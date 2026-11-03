Áramszünet, kábelszakadás, vihar: így mentik meg az internetkapcsolatunkat

Amikor akadozik az internet, megszakad egy telefonhívás, vagy eltűnik a televíziós adás, a legtöbben először a saját eszközeinkre gyanakszunk. Pedig a háttérben akár egy építkezés során elvágott optikai kábel, egy áramszünet vagy egy vihar is állhat. A 2Connect budapesti hálózatfelügyeleti központjában éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy az ilyen hibákat minél hamarabb felismerjék, és lehetőleg még azelőtt elhárítsák a következményeiket, hogy azokat az ügyfelek észrevennék. vagyis ne tapasztaljanak internetkimaradást vagy egyéb szolgáltatás - például TV - akadozását.

Internetkimaradás: itt előzik meg a hálózati hibákat Magyarországon: a 2Connect budapesti hálózatfelügyeleti központja, vagyis a Network Operations Center (NOC)

Fotó: www.aradibarna.com / 2Connect

Egy közel 700 négyzetméteres központban figyelik a hálózatokat

A 2Connect budapesti hálózatfelügyeleti központja, vagyis a Network Operations Center (NOC) 2026 februárja óta működik közös helyszínen. A létesítményben

a DIGI,

a Vodafone Magyarország,

az Invitech

és az Antenna Hungária korábbi hálózatfelügyeleti tapasztalatait és rendszereit fogják össze.

A központ közel 700 négyzetméteren működik, és a szakemberek a nap 24 órájában, az év minden napján figyelik a hálózatokat. A felügyelet a vezetékes internetkapcsolatoktól a mobilhálózatokon és adatközpontokon át a televíziós szolgáltatásokig terjed.

A központ többek között a One és a Yettel egyes szolgáltatásait kiszolgáló infrastruktúra működését is felügyeli.

A monitorokon egyszerre jelenhetnek meg hálózati riasztások, időjárási információk, átviteli kapcsolatok és az energiaellátás állapotára vonatkozó adatok. Ezekből a szakembereknek kell megállapítaniuk, hogy egy rendellenesség valódi hibát jelez-e. Ez azért fontos, mert nem minden riasztás jelent internetkimaradást. Előfordulhat, hogy egy berendezés meghibásodik, de a forgalom egy másik útvonalon zavartalanul halad tovább.

A központ közel 700 négyzetméteren működik, és a szakemberek a nap 24 órájában, az év minden napján figyelik a hálózatokat

Fotó: www.aradibarna.com / 2Connect

Internetkimaradás: egy markoló is képes komoly hálózati hibát okozni

Bár a modern távközlési hálózatok rendkívül összetettek, a meghibásodások jelentős részének meglepően hétköznapi oka van.

A 2Connect tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák között szerepelnek az áramszolgáltatói zavarok és a fizikai kábelsérülések.

Egy útépítésen dolgozó munkagép, egy kertészeti beavatkozás vagy akár egy mezőgazdasági gép is megsértheti az optikai hálózatot.

Az időjárás ugyancsak komoly kockázatot jelent. Nyáron a hőség és a berendezések hűtése okozhat nehézséget, télen a jegesedés, a hó és a fagy veszélyeztetheti a légkábeleket. A viharok, villámcsapások és kidőlő fák szintén hálózati hibákat idézhetnek elő.

Egyetlen optikai kábel megszakadása akár több szolgáltatást is érinthet. Ilyenkor a hálózatfelügyelet feladata nem csupán a hiba megtalálása, hanem annak felmérése is, hogy hány ügyfél, mely települések és milyen szolgáltatások kerülhettek veszélybe.