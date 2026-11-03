Áramszünet, kábelszakadás, vihar: így mentik meg az internetkapcsolatunkat

Amikor akadozik az internet, megszakad egy telefonhívás, vagy eltűnik a televíziós adás, a legtöbben először a saját eszközeinkre gyanakszunk. Pedig a háttérben akár egy építkezés során elvágott optikai kábel, egy áramszünet vagy egy vihar is állhat. A 2Connect budapesti hálózatfelügyeleti központjában éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy az ilyen hibákat minél hamarabb felismerjék, és lehetőleg még azelőtt elhárítsák a következményeiket, hogy azokat az ügyfelek észrevennék. vagyis ne tapasztaljanak internetkimaradást vagy egyéb szolgáltatás - például TV - akadozását.
Egy közel 700 négyzetméteres központban figyelik a hálózatokat
A 2Connect budapesti hálózatfelügyeleti központja, vagyis a Network Operations Center (NOC) 2026 februárja óta működik közös helyszínen. A létesítményben
- a DIGI,
- a Vodafone Magyarország,
- az Invitech
- és az Antenna Hungária korábbi hálózatfelügyeleti tapasztalatait és rendszereit fogják össze.
A központ közel 700 négyzetméteren működik, és a szakemberek a nap 24 órájában, az év minden napján figyelik a hálózatokat. A felügyelet a vezetékes internetkapcsolatoktól a mobilhálózatokon és adatközpontokon át a televíziós szolgáltatásokig terjed.
A központ többek között a One és a Yettel egyes szolgáltatásait kiszolgáló infrastruktúra működését is felügyeli.
A monitorokon egyszerre jelenhetnek meg hálózati riasztások, időjárási információk, átviteli kapcsolatok és az energiaellátás állapotára vonatkozó adatok. Ezekből a szakembereknek kell megállapítaniuk, hogy egy rendellenesség valódi hibát jelez-e. Ez azért fontos, mert nem minden riasztás jelent internetkimaradást. Előfordulhat, hogy egy berendezés meghibásodik, de a forgalom egy másik útvonalon zavartalanul halad tovább.
Internetkimaradás: egy markoló is képes komoly hálózati hibát okozni
Bár a modern távközlési hálózatok rendkívül összetettek, a meghibásodások jelentős részének meglepően hétköznapi oka van.
- A 2Connect tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák között szerepelnek az áramszolgáltatói zavarok és a fizikai kábelsérülések.
- Egy útépítésen dolgozó munkagép, egy kertészeti beavatkozás vagy akár egy mezőgazdasági gép is megsértheti az optikai hálózatot.
- Az időjárás ugyancsak komoly kockázatot jelent. Nyáron a hőség és a berendezések hűtése okozhat nehézséget, télen a jegesedés, a hó és a fagy veszélyeztetheti a légkábeleket. A viharok, villámcsapások és kidőlő fák szintén hálózati hibákat idézhetnek elő.
Egyetlen optikai kábel megszakadása akár több szolgáltatást is érinthet. Ilyenkor a hálózatfelügyelet feladata nem csupán a hiba megtalálása, hanem annak felmérése is, hogy hány ügyfél, mely települések és milyen szolgáltatások kerülhettek veszélybe.
Mi történik, ha egyszerre több tízezer ügyfél érintett?
Súlyos hálózati hiba esetén a központ úgynevezett „war roomot”, vagyis rendkívüli operatív egyeztetést hoz létre. Ez nem feltétlenül fizikai helyiséget jelent. A szakemberek ma már jellemzően online kapcsolódnak össze, így akár otthonról vagy útközben is azonnal részt vehetnek a hibaelhárításban. A hálózati mérnökök megpróbálják azonosítani a meghibásodás okát, a helyszíni csapatok elindulnak a szükséges javításra, miközben a szolgáltatásmenedzsment gondoskodik az érintett partnerek tájékoztatásáról.
Ha a hálózat kialakítása lehetővé teszi, a forgalmat tartalék útvonalra terelik. Ezt nevezik redundanciának: a rendszer több lehetséges útvonalat vagy tartalék megoldást használ, hogy egyetlen meghibásodás ne feltétlenül okozzon szolgáltatáskiesést.
Erre 2026 nyarán is volt példa. A kánikula idején egy áramszolgáltatói hiba érintette a 2Connect budapesti telephelyét és adatközpontját, de a tartalék energiaellátásnak köszönhetően az infrastruktúra folyamatosan működött. Az ügyfelek így gyakorlatilag semmit sem érzékeltek a problémából.
10 perc helyett 10 másodperc
A hálózatfelügyelet egyik legérdekesebb változása az automatizálás terjedése.
A 2Connect bemutatott adatai szerint egyes hálózati események észlelése és elemzése korábban kézi munkával átlagosan 10,5 percet vett igénybe. Az automatizált folyamat ugyanezt a tevékenységet mindössze 10 másodperc alatt képes elvégezni. Ez 63-szoros gyorsulást jelent.
Hasonló előrelépés történt a hibajegyek létrehozásánál is. A korábbi kétperces folyamat automatizálással 10 másodpercre rövidült, ami 12-szeres gyorsulásnak felel meg.
Fontos ugyanakkor, hogy ezek konkrét munkafolyamatokra vonatkozó adatok, nem azt jelentik, hogy minden internetkimaradást 10 másodperc alatt elhárítanak. Az automatizálás elsősorban a riasztások feldolgozását, az összefüggések felismerését és a szükséges intézkedések elindítását gyorsítja fel.
A mesterséges intelligencia a hibákat is előre jelezheti
A következő nagy lépést a mesterséges intelligencia alkalmazása jelentheti.
A 2Connect hálózatfelügyelete jelenleg több száz, különböző elődrendszerből származó alkalmazással dolgozik. Ezek egységesítése már folyamatban van, és a tervek szerint erre épülhetnek rá fokozatosan az AI-alapú megoldások. A cél, hogy a mesterséges intelligencia ne csak a már bekövetkezett hálózati hibák felismerésében segítsen, hanem a különböző figyelmeztető jelek összekapcsolásával bizonyos problémák kialakulását is előre jelezhesse. Például több, külön-külön jelentéktelennek tűnő riasztás együttesen olyan mintázatot mutathat, amely egy közelgő meghibásodásra utal.
Az AI-alapú, előrejelző hálózatfelügyelet ugyanakkor még fejlesztési irány, nem teljes körűen működő, önálló rendszer. A vállalat szerint a kritikus infrastruktúrában továbbra is az emberi ellenőrzés és a megbízhatóság az elsődleges.
Akkor működik igazán jól, ha észre sem vesszük
A hálózatfelügyelet egyik legfontosabb feladata nem feltétlenül a már bekövetkezett internetkimaradás elhárítása, hanem annak megakadályozása, hogy egy műszaki probléma egyáltalán eljusson a felhasználókig. A 2024-es dunai árvíz idején például a szakemberek előre felismerték, hogy Szob környékén több mobilállomás működése veszélybe kerülhet. Az összehangolt intézkedések célja az volt, hogy a szolgáltatások a rendkívüli körülmények között is folyamatosan elérhetők maradjanak.
Egy országos távközlési hálózatban természetesen lehetetlen minden meghibásodást kizárni. Az viszont egyre inkább megvalósítható, hogy a problémákat korábban észleljék, gyorsabban értékeljék, és lehetőség szerint még azelőtt beavatkozzanak, hogy megszakadna egy videóhívás, leállna egy online fizetés vagy eltűnne az internetkapcsolat.
A felhasználók számára pedig éppen ez a legjobb eredmény: amikor a háttérben komoly munka zajlik, de abból a képernyő előtt ülve semmit sem vesznek észre.