Ismerős hív videón? Lehet, hogy épp hackerek próbálnak átverni – nem biztos, hogy azzal beszélsz, akit látsz

Az amerikai hatóságok nemrég egy olyan észak-koreai hackerművelet infrastruktúráját számolták fel, amelynek során a támadók több mint 400 millió dollár értékű kriptovalutát loptak el. A FaceStealer néven ismert támadássorozat jellegzetessége, hogy a bűnözők hamis videóhívásokkal, ismerősök felvételeivel és megtévesztő hibaüzenetekkel vették rá áldozataikat kártékony programok telepítésére. Bár a konkrét támadások elsősorban kriptovalutákkal foglalkozó szakembereket és szoftverfejlesztőket céloztak, a módszerből mindenkinek érdemes tanulnia, aki védekezne az internetes csalások ellen. Hasonló trükkökkel ugyanis más felhasználókat is megpróbálhatnak becsapni.
Így működik a hamis videóhívásos csalás
A támadás gyakran egy teljesen hétköznapi üzenettel kezdődik. A felhasználó meghívót kap egy online megbeszélésre, például a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet használatával. A meghívás akár egy valódi ismerős fiókjából is érkezhet. A hackerek ugyanis korábban feltört közösségi vagy üzenetküldő fiókokat is felhasználhatnak, így az üzenet első pillantásra megbízhatónak tűnik. A videóhívásba belépve az áldozat ismerős arcokat láthat, derül ki a BleepingComputer beszámolójából. Csakhogy a képernyőn megjelenő személyek nem feltétlenül vesznek részt élőben a beszélgetésben: a támadók korábban rögzített videókat vagy mesterséges intelligenciával készített hamis felvételeket is használhatnak.
Ezután következik a csalás legfontosabb lépése. A képernyőn váratlanul megjelenik egy hibaüzenet. A rendszer állítólag nem érzékeli a mikrofont, nem működik megfelelően a kamera, vagy valamilyen frissítést kell telepíteni a beszélgetés folytatásához. A felhasználó egy linket vagy utasítást kap a probléma megoldására. A javasolt művelet azonban valójában vírusos program telepítéséhez vagy rosszindulatú parancs futtatásához vezethet.
A támadás azért különösen veszélyes, mert az áldozat úgy érezheti, csupán egy bosszantó technikai hibát próbál elhárítani.
Nem minden hibaüzenet az, aminek látszik
A módszer a ClickFix nevű támadási technikához kapcsolódik. Ennek lényege, hogy a csalók egy kitalált vagy szándékosan előidézett problémára kínálnak látszólag egyszerű megoldást. Előfordulhat például, hogy a felhasználót arra kérik, másoljon be egy parancsot a Windows PowerShell alkalmazásába, a parancssorba vagy egy másik rendszereszközbe. Máskor egy állítólagos frissítést, bővítményt vagy javítóprogramot kell letölteni. A valódi cél ilyenkor nem a hiba kijavítása, hanem a számítógép megfertőzése.
Egy sikeres támadás következményei jóval súlyosabbak lehetnek egyetlen feltört fióknál. A telepített kártékony program képességeitől függően a bűnözők hozzáférhetnek a számítógépen tárolt jelszavakhoz, bejelentkezési adatokhoz, személyes dokumentumokhoz vagy akár kriptovaluta-tárcákhoz kapcsolódó érzékeny információkhoz. A FaceStealer támadássorozatban a hackerek a fertőzött eszközökön keresztül a kapcsolattartási adatokat, kommunikációs alkalmazásokat és videófelvételeket is megszerezhették. Ez lehetővé tette, hogy később az áldozatok ismerőseit is megkeressék. Vagyis egyetlen sikeres támadás újabb internetes csalások kiindulópontjává válhatott.
Hogyan ismerhető fel a videóhívásos átverés?
Bár a támadók egyre kifinomultabb módszereket használnak, több olyan figyelmeztető jel is van, amely gyanút kelthet.
- Váratlan meghívó érkezik. Ha valaki előzetes egyeztetés nélkül küld videóhívásra szóló meghívót, érdemes külön ellenőrizni, valóban ő kezdeményezte-e a beszélgetést. Ez akkor is igaz, ha az üzenet egy ismert kapcsolattartótól érkezik.
- Szokatlan weboldalra irányítanak. A hamis videóhívásos oldalak gyakran a népszerű szolgáltatások megjelenését utánozzák. Ellenőrizzük a webcímet, és lehetőleg a szolgáltatás hivatalos alkalmazásából csatlakozzunk a megbeszéléshez.
- Programtelepítést kérnek. Különösen gyanús, ha egy hívás közben váratlanul új alkalmazást, bővítményt vagy ismeretlen forrásból származó frissítést kell telepíteni.
- Parancsok bemásolására utasítanak. Ha egy weboldal arra kér, hogy nyissuk meg a PowerShellt, a Terminált vagy a parancssort, és illesszünk be egy számunkra érthetetlen utasítást, ne hajtsuk végre.
- Sürgetnek bennünket. A csalók gyakran próbálják elérni, hogy ne legyen időnk átgondolni a helyzetet. Egy állítólag sürgős technikai probléma vagy fontos megbeszélés könnyen ráveheti az embert egy meggondolatlan lépésre.
Internetes csalás: mit tegyünk, ha már rákattintottunk egy gyanús linkre?
Nem minden gyanús link megnyitása jelent automatikusan fertőzést. A veszély attól is függ, hogy a felhasználó mit tett a megnyitott oldalon. Ha csak megnyitottunk egy gyanús weboldalt, ne töltsünk le semmit, ne adjunk meg adatokat, és zárjuk be az oldalt. Ha azonban ismeretlen programot telepítettünk vagy parancsot futtattunk, már komolyabban kell venni a helyzetet. Ilyenkor célszerű megszakítani az érintett számítógép internetkapcsolatát, és megbízható biztonsági eszközzel ellenőrizni a rendszert. Munkahelyi gép esetén azonnal értesítsük az informatikai vagy biztonsági részleget. A fontos fiókok jelszavait egy másik, biztonságos eszközről változtassuk meg, és ahol lehet, jelentkeztessük ki az aktív munkameneteket is. Ha banki adatok is veszélybe kerülhettek, haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval. Súlyos fertőzés gyanúja esetén szakember segítségére vagy akár a rendszer teljes újratelepítésére is szükség lehet.
Így védekezhetünk a hackerek ellen
A kibervédelem egyik legfontosabb része, hogy felismerjük a megtévesztési kísérleteket. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.
- Használjunk hivatalos alkalmazásokat! A Zoom, a Teams és a Google Meet esetében lehetőség szerint a hivatalos alkalmazáson vagy weboldalon keresztül csatlakozzunk, ellenőrzött meghívóval vagy megbeszélésazonosítóval.
- Ellenőrizzük a meghívót! Ha szokatlan kérést kapunk, másik, korábban ismert kommunikációs csatornán kérdezzünk rá az ismerősünknél.
- Ne telepítsünk ismeretlen javítóprogramokat! Egy váratlan hibaüzenet önmagában nem indokolja, hogy kétes forrásból töltsünk le szoftvert.
- Kapcsoljuk ki a kamerát, ha nincs rá szükség! Ez csökkentheti annak esélyét, hogy a képmásunkat illetéktelenül rögzítsék, bár önmagában nem akadályozza meg a számítógép megfertőzését.
- Frissítsük rendszeresen a számítógépet! A Windows, a macOS, a böngészők és a biztonsági programok naprakészen tartása segíthet az ismert sérülékenységek elleni védekezésben.
- Használjunk kétlépcsős azonosítást! Ez megnehezítheti a fiókok feltörését, bár egy fertőzött eszközön nem jelent teljes védelmet.
- Érdemes arra is figyelni, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével – akármennyire is sci-finek tűnik – egy ismerős arc vagy hang már nem bizonyítja önmagában, hogy valóban az adott személlyel beszélünk, hiszen akár egy deepfake csalás sem zárható ki.
Egy videóhívás működéséhez nincs szükség arra, hogy ismeretlen parancsokat másoljunk be a számítógép rendszereszközeibe. Ha egy weboldal vagy ismeretlen személy erre kér bennünket, inkább szakítsuk meg a folyamatot.