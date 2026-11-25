Hatalmas üzlet lett az illegális IPTV az elmúlt években. Az internetes tévézés egyre népszerűbb, ám a jogszerűen működő szolgáltatók mellett olyan vállalkozások is megjelentek a piacon, amelyek a jogtulajdonosok engedélye nélkül kínálnak hozzáférést fizetős televíziós csatornákhoz, filmekhez és élő sportközvetítésekhez. A rendkívül olcsó előfizetésekkel csábító szolgáltatások ellen most újabb nagyszabású nemzetközi rendőrségi akciót hajtottak végre. Az Europol november 24-én közzétett tájékoztatása szerint a hatóságok 57 illegális tévészolgáltatás működését zavarták meg, és 321 olyan weboldalt azonosítottak, amely jogosulatlanul kínált szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat. Az érintett oldalak éves szinten együttesen több mint 7,3 millió látogatást regisztráltak – számolt be róla a BleepingComputer.
Milliárdos üzlet lett az illegális IPTV
Az illegális IPTV szolgáltatók népszerűsége elsősorban az alacsony árakkal magyarázható. Egyes szolgáltatók már havi néhány euróért hozzáférést ígérnek akár több ezer televíziós csatornához, prémium online sportközvetítésekhez és filmekhez.
A kedvező ár mögött azonban az áll, hogy az üzemeltetők nem fizetnek a tartalmak jogtulajdonosainak.
Az audiovizuális tartalmak kalózterjesztése ellen küzdő Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) 2026 októberében közzétett tanulmánya szerint az illegális internetes tévézés 2025-ben becslések szerint 5,84 milliárd eurós potenciális bevételkiesést okozott az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és Svájcban működő legális fizetős tévészolgáltatóknak.
Most a pénz útját követi a rendőrség
A november 16. és 20. között lebonyolított nemzetközi akció különlegessége, hogy a nyomozók nem csupán az illegális szolgáltatások működésének megakadályozására összpontosítottak. Ezúttal a mögöttük álló pénzügyi hálózatokat is igyekeztek feltérképezni. Az illegális IPTV előfizetések díját ugyanis sok esetben kriptovalutában szedik be az üzemeltetők, ami megnehezítheti a bevételek valódi kedvezményezettjeinek azonosítását. A hatóságok kriptovalutákkal foglalkozó vállalatok szakembereinek segítségével eddig több mint 26 millió euró értékű tranzakciót követtek nyomon. A vizsgálatok továbbra is folytatódnak. A hatóságok célja, hogy ne csak az illegális tévészolgáltatások elérhetőségét akadályozzák meg, hanem az azokat működtető bűnözői hálózatok bevételi forrásait is felszámolják.
Az olcsó, illegális IPTV veszélyei
Bár első pillantásra vonzó lehet, ha egyetlen olcsó előfizetéssel szinte minden kedvenc tévécsatornánkhoz és sportközvetítésünkhöz hozzáférhetünk, az ilyen ajánlatokkal érdemes óvatosnak lenni.
- Egy illegális tévészolgáltatás akár egyik napról a másikra elérhetetlenné válhat. Ha pedig valaki több hónapra vagy egy egész évre előre kifizette az előfizetési díjat, könnyen elveszítheti a pénzét.
- Az ismeretlen forrásból származó IPTV alkalmazások emellett adatbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. Egy megbízhatatlan alkalmazás telepítésével akár személyes adatainkat vagy az eszközünk biztonságát is veszélyeztethetjük.
Nem minden IPTV szolgáltatás illegális
Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában az IPTV technológia használatával semmi probléma nincs. Az IPTV olyan megoldás, amely internetprotokoll segítségével továbbítja a televíziós műsorokat a nézőkhöz. Számos ismert, jogszerűen működő távközlési és televíziós szolgáltató alkalmazza ezt a technológiát.
Ha egy ismeretlen vállalkozás néhány ezer forintért kínál hozzáférést több ezer hazai és külföldi tévécsatornához, prémium filmekhez és a világ legnépszerűbb sportközvetítéseihez, érdemes alaposan utánanézni, mielőtt előfizetnénk a szolgáltatásra.
A különbséget az jelenti, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a televíziós műsorok továbbításához szükséges engedélyekkel.