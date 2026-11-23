Fotó: Huawei

A Huawei két nagy problémája

A négy készülék alapján nehéz lenne azt állítani, hogy a Huawei elveszítette volna az innovációs képességét. A vállalat egyszerre kísérletezik újfajta laptopokkal, két ponton hajlítható telefonokkal és a hagyományos mobilok teljes újragondolásával, miközben két óriási kihívással kellett szembenéznie. Az Egyesült Államok 2019-ben kereskedelmi korlátozásokat vezetett be a Huawei ellen. Ezek következtében a gyártó új okostelefonjai nem kaphatják meg a megszokott Google Mobile Services csomagot, amely többek között a Play Áruházat és számos Google-alkalmazás működéséhez szükséges háttérszolgáltatást tartalmazza. A különbség különösen Európában jelentős. Kínában a Google-szolgáltatások eleve nem játszanak olyan központi szerepet a mobilos mindennapokban, mint a nyugati piacokon. A Huawei így saját alkalmazásboltjára, a HarmonyOS rendszerre és a helyi szolgáltatásokra építve is képes versenyképes termékeket kínálni. Így "otthon" a Huawei továbbra is domináns.

Nem véletlen, hogy a fogyasztói üzletág európai (pontosabban: Kínán kívüli) stratégiája inkább a viselhető okoseszközökre összpontosít. Egy európai felhasználónak azonban nem feltétlenül elegendő, hogy egy telefon kiváló kamerával, különleges kijelzővel vagy hatalmas akkumulátorral rendelkezik. Azt is elvárja, hogy kedvenc alkalmazásai, banki szolgáltatásai, értesítései és megszokott digitális megoldásai kompromisszumok nélkül működjenek. A Google-szolgáltatások hiánya ugyanakkor ma már nem jelenti feltétlenül azt, hogy a Huawei készülékein minden megszokott alkalmazásról le kell mondani. A vállalat saját alkalmazáskínálatának bővülése mellett több olyan technikai megoldás is elérhető, amelyekkel a korlátozások egy része áthidalható.

Így használhatók a Google-alkalmazások Huawei-készülékeken Bár a Huawei újabb telefonjairól és táblagépeiről hiányoznak a hivatalos Google-szolgáltatások, ez ma már nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felhasználóknak le kell mondaniuk a megszokott alkalmazásaikról. Röviden: egy vagy két alkalmazás letöltésével az AppGallery alkalmazásboltból elérhetővé válik a Google. Hosszabban: Több olyan megoldás is létezik, amelyekkel a Google Play Áruház alkalmazásainak jelentős része, sőt bizonyos Google-szolgáltatások is használhatók a Huawei eszközein. Az egyik legfontosabb ezek közül a microG , amely egy nyílt forráskódú szoftvercsomag. A Google Play-szolgáltatások egyes funkcióit helyettesíti, így lehetővé teheti például a Google-fiókos bejelentkezést, a helymeghatározás használatát és az alkalmazások push értesítéseinek működését.

, amely egy nyílt forráskódú szoftvercsomag. A Google Play-szolgáltatások egyes funkcióit helyettesíti, így lehetővé teheti például a Google-fiókos bejelentkezést, a helymeghatározás használatát és az alkalmazások push értesítéseinek működését. A másik népszerű megoldás a GBox , amely kompatibilitási környezetet biztosít a Google-alkalmazások számára. Segítségével számos Huawei készüléken elérhetővé válhat a Play Áruház, ahonnan többek között a Gmail, a YouTube vagy a Google Térkép is telepíthető. A GBox előnye, hogy viszonylag egyszerűen használható, és nem feltétlenül igényli a telefon vagy táblagép rendszerének bonyolult módosítását. A telepítéskor magától ajánlja a microG telepítését is, így ez a kombináció általában zavartalan (nevezzük egyszerűsítve) Google-használatot eredményez. A Huawei ráadásul a Gbox-ot a saját alkalmazásáruházába is beépítette, ha valami nem érhető el ott, automatikusan felajánlja a Gboxot "lekérést" az AppGallery.

, amely kompatibilitási környezetet biztosít a Google-alkalmazások számára. Segítségével számos Huawei készüléken elérhetővé válhat a Play Áruház, ahonnan többek között a Gmail, a YouTube vagy a Google Térkép is telepíthető. A GBox előnye, hogy viszonylag egyszerűen használható, és nem feltétlenül igényli a telefon vagy táblagép rendszerének bonyolult módosítását. A telepítéskor magától ajánlja a microG telepítését is, így ez a kombináció általában zavartalan (nevezzük egyszerűsítve) Google-használatot eredményez. A Huawei ráadásul a Gbox-ot a saját alkalmazásáruházába is beépítette, ha valami nem érhető el ott, automatikusan felajánlja a Gboxot "lekérést" az AppGallery. A harmadik lehetőség az Aurora Store, amely a Google Play Áruház alternatív kliense. Különlegessége, hogy akár saját Google-fiók megadása nélkül, anonim módban is lehetővé teszi az alkalmazások letöltését és frissítését. A microG-vel ellentétben azonban nem pótolja a Google háttérszolgáltatásait, vagyis önmagában nem garantálja, hogy minden letöltött alkalmazás megfelelően működik. Általában ezt is a MicroG-vel kombinálják. Fontos ugyanakkor, hogy egyik megoldás sem szünteti meg teljesen a Google-tiltás következményeit. Bizonyos banki alkalmazások, az érintéses fizetés, valamint a Google biztonsági tanúsítását igénylő szolgáltatások továbbra is problémásak lehetnek. A működés a készülék típusától és a HarmonyOS vagy EMUI verziójától is függ. Emellett a HarmonyOS NEXT technológiai alapjaira épülő újabb kínai rendszerváltozatoknál nem lehet automatikusan számítani a hagyományos androidos kerülőmegoldások használhatóságára. Nem véletlen, hogy az Európában kapható Huawei-modellek a 4.3-as verzióval működnek, ez hajtja az általunk tesztelt Huawei Matepad Air tabletet is, amivel tökéletesen fut a Google-környezet. A Huawei készülékei tehát ma már sokkal több lehetőséget kínálnak a Google-alkalmazások használatára, mint néhány évvel ezelőtt.

A helyzetet ugyanakkor érdemes árnyalni, hiszen a Google-szolgáltatások hiánya nem egyformán érinti a Huawei valamennyi készülékét. Az okostelefonoknál és táblagépeknél elsősorban a Google Play Áruház, a Google háttérszolgáltatásai és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások jelenthetnek problémát. Ezek pótlására, amint a keretes írásból is kiderül, ma már több lehetőség létezik. A laptopok esetében viszont más a helyzet. A Huawei saját HarmonyOS rendszerének számítógépes változata nem a Google-szolgáltatásokra épül, így azok hiánya önmagában nem jelent ugyanolyan akadályt. A nemzetközi elterjedés szempontjából sokkal fontosabb, hogy a felhasználók megtalálják-e a munkájukhoz szükséges alkalmazásokat, és mennyire könnyen tudnak áttérni egy Windows helyett HarmonyOS-t használó számítógépre. Bár a Google-lel szemben a vállalat AppGallery alkalmazásboltjában hivatalosan is elérhetők a Microsoft alkalmazásai, szolgáltatásai.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Fotó: Huawei

A 2019-ben bevezetett és 2020-ban szigorított amerikai kereskedelmi korlátozások miatt viszont a Huawei nemcsak az új készülékeihez szükséges hivatalos Google-szolgáltatásokhoz veszítette el a hozzáférését, hanem a legfejlettebb félvezetők beszerzése is rendkívül nehézzé vált számára. A korlátozások egyik legsúlyosabb következménye a tajvani TSMC-vel fennálló együttműködés ellehetetlenülése volt. Korábban ez a vállalat gyártotta a Huawei saját fejlesztésű Kirin processzorait, méghozzá a világ legfejlettebb technológiái közé tartozó gyártási eljárásokkal. Az amerikai szabályozás azonban nemcsak az Egyesült Államokban működő cégeket érinti. Bizonyos esetekben azokat a külföldi chipgyártókat is korlátozza, amelyek amerikai eredetű technológiát, szoftvert vagy gyártóberendezést használnak. Így a Huawei a TSMC legmodernebb gyártástechnológiáihoz sem férhet hozzá szabadon. Ez komoly versenyhátrányt jelenthet az Apple, a Samsung és más csúcskészülékeket gyártó vállalatokkal szemben.

A Huawei azonban erre is saját technológiai megoldások fejlesztésével válaszolt.

A vállalat ismét saját Kirin processzorokra építi számos készülékét, és egyre szorosabban támaszkodik a kínai chipgyártásra. Még nem sikerült teljesen ledolgoznia teljesen a hátrányát teljesítmény és energiafogyasztás terén, de pont ezért figyelemreméltó, hogy úgy képes látványos hardveres fejlesztésekre a vállalat, hogy közben a csúcstechnológiás processzorokhoz való hozzáférése is korlátozott.

Mi történne, ha megszűnnének a korlátozások?

Ezt természetesen senki sem tudhatja biztosan. Az okostelefonok és számítógépek piacán ma már óriási a verseny, a vásárlók pedig nem kizárólag a műszaki különlegességek alapján választanak. A Huawei azonban a most bemutatott négy eszközzel azt bizonyítja, hogy komoly technológiai versenytársa lehetne a legnagyobb gyártóknak. A most megjelenő MateBook Fold S és a MateBook Fold Ultimate Design - amit idén már frissített verzióban lépett a kínai piacra - a hordozható számítógépek jövőjével kísérletezik. A Mate XT 2 azt mutatja meg már a második generációjával, hogyan válhat egyetlen okostelefonból táblagép méretű eszköz, a Pura X View pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy még a hagyományos mobiltelefonok formájában is bőven van lehetőség az újításra. A hírek szerint már több androidos gyártó is készíti a saját készülékét a Huawei Pura X View mintája alapján.