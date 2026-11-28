Képzelje el, hogy a Black Friday akciói között böngészve elképesztően jó ajánlatra bukkan. Megrendeli a régóta áhított terméket, kifizeti, majd hamarosan megérkezik a rendelés visszaigazolása és a csomagkövetési szám is. Napokon keresztül figyelheti, hogyan közeledik otthonához a küldemény, amely azonban végül soha nem érkezik meg. Egy újabb, rendkívül kifinomult internetes csalás áldozatává válhatott. A TechRadar beszámolója szerint a NordVPN kiberbiztonsági szakértői olyan nemzetközi bűnözői hálózatot lepleztek le, amely kifejezetten a hamis webáruházak működését segíti. A kutatók 54, nagyrészt Kínából működtetett, fiktív futárszolgálatot azonosítottak.

Internetes csalás: már a csomagkövetést is meghamisítják (illusztráció) Fotó: Claudio Schwarz / Unsplash

Már a csomagkövetésben sem bízhatunk feltétel nélkül

Az internetes csalók korábban is előszeretettel éltek vissza a futárszolgálatok nevével. Az újonnan feltárt módszer azonban ennél is tovább megy: a bűnözők saját, valódinak látszó futárszolgálatokat hoznak létre, amelyek mögött

semmilyen tényleges csomagszállítási tevékenység nem áll.

A hamis csomagkövetési oldalakon a vásárlók akár heteken keresztül figyelhetik a küldeményük állítólagos útját. Úgy tűnhet, mintha a termékük már elhagyta volna a raktárt, megérkezett volna a célországba, vagy éppen kézbesítés alatt állna. A valóságban azonban a csomagot soha nem adták fel, holott a vásárlók többsége a csomagkövetési számot annak bizonyítékaként értelmezi, hogy megbízható webáruházból rendelt. A hamis kézbesítési adatok ráadásul a banki reklamációk során is megnehezíthetik a károsultak dolgát.

Naponta több ezer nem létező csomagot indíthatnak útnak

A csalók egyik áldozata egy ausztrál vásárló volt, aki kedvezményes áron rendelt márkás ruhákat egy webáruházból, írja az SMBTech. Közel egy hónapon keresztül követte a küldemény állítólagos útját, mígnem

a rendszer azt jelezte, hogy a csomagot letették a bejárati ajtaja elé. A vásárló azonban semmit sem kapott, a helyi posta nem tudott a küldeményről, a webáruház pedig elérhetetlenné vált.

A szakértők becslése szerint a feltárt rendszerben naponta három-négyezer hamis csomagútvonalat is létrehozhattak.