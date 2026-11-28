Képzelje el, hogy a Black Friday akciói között böngészve elképesztően jó ajánlatra bukkan. Megrendeli a régóta áhított terméket, kifizeti, majd hamarosan megérkezik a rendelés visszaigazolása és a csomagkövetési szám is. Napokon keresztül figyelheti, hogyan közeledik otthonához a küldemény, amely azonban végül soha nem érkezik meg. Egy újabb, rendkívül kifinomult internetes csalás áldozatává válhatott. A TechRadar beszámolója szerint a NordVPN kiberbiztonsági szakértői olyan nemzetközi bűnözői hálózatot lepleztek le, amely kifejezetten a hamis webáruházak működését segíti. A kutatók 54, nagyrészt Kínából működtetett, fiktív futárszolgálatot azonosítottak.
Már a csomagkövetésben sem bízhatunk feltétel nélkül
Az internetes csalók korábban is előszeretettel éltek vissza a futárszolgálatok nevével. Az újonnan feltárt módszer azonban ennél is tovább megy: a bűnözők saját, valódinak látszó futárszolgálatokat hoznak létre, amelyek mögött
semmilyen tényleges csomagszállítási tevékenység nem áll.
A hamis csomagkövetési oldalakon a vásárlók akár heteken keresztül figyelhetik a küldeményük állítólagos útját. Úgy tűnhet, mintha a termékük már elhagyta volna a raktárt, megérkezett volna a célországba, vagy éppen kézbesítés alatt állna. A valóságban azonban a csomagot soha nem adták fel, holott a vásárlók többsége a csomagkövetési számot annak bizonyítékaként értelmezi, hogy megbízható webáruházból rendelt. A hamis kézbesítési adatok ráadásul a banki reklamációk során is megnehezíthetik a károsultak dolgát.
Naponta több ezer nem létező csomagot indíthatnak útnak
A csalók egyik áldozata egy ausztrál vásárló volt, aki kedvezményes áron rendelt márkás ruhákat egy webáruházból, írja az SMBTech. Közel egy hónapon keresztül követte a küldemény állítólagos útját, mígnem
a rendszer azt jelezte, hogy a csomagot letették a bejárati ajtaja elé. A vásárló azonban semmit sem kapott, a helyi posta nem tudott a küldeményről, a webáruház pedig elérhetetlenné vált.
A szakértők becslése szerint a feltárt rendszerben naponta három-négyezer hamis csomagútvonalat is létrehozhattak.
A Black Friday idején és az ünnepek előtt különösen érdemes óvatosnak lenni
Az év végi akciók és a karácsonyi bevásárlási szezon ideális lehetőséget kínálnak az internetes csalóknak. Ilyenkor természetesnek vesszük a rendkívüli árengedményeket, ráadásul sokszor egyszerre több csomagot is várunk. Az online vásárlás során ezért különösen fontos, hogy ne kizárólag az ár alapján döntsünk. A közösségi oldalakon megjelenő hirdetések között hamis webáruházak ajánlatai is felbukkanhatnak, amelyek ismert márkák nevével és logójával élnek vissza. A csalók másik gyakori módszere, hogy csomagkézbesítési problémára hivatkozva SMS-ben vagy e-mailben kérnek adategyeztetést, esetleg néhány száz forintos díj megfizetését. Az üzenetben található hivatkozás azonban olyan adathalász weboldalra vezethet, amelynek célja a bankkártyaadatok megszerzése.
Így védekezhetsz az internetes csalások ellen
Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy csalók áldozatává váljunk:
- Mindig ellenőrizd a webáruház elérhetőségeit, cégadatait és a független vásárlói véleményeket!
- Gyanús, ha egy ismert márka termékeit feltűnően olcsón kínálják, ilyenkor feltétlenül nézd meg, kitől is vásárolnál
- Már a rendelés előtt ellenőrizd, melyik futárszolgálat végzi a kiszállítást!
- A csomagkövetést lehetőleg a futárszolgálat hivatalos weboldalán ellenőrizd a rendelési azonosítóval vagy csomagszámmal!
- Ne add meg bankkártyaadatait gyanús SMS-ben vagy e-mailben kapott hivatkozás megnyitása után!
- Olyan fizetési megoldást válassz, amely vásárlóvédelmet vagy reklamációs lehetőséget biztosít!
Mi a teendő, ha internetes csalás áldozata lettél?
Ha a csomagkövetési rendszer szerint a küldeményt már kézbesítették, de valójában nem érkezett meg, mielőbb próbáld felvenni a kapcsolatot a webáruházzal és a tényleges kézbesítésért felelős szolgáltatóval. Ha csalásra gyanakszol, haladéktalanul szólj a banknak, az internetes csalás bejelentése időben ilyenkor lényeges, és érdeklődj a bankkártyás fizetés visszaterhelésének (chargeback eljárás) lehetőségéről. Készíts képernyőképeket a webáruházról, a rendelés visszaigazolásáról és a hamis csomagkövetési adatokról, valamint őrizd meg a csalókkal folytatott levelezést. Ezek a rendőrségi feljelentés során is hasznos bizonyítékok lehetnek.