Hatalmas üzlet lett az illegális IPTV az elmúlt években. Az internetes tévézés egyre népszerűbb, ám a jogszerűen működő szolgáltatók mellett olyan vállalkozások is megjelentek a piacon, amelyek a jogtulajdonosok engedélye nélkül kínálnak hozzáférést fizetős televíziós csatornákhoz, filmekhez és élő sportközvetítésekhez. A rendkívül olcsó előfizetésekkel csábító szolgáltatások ellen most újabb nagyszabású nemzetközi rendőrségi akciót hajtottak végre. Az Europol november 24-én közzétett tájékoztatása szerint a hatóságok 57 illegális tévészolgáltatás működését zavarták meg, és 321 olyan weboldalt azonosítottak, amely jogosulatlanul kínált szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat. Az érintett oldalak éves szinten együttesen több mint 7,3 millió látogatást regisztráltak – számolt be róla a BleepingComputer.

Illegális IPTV: 57 tévészolgáltatóra csapott le a rendőrség (illusztráció) - Fotó: Kevin Woblick / Unsplash

Milliárdos üzlet lett az illegális IPTV

Az illegális IPTV szolgáltatók népszerűsége elsősorban az alacsony árakkal magyarázható. Egyes szolgáltatók már havi néhány euróért hozzáférést ígérnek akár több ezer televíziós csatornához, prémium online sportközvetítésekhez és filmekhez.

A kedvező ár mögött azonban az áll, hogy az üzemeltetők nem fizetnek a tartalmak jogtulajdonosainak.

Az audiovizuális tartalmak kalózterjesztése ellen küzdő Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) 2026 októberében közzétett tanulmánya szerint az illegális internetes tévézés 2025-ben becslések szerint 5,84 milliárd eurós potenciális bevételkiesést okozott az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és Svájcban működő legális fizetős tévészolgáltatóknak.

Most a pénz útját követi a rendőrség

A november 16. és 20. között lebonyolított nemzetközi akció különlegessége, hogy a nyomozók nem csupán az illegális szolgáltatások működésének megakadályozására összpontosítottak. Ezúttal a mögöttük álló pénzügyi hálózatokat is igyekeztek feltérképezni. Az illegális IPTV előfizetések díját ugyanis sok esetben kriptovalutában szedik be az üzemeltetők, ami megnehezítheti a bevételek valódi kedvezményezettjeinek azonosítását. A hatóságok kriptovalutákkal foglalkozó vállalatok szakembereinek segítségével eddig több mint 26 millió euró értékű tranzakciót követtek nyomon. A vizsgálatok továbbra is folytatódnak. A hatóságok célja, hogy ne csak az illegális tévészolgáltatások elérhetőségét akadályozzák meg, hanem az azokat működtető bűnözői hálózatok bevételi forrásait is felszámolják.