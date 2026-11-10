5 iPhone-beállítás, amit érdemes azonnal ellenőrizni, ha megvédenéd a személyes adataidat – nehogy baj legyen

Az iPhone nemcsak telefonálásra és fényképezésre szolgál: banki alkalmazásokat, jelszavakat, privát üzeneteket és rengeteg személyes információt is tárolunk rajta. Éppen ezért különösen fontos, hogy ezekhez az adatokhoz mások ne férhessenek hozzá, még akkor sem, ha a készülék illetéktelen kezekbe kerül. Erre valók az iPhone biztonsági beállítások.
Fontos iPhone biztonsági beállítások, amelyekre oda kell figyelned
Az Apple több olyan biztonsági és adatvédelmi funkciót épített az iOS rendszerbe, amelyek segítenek megóvni a felhasználókat. Ezek egy része alapértelmezés szerint működik, másokat viszont külön kell bekapcsolnod. Öt olyan iPhone adatvédelmi beállítást mutatunk, amelyekkel csökkenthető az illetéktelen hozzáférés kockázata az adataidhoz. A legtöbb ellenőrzés mindössze néhány percet vesz igénybe.
1. Ne mutasson meg mindent az iPhone zárolt képernyője
Az iPhone zárolt képernyője akkor is elárulhat személyes információkat, amikor a telefon még nincs feloldva. Az érkező üzenetek előnézete például olyan tartalmakat jeleníthet meg, amelyeket nem feltétlenül szeretnénk másokkal megosztani. A probléma azonban nem korlátozódik az értesítésekre. Bizonyos funkciók, például a Vezérlőközpont, a készülék feloldása nélkül is elérhetők lehetnek. Ez azért jelenthet kockázatot, mert egy illetéktelen személy például repülőgép üzemmódba kapcsolhatja a telefont, ami megnehezítheti annak megtalálását, hívja fel rá a figyelmet az Engadget.
Az iPhone zárolt képernyőjének védelmét két helyen is érdemes ellenőrizni.
- Az értesítések tartalmának elrejtéséhez nyisd meg a Beállítások → Értesítések → Előnézetek megjelenítése menüpontot, és válaszd az „Amikor fel van oldva” lehetőséget.
- Ezután lépj a Beállítások → Face ID és jelkód menübe, ahol az „Elérés engedélyezése zárolásnál” részben szabályozhatod, milyen funkciók legyenek elérhetők a zárolt készüléken. Különösen a Vezérlőközpont hozzáférésének korlátozását érdemes megfontolnod.
2. Ellenőrizd, mely alkalmazások férnek hozzá a személyes adataidhoz
Egy új alkalmazás telepítésekor gyakran szinte automatikusan engedélyezzük a hozzáférést a helyadatainkhoz, a kamerához, a mikrofonhoz vagy a fényképeinkhez. Idővel azonban könnyen előfordulhat, hogy olyan alkalmazások is rendelkeznek ezekkel az engedélyekkel, amelyeknek már nincs szükségük rájuk. Az iPhone adatvédelmi beállításai között szerencsére egyszerűen átnézheted ezeket a jogosultságokat.
Nyisd meg a Beállítások → Adatvédelem és biztonság → Biztonsági ellenőrzés menüpontot, majd válaszd a „Megosztás és hozzáférés kezelése” lehetőséget. Itt többek között azt is ellenőrizheted, kikkel osztod meg a tartózkodási helyedet, és milyen adatokhoz férhetnek hozzá az alkalmazások. Érdemes külön átnézni a helymeghatározási engedélyeket is. Sok alkalmazásnál elegendő, ha csak a használata közben férhet hozzá a tartózkodási helyünkhöz, és nem feltétlenül szükséges a pontos helyadatok megosztása sem.
További hasznos lehetőség az Appok adatvédelmi jelentése, amely a Beállítások → Adatvédelem és biztonság → Appok adatvédelmi jelentése menüpontban érhető el. Ha még nincs bekapcsolva, itt aktiválható. A jelentés segíthet megállapítani, milyen gyakran férnek hozzá az alkalmazások bizonyos érzékeny adatokhoz.
3. Zárold külön a legfontosabb alkalmazásaidat
Attól, hogy valaki feloldott állapotban a kezébe kapja az iPhone-t, még nem feltétlenül kell hozzáférnie minden alkalmazáshoz.
Az iPhone alkalmazások zárolása egyszerűen beállítható: tartsd hosszan lenyomva az alkalmazás ikonját a főképernyőn, majd válaszd a „Face ID kérése” lehetőséget. (A megjelenő lehetőségek a készülék biometrikus hitelesítési módjától függhetnek, az iPhone Duón például nincs Face ID, helyette Touch ID van.) A zárolt alkalmazás megnyitásához újabb hitelesítés szükséges. Normál esetben a rendszer a biometrikus azonosítás mellett a készülék jelkódját is elfogadhatja, bizonyos biztonsági helyzetekben azonban szigorúbb követelmények érvényesülnek.
Egyes alkalmazások el is rejthetők. Ehhez az alkalmazás ikonjának hosszan történő megérintése után az „Elrejtés és Face ID megkövetelése” lehetőséget kell választani, amennyiben az adott alkalmazás támogatja ezt. Az elrejtett appok az Appkönyvtár Rejtett mappájába kerülnek, amelynek megnyitásához szintén hitelesítés szükséges. Fontos tudni, hogy az elrejtett alkalmazások nem jelenítenek meg szokásos értesítéseket, ezért ezt a lehetőséget elsősorban olyan programoknál érdemes használni, amelyeknél nincs szükség ezekre.
4. Ne engedd, hogy az alkalmazások kövessék a tevékenységedet
Az iPhone-on használt alkalmazások egy része hirdetési célból szeretné követni, hogy mit csinálunk más alkalmazásokban és weboldalakon. Az Apple lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fajta követést korlátozzuk. A Beállítások → Adatvédelem és biztonság → Követés menüpontban kikapcsolható az alkalmazások követési kérelmeinek engedélyezése. Ezzel az alkalmazások nem kérhetnek engedélyt az Apple által szabályozott, alkalmazásokon és webhelyeken átívelő követéshez, és a korábban megadott ilyen engedélyeket is visszavonja a rendszer.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden adatgyűjtés megszűnik. Az alkalmazások továbbra is kezelhetnek bizonyos adatokat a saját működésükhöz, és a beállítás önmagában nem akadályoz meg minden lehetséges követési módszert. Az Apple személyre szabott hirdetései külön is kikapcsolhatók az Adatvédelem és biztonság menü Apple-hirdetésekkel kapcsolatos beállításainál.
A hirdetések ettől nem tűnnek el, de kevésbé igazodhatnak a felhasználó érdeklődéséhez.
5. Kapcsold be az Ellopott eszköz védelme funkciót
Az egyik legfontosabb iPhone lopás elleni védelem az Ellopott eszköz védelme nevű funkció. Ez arra az esetre készült, amikor valaki nemcsak ellopja a telefont, hanem előzőleg a feloldáshoz használt jelkódot is megszerzi. A funkció bekapcsolása után bizonyos érzékeny műveletekhez, például a mentett jelszavak eléréséhez, Face ID vagy Touch ID szükséges. Ilyenkor a készülék jelkódja önmagában nem elegendő. Egyes különösen fontos változtatásoknál, például az Apple-fiók jelszavának módosításakor, a rendszer egyórás biztonsági késleltetést is alkalmazhat. Ez időt adhat a tulajdonosnak arra, hogy elveszettként jelölje meg a készülékét, és megtegye a szükséges óvintézkedéseket. A funkció a Beállítások → Face ID és jelkód → Ellopott eszköz védelme menüpontban található. Alapértelmezés szerint a kiegészítő védelem elsősorban az ismerős helyektől, például az otthontól vagy a munkahelytől távol érvényesül.
Aki ennél szigorúbb védelmet szeretne, a „Biztonsági késleltetés szükséges” beállításnál kiválaszthatja a „Mindig” lehetőséget. Így a funkció további biztonsági követelményei az ismerős helyeken is érvényesülnek. A működéshez többek között megfelelően beállított biometrikus azonosításra, kétfaktoros Apple-fiók-hitelesítésre és a Lokátor bekapcsolására van szükség.
Az iOS 18 óta az Apple lehetővé teszi, hogy a támogatott alkalmazásokat külön is zároljuk. Ez különösen hasznos lehet az üzenetküldő, pénzügyi vagy más érzékeny információkat tároló alkalmazásoknál.