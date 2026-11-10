5 iPhone-beállítás, amit érdemes azonnal ellenőrizni, ha megvédenéd a személyes adataidat – nehogy baj legyen

Az iPhone nemcsak telefonálásra és fényképezésre szolgál: banki alkalmazásokat, jelszavakat, privát üzeneteket és rengeteg személyes információt is tárolunk rajta. Éppen ezért különösen fontos, hogy ezekhez az adatokhoz mások ne férhessenek hozzá, még akkor sem, ha a készülék illetéktelen kezekbe kerül. Erre valók az iPhone biztonsági beállítások.

iPhone biztonsági beállítások: 5 fontos védelem (a képen az Apple első hajlítható telefonja, az iPhone Duo a kaliforniai bemutató napján) - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Fontos iPhone biztonsági beállítások, amelyekre oda kell figyelned

Az Apple több olyan biztonsági és adatvédelmi funkciót épített az iOS rendszerbe, amelyek segítenek megóvni a felhasználókat. Ezek egy része alapértelmezés szerint működik, másokat viszont külön kell bekapcsolnod. Öt olyan iPhone adatvédelmi beállítást mutatunk, amelyekkel csökkenthető az illetéktelen hozzáférés kockázata az adataidhoz. A legtöbb ellenőrzés mindössze néhány percet vesz igénybe.

1. Ne mutasson meg mindent az iPhone zárolt képernyője

Az iPhone zárolt képernyője akkor is elárulhat személyes információkat, amikor a telefon még nincs feloldva. Az érkező üzenetek előnézete például olyan tartalmakat jeleníthet meg, amelyeket nem feltétlenül szeretnénk másokkal megosztani. A probléma azonban nem korlátozódik az értesítésekre. Bizonyos funkciók, például a Vezérlőközpont, a készülék feloldása nélkül is elérhetők lehetnek. Ez azért jelenthet kockázatot, mert egy illetéktelen személy például repülőgép üzemmódba kapcsolhatja a telefont, ami megnehezítheti annak megtalálását, hívja fel rá a figyelmet az Engadget.

Az iPhone zárolt képernyőjének védelmét két helyen is érdemes ellenőrizni.

Az értesítések tartalmának elrejtéséhez nyisd meg a Beállítások → Értesítések → Előnézetek megjelenítése menüpontot, és válaszd az „Amikor fel van oldva” lehetőséget.

Ezután lépj a Beállítások → Face ID és jelkód menübe, ahol az „Elérés engedélyezése zárolásnál” részben szabályozhatod, milyen funkciók legyenek elérhetők a zárolt készüléken. Különösen a Vezérlőközpont hozzáférésének korlátozását érdemes megfontolnod.

2. Ellenőrizd, mely alkalmazások férnek hozzá a személyes adataidhoz

Egy új alkalmazás telepítésekor gyakran szinte automatikusan engedélyezzük a hozzáférést a helyadatainkhoz, a kamerához, a mikrofonhoz vagy a fényképeinkhez. Idővel azonban könnyen előfordulhat, hogy olyan alkalmazások is rendelkeznek ezekkel az engedélyekkel, amelyeknek már nincs szükségük rájuk. Az iPhone adatvédelmi beállításai között szerencsére egyszerűen átnézheted ezeket a jogosultságokat.