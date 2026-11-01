Ingyen szerkesztheted a PDF-fájlokat ezzel a programmal, és még regisztrálnod sem kell

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy egy PDF-dokumentumban mindössze néhány szót kellett volna kijavítania, esetleg két fájlt szeretett volna egyesíteni, vagy egy beszkennelt irat szövegét akarta kimásolni. Ezek egyszerűnek tűnő feladatok, mégis könnyen akadályba ütközhetünk, mert sok PDF-szerkesztő csak fizetős változatban kínálja a szükséges funkciókat. A JOPDF nevű program éppen erre a problémára kínál megoldást. A Windows, macOS és Linux rendszerekre elérhető alkalmazás ingyenesen használható, nem követel felhasználói fiókot, és az elkészült dokumentumokra sem helyez vízjelet. A PCWorld szerint az ingyenes PDF szerkesztő meglepően sokoldalú, és a legtöbb hétköznapi PDF-feladathoz megfelelő alternatívája lehet a fizetős megoldásoknak.
Ingyenes PDF szerkesztő
A JOPDF egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem csupán megnyitni és olvasni képes a PDF-fájlokat, hanem azok tartalmát is módosíthatjuk, átírhatjuk.
- Új szövegdobozokat is beszúrhatunk,
- módosíthatjuk a betűk megjelenését,
- illetve képeket helyezhetünk el a dokumentumban.
- A képek átméretezhetők, elforgathatók és körbevághatók.
Van azonban egy korlát: a program nem rendezi át automatikusan a környező szöveget a beszúrt képek körül. Ezért bonyolultabb dokumentumok átszerkesztésére kevésbé alkalmas.
PDF-fájlok egyesítése és szétválasztása, PDF átalakítása Word-dokumentummá
Az ingyenes PDF-szerkesztő másik hasznos tulajdonsága az oldalak egyszerű kezelése. Képzeljük el, hogy több különálló dokumentumot kaptunk, amelyeket egyetlen PDF-fájlként szeretnénk továbbítani. A JOPDF segítségével ezeket egyesíthetjük, de a fordított műveletre is lehetőség van: egy hosszabb PDF-et több kisebb fájlra bonthatunk.
Az oldalakat átrendezhetjük, törölhetjük, elforgathatjuk vagy újakkal egészíthetjük ki. A program egyszerre több dokumentum feldolgozására is képes, így ismétlődő feladatoknál időt takaríthatunk meg.
Ez különösen jól jöhet például számlák, szerződések, iskolai dokumentumok vagy ügyintézéshez szükséges iratok rendezésekor.
Sokan éppen azért keresnek PDF-szerkesztőt, mert egy meglévő dokumentumot szeretnének Wordben módosítani. A JOPDF képes PDF-fájlokat Word-, Excel-, PowerPoint- és képformátumokba átalakítani, illetve Office-dokumentumokból és képekből PDF-et készíteni.
Szövegfelismerés beszkennelt dokumentumokból
Az egyik legérdekesebb funkciója az OCR, vagyis az optikai karakterfelismerés. Ez akkor lehet hasznos, ha például egy papíralapú dokumentumot beszkenneltünk, és abból szeretnénk kimásolni néhány mondatot. A beszkennelt PDF ugyanis gyakran csak képként tartalmazza a szöveget, ezért a hagyományos másolás nem működik. Az OCR megpróbálja felismerni a képen látható betűket, és kereshető vagy akár szerkeszthető szöveget készít belőlük. A program kétféle feldolgozási lehetőséget kínál: a felismerés történhet helyben, a számítógépen, vagy online szolgáltatás segítségével. Az előbbi különösen fontos lehet bizalmas dokumentumok esetén, hiszen a helyi feldolgozáshoz nem szükséges feltölteni az iratot egy külső szerverre.
A JOPDF biztonsági funkciókat is kínál. Jelszóval megakadályozhatjuk egy PDF megnyitását, de külön korlátozhatjuk például a nyomtatást, a másolást vagy a szerkesztést is.
A PCWorld szerint az Adobe Acrobat megfelelően felismerte a JOPDF által alkalmazott jelszavas védelmet és titkosítást. A programmal PDF-űrlapokat is kitölthetünk, illetve aláírásképet helyezhetünk a dokumentumokra, ami nem összetévesztendő a digitális aláírással.
A JOPDF a fejlesztő hivatalos weboldaláról, a www.jopdf.com címről tölthető le. Windows, macOS és Linux rendszerre is elérhető. A program ugyan nem teljes értékű helyettesítője a professzionális Adobe Acrobat Pro szoftvernek, de az átlagfelhasználók számára számos esetben elegendő lehet. Mindezt e sorok írásakor teljesen ingyen kínálja.