszűnnének a korlátozások?
Ezt természetesen senki sem tudhatja biztosan. Az okostelefonok és számítógépek piacán ma már óriási a verseny, a vásárlók pedig nem kizárólag a műszaki különlegességek alapján választanak. A Huawei azonban a most bemutatott négy eszközzel azt bizonyítja, hogy komoly technológiai versenytársa lehetne a legnagyobb gyártóknak. A most megjelenő MateBook Fold S és a MateBook Fold Ultimate Design - amit idén már frissített verzióban lépett a kínai piacra - a hordozható számítógépek jövőjével kísérletezik. A Mate XT 2 azt mutatja meg már a második generációjával, hogyan válhat egyetlen okostelefonból táblagép méretű eszköz, a Pura X View pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy még a hagyományos mobiltelefonok formájában is bőven van lehetőség az újításra. A hírek szerint már több androidos gyártó is készíti a saját készülékét a Huawei Pura X View mintája alapján.
Ha a Huawei okostelefonjai ismét teljes körű, hivatalos Google-támogatással jelenhetnének meg a nemzetközi piacokon, az kétségtelenül jelentősen javítaná a gyártó versenyhelyzetét. A különleges laptopok esetében pedig az alkalmazáskínálat bővülése és a HarmonyOS számítógépes változatának fejlődése nyithatna új lehetőségeket. A félvezetők korlátlan elérése pedig nyilván mindkét vonalon jelentős előrelépést hozhatna,. Mindez azonban önmagában még nem garantálná a világpiaci sikert. A Huawei-nek a kereskedelmi korlátozásokon túl a nemzetközi forgalmazás, az árképzés, a szoftveres támogatás és a vásárlói bizalom terén is versenyeznie kellene a legerősebb riválisokkal.
Sok esetben a 2019-ig felépített eredmények helyett újra a nulláról indulva
Az ebben a cikkben kiragadott négy, kínai piacra szánt készülék mindenesetre azt bizonyítja, hogy a Huawei technológiai újításokban továbbra is képes felvenni a versenyt a világ legnagyobb gyártóival. A Huawei innovációs képességét érdemes abban az összefüggésben értékelni, hogy a vállalatot komoly kihívások érték 2019 óta, ennek ellenére továbbra is képes olyan különleges eszközöket piacra vinni, amelyek új irányokat mutatnak a mobiltelefonok és a számítógépek fejlesztésében.
Végezetül egy videó a cikkünk írásakor még a hivatalos bemutató előtt álló Huawei MateBook Fold S-ről:
A HarmonyOS nem ismeretlen rendszer, hiszen a Huawei telefonjain és táblagépein már évek óta jelen van. A vállalat 2025-ben azonban a személyi számítógépekre is kiterjesztette, így a MateBook Fold Ultimate Design már a kifejezetten asztali munkavégzésre optimalizált változatot használja.