Ismerős hív videón? Lehet, hogy épp hackerek próbálnak átverni – nem biztos, hogy azzal beszélsz, akit látsz

Az amerikai hatóságok nemrég egy olyan észak-koreai hackerművelet infrastruktúráját számolták fel, amelynek során a támadók több mint 400 millió dollár értékű kriptovalutát loptak el. A FaceStealer néven ismert támadássorozat jellegzetessége, hogy a bűnözők hamis videóhívásokkal, ismerősök felvételeivel és megtévesztő hibaüzenetekkel vették rá áldozataikat kártékony programok telepítésére. Bár a konkrét támadások elsősorban kriptovalutákkal foglalkozó szakembereket és szoftverfejlesztőket céloztak, a módszerből mindenkinek érdemes tanulnia, aki védekezne az internetes csalások ellen. Hasonló trükkökkel ugyanis más felhasználókat is megpróbálhatnak becsapni.

Internetes csalás: így verhetnek át egy videóhívással (illusztráció)

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Így működik a hamis videóhívásos csalás

A támadás gyakran egy teljesen hétköznapi üzenettel kezdődik. A felhasználó meghívót kap egy online megbeszélésre, például a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet használatával. A meghívás akár egy valódi ismerős fiókjából is érkezhet. A hackerek ugyanis korábban feltört közösségi vagy üzenetküldő fiókokat is felhasználhatnak, így az üzenet első pillantásra megbízhatónak tűnik. A videóhívásba belépve az áldozat ismerős arcokat láthat, derül ki a BleepingComputer beszámolójából. Csakhogy a képernyőn megjelenő személyek nem feltétlenül vesznek részt élőben a beszélgetésben: a támadók korábban rögzített videókat vagy mesterséges intelligenciával készített hamis felvételeket is használhatnak.

Ezután következik a csalás legfontosabb lépése. A képernyőn váratlanul megjelenik egy hibaüzenet. A rendszer állítólag nem érzékeli a mikrofont, nem működik megfelelően a kamera, vagy valamilyen frissítést kell telepíteni a beszélgetés folytatásához. A felhasználó egy linket vagy utasítást kap a probléma megoldására. A javasolt művelet azonban valójában vírusos program telepítéséhez vagy rosszindulatú parancs futtatásához vezethet.

A támadás azért különösen veszélyes, mert az áldozat úgy érezheti, csupán egy bosszantó technikai hibát próbál elhárítani.

Nem minden hibaüzenet az, aminek látszik

A módszer a ClickFix nevű támadási technikához kapcsolódik. Ennek lényege, hogy a csalók egy kitalált vagy szándékosan előidézett problémára kínálnak látszólag egyszerű megoldást. Előfordulhat például, hogy a felhasználót arra kérik, másoljon be egy parancsot a Windows PowerShell alkalmazásába, a parancssorba vagy egy másik rendszereszközbe. Máskor egy állítólagos frissítést, bővítményt vagy javítóprogramot kell letölteni. A valódi cél ilyenkor nem a hiba kijavítása, hanem a számítógép megfertőzése.

Egy sikeres támadás következményei jóval súlyosabbak lehetnek egyetlen feltört fióknál. A telepített kártékony program képességeitől függően a bűnözők hozzáférhetnek a számítógépen tárolt jelszavakhoz, bejelentkezési adatokhoz, személyes dokumentumokhoz vagy akár kriptovaluta-tárcákhoz kapcsolódó érzékeny információkhoz. A FaceStealer támadássorozatban a hackerek a fertőzött eszközökön keresztül a kapcsolattartási adatokat, kommunikációs alkalmazásokat és videófelvételeket is megszerezhették. Ez lehetővé tette, hogy később az áldozatok ismerőseit is megkeressék. Vagyis egyetlen sikeres támadás újabb internetes csalások kiindulópontjává válhatott.