Ingyen szerkesztheted a PDF-fájlokat ezzel a programmal, és még regisztrálnod sem kell

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy egy PDF-dokumentumban mindössze néhány szót kellett volna kijavítania, esetleg két fájlt szeretett volna egyesíteni, vagy egy beszkennelt irat szövegét akarta kimásolni. Ezek egyszerűnek tűnő feladatok, mégis könnyen akadályba ütközhetünk, mert sok PDF-szerkesztő csak fizetős változatban kínálja a szükséges funkciókat. A JOPDF nevű program éppen erre a problémára kínál megoldást. A Windows, macOS és Linux rendszerekre elérhető alkalmazás ingyenesen használható, nem követel felhasználói fiókot, és az elkészült dokumentumokra sem helyez vízjelet. A PCWorld szerint az ingyenes PDF szerkesztő meglepően sokoldalú, és a legtöbb hétköznapi PDF-feladathoz megfelelő alternatívája lehet a fizetős megoldásoknak.

Ingyenes PDF szerkesztő: a JOPDF regisztráció nélkül is működik - forrás: www.jopdf.com

Ingyenes PDF szerkesztő

A JOPDF egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem csupán megnyitni és olvasni képes a PDF-fájlokat, hanem azok tartalmát is módosíthatjuk, átírhatjuk.

Új szövegdobozokat is beszúrhatunk,

módosíthatjuk a betűk megjelenését,

illetve képeket helyezhetünk el a dokumentumban.

A képek átméretezhetők, elforgathatók és körbevághatók.

Van azonban egy korlát: a program nem rendezi át automatikusan a környező szöveget a beszúrt képek körül. Ezért bonyolultabb dokumentumok átszerkesztésére kevésbé alkalmas.

PDF-fájlok egyesítése és szétválasztása, PDF átalakítása Word-dokumentummá

Az ingyenes PDF-szerkesztő másik hasznos tulajdonsága az oldalak egyszerű kezelése. Képzeljük el, hogy több különálló dokumentumot kaptunk, amelyeket egyetlen PDF-fájlként szeretnénk továbbítani. A JOPDF segítségével ezeket egyesíthetjük, de a fordított műveletre is lehetőség van: egy hosszabb PDF-et több kisebb fájlra bonthatunk.

Az oldalakat átrendezhetjük, törölhetjük, elforgathatjuk vagy újakkal egészíthetjük ki. A program egyszerre több dokumentum feldolgozására is képes, így ismétlődő feladatoknál időt takaríthatunk meg.

Ez különösen jól jöhet például számlák, szerződések, iskolai dokumentumok vagy ügyintézéshez szükséges iratok rendezésekor.

Sokan éppen azért keresnek PDF-szerkesztőt, mert egy meglévő dokumentumot szeretnének Wordben módosítani. A JOPDF képes PDF-fájlokat Word-, Excel-, PowerPoint- és képformátumokba átalakítani, illetve Office-dokumentumokból és képekből PDF-et készíteni.